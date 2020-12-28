Blockchain e sustentabilidade por meio de sourcing responsável

A mineração de cobalto, uma matéria-prima essencial para baterias de lítio-íon, acarreta um alto custo em padronização humana. Mais de 60% do fornecimento mundial vem da República Democrática do Congo (RDC), com cerca de 45% proveniente de operações de mineração em grande escala. Os 15% restantes vêm de minas de pequena escala na RDC, onde crianças e adultos trabalham em condições severas e perigosas para extrair minério manualmente.
São essas condições de trabalho, juntamente com os danos ambientais às áreas mineradas, que atraíram os olhos do mundo para os setores automotivo e eletrônico de alto perfil. Seus produtos, smartphones e notebooks para veículos elétricos (EVs), dependem de baterias de lítio-íon e, portanto, de cobalto.
As empresas que levam a sustentabilidade e a justiça social a sério trabalham para manter o cobalto extraído manualmente fora de suas cadeias de suprimentos. Preocupações semelhantes aplicam-se a outros minerais que representam riscos de fornecimento responsável, incluindo lítio, níquel, cobre e o grupo "3TG" (estanho, tântalo, tungstênio e ouro), e para materiais que criam um risco para o meio ambiente quando descartados incorretamente.
Os motivadores para o fornecimento responsável de matérias-primas são fortes, abrangendo desde a governança corporativa até as demandas dos consumidores, dos acionistas e de outros stakeholders até o escrutínio de governos, órgãos reguladores, mercados financeiros e ONGs. No entanto, até recentemente, provar que o sourcing responsável para todas essas partes interessadas era uma meta evasiva, representando riscos significativos de reputação, legais e comerciais.
Hoje, a Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), construída na IBM Blockchain Platform e assegurada pelo RCS Global Group, está proporcionando a transparência, a confiança e a segurança necessárias para demonstrar o fornecimento responsável de cobalto. Além disso, a infraestrutura subjacente que construímos para a RSBN pode ser usada para impulsionar qualquer iniciativa de sourcing sustentável.
Os benefícios comprovados do uso da tecnologia blockchain para redes de sourcing sustentáveis incluem:
Tradicionalmente, mineradoras, fundições, distribuidores e fabricantes dependem de auditorias de terceiros para estabelecer a conformidade com os padrões geralmente aceitos do setor. Para a RSBN, o RCS Global Group oferece essa garantia por meio de sua prática de mapeamento e auditoria da cadeia de suprimentos de minerais, avaliando os participantes da rede em relação aos padrões e melhores práticas estabelecidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Responsible Minerals Initiative (RMI).
A RSBN usa o livro-razão compartilhado e distribuído do blockchain para rastrear a produção desde a mina até a bateria e o produto final, capturando informações sobre o grau de sourcing responsável em cada nível da cadeia de suprimentos. As empresas de downstream podem acessar as provas verificadas de que apoiam e contribuem para práticas de sourcing responsáveis, que podem então Compartilhe com auditores, órgãos de governança corporativa e até mesmo consumidores.
Em cada etapa, os participantes controlam quem tem permissão para ver quais informações. Uma vez adicionados ao livro-razão, as certificações e outros documentos não podem ser manipulados, alterados ou excluídos. Essas propriedades tornam a blockchain uma plataforma confiável para o compartilhamento de dados entre diferentes empresas, ajudando na prevenção de fraudes.
Redes como a RSBN incentivam e permitem a colaboração entre fornecedores e clientes em cadeias de suprimentos complexas de minerais e outras matérias-primas provenientes de conflitos, com valor comercial acumulado para todos os participantes. Por exemplo, aqui estão os benefícios obtidos pelos participantes da RSBN.
Fabricantes automotivos estão se preparando para introduzir muitos mais veículos elétricos (EVs) no mercado em 2021 e 2022, criando uma nova demanda por baterias de lítio e o cobalto de que precisam. Ao se envolver em iniciativas de sourcing responsável como o RSBN, eles podem comercializar seus produtos como produzidos de forma sustentável, bem como sustentáveis na estrada. O fornecimento responsável de cobalto também contribui para os esforços de cidadania corporativa relacionados ao combate à pobreza, ao apoio aos direitos humanos e à prevenção da degradação ambiental.
Minas e fundições estão no topo da cadeia de suprimentos, onde os esforços de fornecimento responsável começam e onde se encontram os verdadeiros desafios. Manter o cobalto extraído manualmente fora dos lotes de produtos exige mudanças de processos, investimentos financeiros e um compromisso com o combate à corrupção. Ao demonstrar seus resultados por meio de auditorias e certificações, essas empresas estão posicionadas para obter status privilegiado como fornecedoras para fabricantes de baterias.
Os consumidores se manifestaram. Em um estudo recente da IBM, 77% dos consumidores entrevistados disseram que comprar de marcas sustentáveis ou ambientalmente responsáveis é importante. EVs, smartphones e notebooks são produtos de alta visibilidade cujo valor está intimamente ligado às suas baterias de lítio recarregáveis e de longa duração. Ser capaz de demonstrar o fornecimento responsável pode ajudar a conquistar clientes, estabelecer valor reputacional e evitar reações adversas, como ações legais.
A RSBN é uma rede pronta para ingressar criada na IBM Blockchain Platform e garantida pela RSC Global. Os membros fundadores da RSBN incluem a Ford Motor Company, o Volkswagen Group, o fabricante global de baterias LG Chem e o fornecedor de cobalto Huayou Cobalt. A Volvo Cars, a Fiat Chrysler Automobiles e outras empresas que operam em cadeias de suprimentos de minerais "provenientes de conflitos" também são membros.
As empresas que desejam garantir que as matérias-primas que utilizam tenham os padrões de fornecimento responsável auditados e documentados podem ingressar na RSBN como uma empresa individual ou com toda a sua cadeia de suprimentos e começar a realizar valor rapidamente. Alternativamente, IBM Blockchain Services pode aproveitar a infraestrutura e os recursos que sustentam a RSBN para criar uma rede de fornecimento responsável para outros setores e matérias-primas. Fale conosco hoje mesmo sobre como você pode começar a demonstrar a conformidade de fornecimento responsável da sua organização.
