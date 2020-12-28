Blockchain e sustentabilidade por meio de sourcing responsável

Redes como a RSBN incentivam e permitem a colaboração entre fornecedores e clientes em cadeias de suprimentos complexas de minerais e outras matérias-primas provenientes de conflitos, com valor comercial acumulado para todos os participantes. Por exemplo, aqui estão os benefícios obtidos pelos participantes da RSBN.

Fabricantes automotivos estão se preparando para introduzir muitos mais veículos elétricos (EVs) no mercado em 2021 e 2022, criando uma nova demanda por baterias de lítio e o cobalto de que precisam. Ao se envolver em iniciativas de sourcing responsável como o RSBN, eles podem comercializar seus produtos como produzidos de forma sustentável, bem como sustentáveis na estrada. O fornecimento responsável de cobalto também contribui para os esforços de cidadania corporativa relacionados ao combate à pobreza, ao apoio aos direitos humanos e à prevenção da degradação ambiental.

Minas e fundições estão no topo da cadeia de suprimentos, onde os esforços de fornecimento responsável começam e onde se encontram os verdadeiros desafios. Manter o cobalto extraído manualmente fora dos lotes de produtos exige mudanças de processos, investimentos financeiros e um compromisso com o combate à corrupção. Ao demonstrar seus resultados por meio de auditorias e certificações, essas empresas estão posicionadas para obter status privilegiado como fornecedoras para fabricantes de baterias.

Os consumidores se manifestaram. Em um estudo recente da IBM, 77% dos consumidores entrevistados disseram que comprar de marcas sustentáveis ou ambientalmente responsáveis é importante. EVs, smartphones e notebooks são produtos de alta visibilidade cujo valor está intimamente ligado às suas baterias de lítio recarregáveis e de longa duração. Ser capaz de demonstrar o fornecimento responsável pode ajudar a conquistar clientes, estabelecer valor reputacional e evitar reações adversas, como ações legais.