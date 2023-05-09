Chegando em breve, o watsonx.governance é um framework abrangente que utiliza um conjunto de processos, metodologias e ferramentas automatizadas para ajudar a gerenciar o uso de IA por parte de uma organização. Princípios consistentes que orientam o projeto, desenvolvimento, implementação e monitoramento de modelos são críticos para impulsionar uma IA responsável, transparente e explicável. Na IBM, acreditamos que controlar a IA é responsabilidade de todas as organizações e a governança adequada ajudará as empresas a criar uma IA responsável que reforce a privacidade individual. Construir uma IA responsável requer planejamento antecipado, além de ferramentas e processos automatizados projetados para gerar resultados justos, precisos, transparentes e explicáveis.

O watsonx.governance foi criado para ajudar as empresas a gerenciar suas políticas, melhores práticas e requisitos regulatórios, e lidar com questões relacionadas a risco e ética por meio da automação de software. Ele impulsiona uma solução de governança de IA sem os custos excessivos de mudar de sua plataforma de ciência de dados atual.

Essa solução foi projetada para incluir tudo o que é necessário para desenvolver um processo consistente e transparente de gerenciamento de modelos. A automação resultante impulsiona a escalabilidade e a responsabilidade ao capturar o tempo de desenvolvimento do modelo e os metadados, oferecendo monitoramento do modelo pós-implementação e permitindo fluxos de trabalho personalizados.

Baseado em três princípios críticos, o watsonx.governance ajuda a atender às necessidades da sua organização em qualquer etapa da jornada da IA:

1. Governança do ciclo de vida: operacionalize o monitoramento, a catalogação e a governança de modelos de IA em escala de qualquer lugar e durante todo o ciclo de vida da IA

Automatize a captura de metadados do modelo ao longo do ciclo de vida da IA/ML para permitir que líderes de ciência de dados e validadores de modelos tenham uma visão atualizada de seus modelos. A governança do ciclo de vida permite que a empresa opere e automatize a IA em escala e monitore se os resultados são transparentes, explicáveis e mitigam vieses e descompassos prejudiciais. Isso pode ajudar a aumentar a precisão das previsões, identificando como a IA é usada e onde o retreinamento do modelo é indicado.

2. Gerenciamento de riscos: gerenciar riscos e conformidade com as normas de negócios, por meio de fatos automatizados e gerenciamento de fluxo de trabalho

Identifique, gerencie, monitore e relate riscos em escala. Use dashboards dinâmicos para apresentar resultados personalizáveis claros e concisos, possibilitando um conjunto robusto de fluxos de trabalho, colaboração aprimorada e ajuda a impulsionar a conformidade dos negócios em várias regiões e regiões geográficas.

3. Conformidade regulatória: lidar com a conformidade com as regulamentações atuais e futuras de forma proativa

Traduza os regulamentos externos de IA em um conjunto de políticas para os stakeholders que possam ser aplicadas automaticamente para lidar com a conformidade. Os usuários podem gerenciar modelos por meio de dashboards dinâmicos que acompanham o status de conformidade em todas as políticas e regulamentos definidos.

Pronto para explorar mais?

Simplifique a gestão de dados, o gerenciamento de riscos e a conformidade regulatória com IBM OpenPages. Saiba mais sobre como a IBM está impulsionando fluxos de trabalho de IA responsável (RAI).

Aprenda sobre a equipe de especialistas da IBM que pode trabalhar com você para ajudar a construir soluções de IA confiáveis em escala e velocidade em todos os estágios do ciclo de vida da IA.