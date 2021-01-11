Blockchain para transformar a cadeia de valor de seguros

O setor de seguros, em sua essência, baseia-se na promessa legal de pagar uma indenização em caso de perda. A confiança está no cerne desta promessa. No entanto, o nível de confiança que os consumidores têm em seu provedor de seguro é médio. O IBM Institute for Business Value (IBV) entrevistou 1.100 executivos de seguros empresariais em 34 países ao redor do mundo, de maio a julho de 2020; além disso, entrevistou 10.061 clientes de seguros em nove países. O resultado em relação à confiança do cliente é muito rígido: 42% dos clientes não confiam totalmente em sua seguradora. Aumentar a confiança dos clientes deve ser a principal prioridade do setor de seguros. A tecnologia Blockchain pode ajudar a reduzir a falta de confiança.
A blockchain com permissão, em sua essência, utiliza tecnologia de livro-razão distribuído (DLT) — uma rede peer-to-peer composta por dados replicados sem a necessidade de um administrador central. Quando um evento precisa ser registrado no Blockchain, cada nó executa a transação e, se os nós necessários concordarem com o resultado (consenso), cada nó registra os dados da transação em sua cópia do livro-razão. A tecnologia blockchain também garante que os dados sejam invioláveis ou não possam ser modificados de forma alguma.
Blockchain é a convergência de várias tecnologias — rede peer-to-peer, criptografia, segurança da informação, contratos inteligentes e outros. Consenso, replicação e imutabilidade em uma rede blockchain fornecem a capacidade de registrar transações confiáveis e, portanto, fornecer procedência e rastreabilidade.
O Blockchain pode fornecer processamento e liquidação de sinistros mais fáceis e justos; também permite um melhor gerenciamento de fraudes, uma subscrição eficiente e transparente e uma integração mais fácil do cliente. Nosso blog anterior descreve os componentes do blockchain e como as empresas podem aproveitar para expandir sua rede e obter vantagem competitiva.
O setor de seguros está passando por mudanças radicais, com participantes menores redefinindo a experiência de seguro do cliente usando blockchain, IoT, IA e outras tecnologias. Essas novas ofertas têm muito potencial para revolucionar os players tradicionais no longo prazo. As empresas estabelecidas têm vantagens distintas em relação aos novos participantes, graças ao acesso que têm a clientes de longa data e a um profundo conhecimento, bem como a dados relacionados de seus processos, parceiros da cadeia de valor e ambiente competitivo.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Libere novo valor de negócios por meio de uma base imutável de transparência e propósito compartilhado. Let’s put smart to work.
Para entender melhor o cliente e obter insights sobre seu comportamento, as empresas precisam ter acesso a dados confiáveis de clientes. Um consórcio de seguradoras pode aproveitar os benefícios de plataforma e parceria de uma rede de negócios confiável usando a tecnologia blockchain. A TIPP usando a tecnologia blockchain pode ajudar a enfrentar os desafios e transformar os processos dentro da cadeia de valor de seguros.
Tokens fornecem um mecanismo para representar ativos em um blockchain em formato digital. O recurso digital pode representar qualquer ativo ou até mesmo um contrato e pode ser negociado entre os participantes. O token permite a expansão do ecossistema, possibilitando aos participantes a posse de participações em ativos de alto valor e promovendo novos modelos de negócios. Os tokens permitem a decomposição das cadeias de valor de seguros tradicionais, para que os riscos possam ser precificados, transferidos e gerenciados por um grupo de provedores de serviços independentes sem precisar depender de uma autoridade central.
A identidade confiável é fundamental para qualquer sistema, especialmente para uma rede blockchain. O seguro é altamente regulamentado e está sujeito às conformidades de "Conheça seu cliente" (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) para os participantes. A identidade descentralizada fornecida por uma rede blockchain proporcionará maior nível de confiança aos clientes e parceiros no ecossistema. Em um sistema de identidade descentralizado, as informações privadas dos clientes são armazenadas localmente e a rede blockchain fornece uma estrutura para a troca de dados de clientes para seguradoras. Isso, por sua vez, permitirá uma integração mais rápida do cliente, pois cada provedor de seguro não precisa preencher o KYC novamente. A identidade descentralizada em uma rede de seguros garante a redução da superfície de ataque em caso de violação de dados.
A proveniência em uma rede blockchain fornece aos participantes um registro imutável dos ativos e serviços que são trocados dentro da rede. Os contratos inteligentes podem transformar contratos de papel em código programável que ajuda a automatizar o processamento de sinistros e calcula passivos em seguros para todos os participantes envolvidos. O processo de sinistro envolve várias etapas manuais que envolvem o cliente que notifica a seguradora do evento on-line ou por telefone. Durante um desastre natural de grande escala em uma região, os vistoriadores da localidade têm dificuldade em lidar com o grande número de reclamações. A disponibilidade dos vistoriadores se torna um gargalo no processamento geral de reclamações. Com a disponibilidade de dados confiáveis, a blockchain pode ajudar a acelerar o processamento de solicitações, automatizando algumas das etapas usando contratos inteligentes.
Plataformas são modelos de negócio que criam valor ao estabelecer a infraestrutura que facilita as trocas entre dois ou mais grupos interdependentes. As plataformas costumam ser um divisor de águas em vários setores, e seus modelos de negócios e operacionais ganham uma vantagem decisiva sobre os concorrentes. De acordo com um estudo global da IBV C-suite, as empresas que operam modelos de plataforma de negócios podem alcançar avaliações de mercado de até oito vezes suas receitas.
As seguradoras estão mais cientes da disrupção que está enfrentando e estão começando a se preparar com investimentos na criação de plataformas de seguros. Mais de três quartos dos respondentes ao IBV concordam que as plataformas Blockchain Platform estão revolucionando a cadeia de valor tradicional do seguro. As plataformas podem melhorar a receita, permitindo que as seguradoras alcancem mais clientes, ofereçam produtos novos e diferentes e se unam a ecossistemas de parceiros de valor agregado. Eles também podem melhorar o lado dos custos, afastando-se dos sistemas legados, aumentando assim a flexibilidade. Finalmente, impulsionam a inovação e promovem uma mentalidade de inovação.
O setor de insurtech está explorando caminhos para reunir novos fluxos de dados que podem ajudar a oferecer soluções inovadoras aos clientes. A proliferação de sensores e dispositivos conectados (IoT) pode fornecer um grande volume de dados que poderia ser usado para análise com IA. As informações geradas por esses dispositivos podem resultar em insights valiosos que podem ser cruciais para novos produtos.
As plataformas baseadas em blockchain podem aumentar ainda mais a confiança na coleta de dados coletados na rede e no que diz respeito ao uso sobre como os dados dos clientes estão sendo usados. Essa confiança em como os dados estão sendo consumidos pode levar os clientes a monetizar os dados, disponibilizando-os a outras partes na rede. As plataformas de blockchain podem ajudar a simplificar a implementação e a distribuição devido à criação de confiança no sistema tanto em termos de qualidade quanto de consumo de dados.
Com soluções baseadas em blockchain, as organizações têm acesso a grandes volumes de dados confiáveis de interações dentro de seu próprio ecossistema. O valor dos insights colhidos desses dados seria muito valioso na criação e precificação de novos produtos. Redes baseadas em blockchain podem ajudar a construir mercados confiáveis para empresas, fornecendo segurança de dados e ampliando o ecossistema de todos os participantes, permitindo acesso a clientes, corretores, resseguradores, vendedores, banqueiros e agências regulatórias em todo o ecossistema de seguros.
Descubra por que seguradoras experientes vão aproveitar as oportunidades da IA generativa que intrigam seus clientes.
Saiba como os principais fabricantes estão utilizando as tecnologias da Indústria 4.0, como IA, IoT e automação, para descobrir novos insights nos dados.
Saiba como a Humana construiu um sistema de conversação digital produtivo e com integridade para reduzir as dispendiosas chamadas de pré-atendimento e melhorar a experiência de provedores com IA.
Ganhe vantagem competitiva e melhore as experiências dos segurados através das tecnologias de nuvem e IA no setor de seguros.
Acelere a IA com o IBM Cloud Paks.
Ofereça experiências aprimoradas aos clientes com chatbots de seguro da IBM impulsionados por IA.
Conquiste uma vantagem competitiva e melhore a experiência dos segurados com tecnologias de nuvem e IA no setor de seguros.