Um dos aspectos mais críticos da RCSA é ajudar a garantir descrições de controle abrangentes e objetivas. Essas descrições definem como uma instituição percebe os riscos em seus processos e como os controles fazem a mitigação. Descrições de controle mal escritas trazem ambiguidade, dificultando o teste de controles e a garantia de conformidade.

Tradicionalmente, organizações têm usado modelos de processamento de linguagem natural (PLN) e Natural Language Understanding para avaliar a integridade das descrições de risco e controle. No entanto, avanços recentes em grandes modelos de linguagem (LLMs) melhoraram significativamente esse processo.

Os LLMs podem avaliar as descrições de controle em relação aos padrões estabelecidos, como perguntas-chave (quem, o quê, quando, onde, por quê), garantindo que as descrições sejam abrangentes e objetivas.

Ao contrário dos modelos tradicionais de PLN, que exigem grandes conjuntos de dados, os LLMs podem operar de forma eficaz com prompts. Isso permite que as organizações avaliem conjuntos de dados extensos de forma rápida e confiável. Os LLMs também podem fornecer feedback em tempo real sobre as descrições de controle, ajudando a garantir uma triagem de qualidade no ponto de captura de dados.