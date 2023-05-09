É bem sabido que a inteligência artificial (IA) progrediu, ultrapassando a era da experimentação e se tornando crítico para muitas organizações. Hoje, a IA apresenta uma enorme oportunidade para transformar dados em insights e ações, para ajudar a ampliar os recursos humanos, diminuir o risco e aumentar o ROI, alcançando inovações por meio de inovações.
Embora o desempenho da IA não seja garantido e possa não ser fácil, a adoção não é mais uma escolha. É um imperativo. As empresas que decidirem adotar a tecnologia de IA devem ter uma vantagem imensa, segundo 72% dos tomadores de decisão entrevistados em um recente estudo da IBM. Então, o que está impedindo a adoção da IA hoje?
Existem três razões principais que fazem as organizações terem dificuldades em adotar a IA: falta de confiança na operacionalização da IA, desafios relacionados à gestão de riscos e reputação e ajuste de escala com as crescentes regulamentações de IA.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Muitas organizações têm dificuldades na adoção da IA. De acordo com a Gartner, 54% dos modelos ficam presos na pré-produção porque não existe um processo automatizado para gerenciar esses pipelines e há uma necessidade de garantir que os modelos de IA possam ser confiáveis. Isso se deve a:
A IA bem planejada e executada deve ser construída com base em dados confiáveis, com ferramentas automatizadas projetadas para fornecer saídas transparentes e explicáveis. O sucesso no fornecimento de IA empresarial escalável exige o uso de ferramentas e processos feitos especificamente para desenvolver, implementar, monitorar e retreinar modelos de IA.
Clientes, funcionários e acionistas esperam que as organizações utilizem a IA de forma responsável, e o governo está começando a exigir. O uso responsável da IA é crítico, especialmente à medida que cada vez mais organizações compartilham preocupações sobre os possíveis danos à sua marca ao implementar a IA. Cada vez mais, também estamos vendo empresas fazendo da responsabilidade social e ética um imperativo estratégico fundamental.
Com o crescente número de regulamentações sobre IA, a implementação e a expansão responsáveis da IA representam um desafio cada vez maior, especialmente para entidades globais regidas por diversos requisitos e setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, saúde e telecomunicações. O não cumprimento dos regulamentos pode levar à intervenção do governo na forma de auditorias regulatórias ou multas, desconfiança em relação aos acionistas e clientes e perda de receitas.
Chegando em breve, o watsonx.governance é um framework abrangente que utiliza um conjunto de processos, metodologias e ferramentas automatizadas para ajudar a gerenciar o uso de IA por parte de uma organização. Princípios consistentes que orientam o projeto, desenvolvimento, implementação e monitoramento de modelos são críticos para impulsionar uma IA responsável, transparente e explicável. Na IBM, acreditamos que controlar a IA é responsabilidade de todas as organizações e a governança adequada ajudará as empresas a criar uma IA responsável que reforce a privacidade individual. Construir uma IA responsável requer planejamento antecipado, além de ferramentas e processos automatizados projetados para gerar resultados justos, precisos, transparentes e explicáveis.
O watsonx.governance foi criado para ajudar as empresas a gerenciar suas políticas, melhores práticas e requisitos regulatórios, e lidar com questões relacionadas a risco e ética por meio da automação de software. Ele impulsiona uma solução de governança de IA sem os custos excessivos de mudar de sua plataforma de ciência de dados atual.
Essa solução foi projetada para incluir tudo o que é necessário para desenvolver um processo consistente e transparente de gerenciamento de modelos. A automação resultante impulsiona a escalabilidade e a responsabilidade ao capturar o tempo de desenvolvimento do modelo e os metadados, oferecendo monitoramento do modelo pós-implementação e permitindo fluxos de trabalho personalizados.
Baseado em três princípios críticos, o watsonx.governance ajuda a atender às necessidades da sua organização em qualquer etapa da jornada da IA:
Automatize a captura de metadados do modelo ao longo do ciclo de vida da IA/ML para permitir que líderes de ciência de dados e validadores de modelos tenham uma visão atualizada de seus modelos. A governança do ciclo de vida permite que a empresa opere e automatize a IA em escala e monitore se os resultados são transparentes, explicáveis e mitigam vieses e descompassos prejudiciais. Isso pode ajudar a aumentar a precisão das previsões, identificando como a IA é usada e onde o retreinamento do modelo é indicado.
Identifique, gerencie, monitore e relate riscos em escala. Use dashboards dinâmicos para apresentar resultados personalizáveis claros e concisos, possibilitando um conjunto robusto de fluxos de trabalho, colaboração aprimorada e ajuda a impulsionar a conformidade dos negócios em várias regiões e regiões geográficas.
Traduza os regulamentos externos de IA em um conjunto de políticas para os stakeholders que possam ser aplicadas automaticamente para lidar com a conformidade. Os usuários podem gerenciar modelos por meio de dashboards dinâmicos que acompanham o status de conformidade em todas as políticas e regulamentos definidos.
Pronto para explorar mais?
Simplifique a gestão de dados, o gerenciamento de riscos e a conformidade regulatória com IBM OpenPages. Saiba mais sobre como a IBM está impulsionando fluxos de trabalho de IA responsável (RAI).
Aprenda sobre a equipe de especialistas da IBM que pode trabalhar com você para ajudar a construir soluções de IA confiáveis em escala e velocidade em todos os estágios do ciclo de vida da IA.
Aprenda sobre os principais benefícios adquiridos com a governança de IA automatizada para a IA generativa atual e os modelos tradicionais de aprendizado de máquina.
Conheça os novos desafios da IA generativa, a necessidade de governar modelos de IA e ML e as etapas para criar um framework de IA confiável, transparente e explicável.
Entenda a importância de estabelecer um processo de avaliação defensável e de categorizar consistentemente cada caso de uso no nível de risco apropriado.
Leia sobre a condução de práticas éticas e de conformidade com um portfólio de produtos de IA para modelos de IA generativa.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Governe modelos de IA generativa de qualquer lugar e implemente na nuvem ou no local com o IBM® watsonx.governance.
Veja como a governança de IA pode ajudar a aumentar a confiança dos seus funcionários na IA, acelerar a adoção e a inovação e melhorar a confiança dos clientes.
Prepare-se para a Lei de IA da UE e estabeleça uma abordagem de governança de IA responsável com a ajuda da IBM® Consulting.
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único portfólio para acelerar a IA responsável, transparente e explicável.