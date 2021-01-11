Blockchain para transformar a cadeia de valor de seguros

O setor de seguros, em sua essência, baseia-se na promessa legal de pagar uma indenização em caso de perda. A confiança está no cerne desta promessa. No entanto, o nível de confiança que os consumidores têm em seu provedor de seguro é médio. O IBM Institute for Business Value (IBV) entrevistou 1.100 executivos de seguros empresariais em 34 países ao redor do mundo, de maio a julho de 2020; além disso, entrevistou 10.061 clientes de seguros em nove países. O resultado em relação à confiança do cliente é muito rígido: 42% dos clientes não confiam totalmente em sua seguradora. Aumentar a confiança dos clientes deve ser a principal prioridade do setor de seguros. A tecnologia Blockchain pode ajudar a reduzir a falta de confiança.

A blockchain com permissão, em sua essência, utiliza tecnologia de livro-razão distribuído (DLT) — uma rede peer-to-peer composta por dados replicados sem a necessidade de um administrador central. Quando um evento precisa ser registrado no Blockchain, cada nó executa a transação e, se os nós necessários concordarem com o resultado (consenso), cada nó registra os dados da transação em sua cópia do livro-razão. A tecnologia blockchain também garante que os dados sejam invioláveis ou não possam ser modificados de forma alguma.

Blockchain é a convergência de várias tecnologias — rede peer-to-peer, criptografia, segurança da informação, contratos inteligentes e outros. Consenso, replicação e imutabilidade em uma rede blockchain fornecem a capacidade de registrar transações confiáveis e, portanto, fornecer procedência e rastreabilidade.

O Blockchain pode fornecer processamento e liquidação de sinistros mais fáceis e justos; também permite um melhor gerenciamento de fraudes, uma subscrição eficiente e transparente e uma integração mais fácil do cliente. Nosso blog anterior descreve os componentes do blockchain e como as empresas podem aproveitar para expandir sua rede e obter vantagem competitiva.

O setor de seguros está passando por mudanças radicais, com participantes menores redefinindo a experiência de seguro do cliente usando blockchain, IoT, IA e outras tecnologias. Essas novas ofertas têm muito potencial para revolucionar os players tradicionais no longo prazo. As empresas estabelecidas têm vantagens distintas em relação aos novos participantes, graças ao acesso que têm a clientes de longa data e a um profundo conhecimento, bem como a dados relacionados de seus processos, parceiros da cadeia de valor e ambiente competitivo.