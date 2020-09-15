Nos bastidores com pioneiros da tecnologia: conheça Martin Keen

"Se sou apaixonado por algo, estou sempre ansioso para ver se isso pode ser aplicado à minha carreira." O IBM Master Inventor Martin Keen ultrapassou 200 patentes (colocando-o entre os 200 inventores mais prolíficos de todos os tempos), supervisionou a produção de inúmeras publicações técnicas, ajudou a cocriar um projeto popular de código aberto, foi cocriador do treinamento do Coursera e muito mais. Com experiência em mainframe e computação empresarial, entre outros assuntos, Martin liderou uma carreira inspiradora combinando seus interesses pessoais e trabalho. E não para por aí: fora do trabalho, ele é um ávido cervejeiro que atualmente está engajado em um desafio de fabricação de cerveja caseira que envolve fabricar 99 cervejas em 99 semanas.

Tivemos a chance de perguntar a Martin sobre seu trabalho, inclusive como ele se envolveu com invenções e com qual tecnologia ele está mais empolgado hoje. Veja o que ele tinha a dizer:

Conte-me um pouco sobre sua experiência com tecnologia. Quais tecnologias você considera áreas de especialização?

Tendo iniciado minha carreira no Hursley Laboratory no Reino Unido, fui criado com uma dieta de mainframes, computação empresarial e CICS. Comecei como consultor empresarial ajudando clientes em todo o mundo a modernizar suas cargas de trabalho de CICS. Muitos estavam nos EUA, o que me deu o gosto pela vida ali e, eventualmente, a chance de me mudar definitivamente. Mantenho-me atualizado com computação empresarial e CICS, mas também estive envolvido com gerenciamento de processo empresarial, gerenciamento de dados e muitas habilidades amplas em várias disciplinas.

Como você desenvolveu esse dom para ajudar o pessoal técnico a criar um ótimo conteúdo?

Nos últimos 15 anos, ocupei uma função de desenvolvimento de conteúdo com a equipe do IBM Redbooks . Isso começou com a reunião de especialistas no assunto e a liderança no desenvolvimento de publicações profundamente técnicas do Redbooks. A forma como apresentamos informações técnicas mudou significativamente ao longo desses 15 anos, com uma ênfase muito mais forte em peças menores e mais consumíveis de conteúdo técnico agora: artigos, posts de blogs e educação em vídeo online. Trabalhar com especialistas técnicos para contar uma narrativa técnica é minha parte favorita do meu trabalho.

Como Master Inventor, você ultrapassou 200 patentes. Como você comece a usar a invenção e de onde vêm as novas ideias?

Fui apresentado ao mundo das patentes por meio de um amigo que é IBM Master Inventor. Eu queria saber como ele cria invenções que ninguém mais tivesse pensado. Isso parecia uma proposta imensamente assustadora. E ele me disse (com um pouco de implicação) que o caminho para construir a novidade era combinar três coisas: análise preditiva de dados, redes sociais e… qualquer outra coisa. Eu estava contando isso a um colega um dia, a caminho do almoço, e decidimos naquele momento que combinaríamos análise preditiva de dados, redes sociais e... guardanapos! Usaríamos análise preditiva de dados para analisar feeds de redes sociais para determinar quantas pessoas viriam ao escritório em um determinado dia em vez de trabalhar de casa, e então usávamos essa previsão para descobrir quantos guardanapos colocar na cafeteria naquele dia. Parece bobo, mas descobrimos que estávamos no caminho certo. Substituímos “guardanapos” por “conexões de VPN” e inventamos um sistema de balanceamento de cargas de trabalho de VPN, que se tornou minha primeira patente. Desde então, recebi muitos outros. Cada um deles está em colaboração com vários coinventores. E, assim como no meu trabalho diário, em que trabalho com especialistas no assunto, a melhor parte de inventar é combinar os diversos conhecimentos e experiências dos meus colegas para criar algo único.

Quais são algumas das suas invenções favoritas até hoje?

Eu inventei na área de dispositivos móveis, análise de big data e modernização empresarial. Há algumas muito legais, como a renderização cognitiva de movimentos físicos na realidade virtual, que surgiu depois de conhecer os desenvolvedores de um jogo Star Trek VR em um evento da IBM. Mas o mais tangível é o sapato microfluido, que é um sapato com uma sola cheia de canais microfluidos que sobem e descem para fornecer instruções de caminhada por meio de feedback háptico. Se precisar virar à esquerda em 10 metros, você sentirá essa direção na sola do pé. Há uma inclinação acentuada? Cruzamento à frente? Você vai sentir antes de ver. Trabalhei em muitas invenções analíticas baseadas em algoritmos, mas quando familiares e amigos me perguntam sobre minhas invenções, eu conto a eles sobre o sapato!

No início deste ano, você ajudou a lançar um treinamento de COBOL para iniciantes que rapidamente se tornou um projeto popular de código aberto. Quais são as maiores conclusões dessa experiência?

Às vezes, as coisas se encaixam de maneiras que você nunca poderia prever. Me pediram para liderar o desenvolvimento de um produto "COBOL para iniciantes", que publicaríamos como um livro e um curso em vídeo online. Nossas expectativas não eram altas; realmente encontraríamos uma audiência de programadores COBOL iniciantes ansiosos? Realizamos uma residência em Sacramento, Califórnia, com alguns funcionários da IBM e participantes de um cliente do governo e uma universidade local. Em uma semana, fomos inesperadamente enviados para casa devido ao coronavírus. Como continuamos o projeto remotamente, o COBOL começou a ser noticiado. Havia uma necessidade urgente de programadores COBOL trabalharem em aplicações existentes, coisas como o sistema de benefício de desemprego, que agora estava sobrecarregado com carga de trabalho. Levamos nosso livro ao Open Mainframe Project, que propôs que o transformássemos em um projeto de código aberto. Na semana em que publicamos o projeto no Github, nosso repositório recebeu 130.000 visualizações. Desde então, nosso livro passou por várias revisões, com livros totalmente novos propostos e escritos pela comunidade. E o curso em vídeo também se mostrou imensamente popular.

Como produtor da Expert Talks Series, imagino que você tem a oportunidade de trabalhar com especialistas em todas as tecnologias do IBM Systems: nuvem híbrida, z/OS, armazenamento, SAP HANA e muito mais. Com quais tendências de tecnologia você está mais empolgado?

Encontrei um grupo incrivelmente diversificado de especialistas trabalhando nesta série de vídeos, desde desenvolvedores de iates autônomos até pessoas que auxiliam na luta contra a COVID-19. A tendência geral de abstração me empolga, seja por meio da conteinerização com o Docker, da nuvem híbrida ou da virtualização. Não estamos mais limitados às máquinas e tecnologias subjacentes em que conhecemos. Atualmente, um desenvolvedor de aplicações pode escrever código de nível empresarial e implementá-lo em um mainframe sem saber nada sobre a tecnologia do mainframe subjacente. Ao abstrair hardware subjacente, linguagem de programação, sistema operacional e localização física, abrimos uma gama muito mais ampla de possibilidades de quem pode desenvolver o quê.

Finalmente, qual é o seu conselho para as pessoas que desejam integrar paixões pessoais com suas carreiras tecnológicas?

Você é bom nas coisas que gosta de fazer. Minhas paixões realmente moldaram minha carreira. Adoro dispositivos tecnológicos como fones de ouvido de VR e drones, e eles serviram de inspiração para a divulgação de patentes. Sou um ávido criador do YouTube e trouxe o conhecimento que aprendi sobre videoografia e edição de vídeo para o meu trabalho diário para me tornar a líder de vídeo da minha organização. Se sou apaixonado por algo, estou sempre ansioso para ver se isso pode ser aplicado à minha carreira, e isso me ajudou a me impulsionar a trabalhar com as coisas que mais gosto. Agora, se houvesse ao menos uma maneira de combinar meu trabalho diurno com a fabricação de cerveja… Este post de blog faz parte da série "Nos bastidores com pioneiros da tecnologia", onde entrevistamos especialistas e arquitetos de TI, engenheiros renomados e especialistas em IA, nuvem híbrida, segurança e mais, apresentando um visão de como eles estão ajudando negócios ao redor do mundo ter sucesso com a infraestrutura de TI da IBM. Um "pioneiro da tecnologia" é um líder comprovado que traz inovação, colaboração e pensamento criativo para o trabalho, que tem uma sede infinita de conhecimento e é um modelo para os colegas. Fique ligado para saber mais.