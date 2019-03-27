Cinco livros que farão de você um mestre do Microsoft Azure

O Microsoft Azure é uma plataforma de computação em nuvem pública que oferece várias soluções, incluindo PaaS, IaaS e SaaS. O Azure é uma das empresas de nuvem que mais crescem, com sua receita crescendo 76%. Ele pode ser usado para análise, armazenamento, computação virtual, rede e muito mais. A quantidade de serviços no Azure é tão grande que pode ficar confuso trabalhar com ele.
É importante que você tenha os recursos certos para ajudá-lo em sua jornada de migração para a cloud. Aqui estão os principais guias que farão de você um especialista do Azure em pouco tempo.
Practical Microsoft Azure IaaS: Migrating and Building Scalable and Secure Cloud Solutions: por Shijimol Ambi Karthikeyan
Saiba como adotar o Azure IaaS e migrar sua infraestrutura no local para o Azure. Este livro fornece soluções seguindo as diretrizes de projeto e melhores práticas da Microsoft para criar stacks de soluções altamente disponíveis, Escalável e seguras usando o Microsoft Azure IaaS.
No final deste livro, você saberá como mapear os componentes familiares da arquitetura local para os equivalentes na infraestrutura em nuvem.
Learn Azure in a Month of Lunches: por Iain Foulds
Este guia ajuda você a começar dividindo os conceitos e tarefas mais importantes em 21 lições pequenas, completas com exemplos, exercícios e laboratórios.
Você dominará o básico, incluindo a configuração de máquinas virtuais baseadas na nuvem, implementar servidores web e usando armazenamentos de dados hospedados. Este guia é perfeito para iniciantes que são novos no Azure.
Hands-On Azure for Developers: por Kamil Mryzglod
O Hands-On Azure for Developers levará você a uma jornada por vários serviços de PaaS disponíveis no Azure, incluindo serviços de aplicativos, funções e malha de serviço, e explicará em detalhes como criar um sistema completo e confiável com facilidade.
Você aprenderá como maximizar suas habilidades ao construir soluções baseadas em nuvem usando diferentes bancos de dados SQL e NoSQL, componentes sem servidor e de mensagens, e até mecanismos de busca, como o Azure Cognitive Search.
Microsoft Azure: Your Personal Guide from Beginning to Pro: por Nate J
Este livro orienta você sobre como configurar uma rede virtual dentro do Azure Portal, como usar um network security group e como iniciar uma VM dentro da plataforma. Você também receberá orientação sobre como trabalhar com SQL Database dentro da plataforma Azure.
Todos os aspectos do Microsoft Azure foram discutidos neste livro, tornando-o um guia excepcional para ajudá-lo na transição de iniciante no Azure para especialista no Azure.
Mastering Identify and Access Management with Microsoft Azure: por Jochen Nickel
Este guia mostrará todos os benefícios do Microsoft Azure no campo do gerenciamento de acesso e identidade. Ao trabalhar com a funcionalidade de gerenciamento de acesso e identidade como serviço, você terá uma visão geral completa da estratégia da Microsoft.
No fim deste livro, você terá uma compreensão completa das tecnologias de proteção de informações da Microsoft.
