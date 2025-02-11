Um componente chave de um framework robusto de gestão de riscos é a autoavaliação de riscos e controles (RCSA), um processo sistemático que auxilia as instituições financeiras a identificar, avaliar e priorizar riscos potenciais.
A realização de atividades regulares de RCSA permite que as organizações gerenciem proativamente os riscos, ajudem a garantir a conformidade normativa e protejam os ativos. A inteligência artificial generativa (IA generativa) pode melhorar a eficiência e a precisão das RCSAs, transformando o processo de listas de verificação estáticas em insights baseados em dados.
O processo de RCSA envolve uma extensa fase de identificação de riscos que integra dados quantitativos e insights qualitativos para descobrir riscos potenciais em todos os níveis de uma organização. Um resultado crucial desse processo é a biblioteca de riscos, um repositório dinâmico atualizado continuamente com os riscos identificados, suas origens e seus potenciais impactos. Inputs de todas as unidades de negócios ajudam a garantir um perfil de risco abrangente.
Quando os riscos são identificados, eles são submetidos a uma avaliação que determina sua gravidade e probabilidade. As organizações empregam métodos quantitativos e julgamento qualitativo de especialistas para classificar e priorizar riscos. Essa avaliação ajuda a determinar quais riscos exigem mitigação urgente, mantendo uma perspectiva holística do risco.
Depois de avaliar os riscos, as organizações avaliam os controles existentes quanto à eficácia, ao design e à manutenção. Um ambiente de controle bem estruturado deve permanecer ágil para se adaptar aos riscos emergentes, evitando a obsolescência.
Um dos aspectos mais críticos da RCSA é ajudar a garantir descrições de controle abrangentes e objetivas. Essas descrições definem como uma instituição percebe os riscos em seus processos e como os controles fazem a mitigação. Descrições de controle mal escritas trazem ambiguidade, dificultando o teste de controles e a garantia de conformidade.
Tradicionalmente, organizações têm usado modelos de processamento de linguagem natural (PLN) e Natural Language Understanding para avaliar a integridade das descrições de risco e controle. No entanto, avanços recentes em grandes modelos de linguagem (LLMs) melhoraram significativamente esse processo.
Os LLMs podem avaliar as descrições de controle em relação aos padrões estabelecidos, como perguntas-chave (quem, o quê, quando, onde, por quê), garantindo que as descrições sejam abrangentes e objetivas.
Ao contrário dos modelos tradicionais de PLN, que exigem grandes conjuntos de dados, os LLMs podem operar de forma eficaz com prompts. Isso permite que as organizações avaliem conjuntos de dados extensos de forma rápida e confiável. Os LLMs também podem fornecer feedback em tempo real sobre as descrições de controle, ajudando a garantir uma triagem de qualidade no ponto de captura de dados.
A IA generativa proporciona uma abordagem inovadora para lidar com as deficiências na descrição de controles, ajudando as organizações de conformidade a automatizar as avaliações e identificar as lacunas na conformidade regulatória.
Um dos principais desafios nas funções de conformidade e segunda linha é garantir que os controles sejam escritos de forma clara e completa para que possam ser testados de forma eficaz. Se um controle não tiver detalhes suficientes, ele não poderá ser avaliado quanto à eficácia, aumentando o risco regulatório.
Ao utilizar LLMs, as instituições financeiras podem:
A RCSA continua sendo fundamental para que as instituições financeiras identifiquem, avaliem e priorizem riscos. No entanto, as abordagens tradicionais de avaliação de controle geralmente sofrem com a inconsistência e a subjetividade. A IA generativa oferece uma solução transformadora ao automatizar avaliações de controle de qualidade de dados, ajudando a garantir descrições de alta qualidade e aprimorando frameworks de gerenciamento de riscos.
A IA generativa do IBM® watsonx pode avaliar as descrições de controle no IBM OpenPages. A IA avalia as descrições dos controles em relação ao framework RCSA e destaca lacunas na qualidade dos dados. Essa verificação de qualidade automatizada ajuda as equipes de conformidade a garantir que os controles estejam devidamente documentados e possam ser testados.
Com o uso da IA generativa, as instituições financeiras podem reduzir a carga manual das avaliações de controle, melhorar a conformidade regulatória e permitir que as equipes de auditoria interna se concentrem em tarefas de maior valor. À medida que o setor financeiro continua evoluindo, a integração da IA generativa na RCSA deixa de ser opcional e torna-se essencial para a manutenção de um framework de gestão de riscos robusto e ágil.
