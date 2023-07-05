Tags
Melhores práticas de gerenciamento do ciclo de vida de ativos: construindo uma estratégia para o sucesso

Mulher no armazém

Desde uma estação de tratamento de esgoto da qual uma cidade inteira depende até uma empresa de transporte de menor porte que deve fazer entregas em tempo hábil, empresas de todos os tamanhos dependem dos ativos e equipamentos que possuem para criar valor todos os dias.

O Asset lifecycle management (ALM) é uma abordagem baseada em dados que muitas empresas usam para cuidar dos ativos, maximizar a eficiência e aumentar a lucratividade. Mas por onde começar e como saber qual estratégia ALM é ideal para você?

Neste artigo, vamos dar uma olhada em algumas das melhores práticas que as empresas de sucesso usam para cuidar de seus ativos e estender sua vida útil. Antes, porém, vamos começar com algumas definições que serão fundamentais para entender o valor do ALM para a empresa moderna.

O que é um ativo?

Ativos são itens físicos e não físicos que as empresas possuem e usam para criar valor. Exemplos de ativos físicos ou ativos de hardware incluem máquinas, fábricas, materiais de escritório, plantas de produção, frotas de veículos e edifícios. Exemplos de ativos não físicos incluem software, propriedade intelectual, marcas comerciais e patentes.

O que é gerenciamento do ciclo de vida de ativos (ALM)?

O ALM é uma abordagem estratégica para gerenciar ativos físicos que ajuda as empresas a extrair o máximo de valor desses ativos ao longo do tempo. As estratégias de manutenção que as empresas usam com mais frequência são divididas em quatro estágios do ciclo de vida dos ativos.

Os quatro estágios do ALM

1. Planejamento

Na primeira etapa do ciclo de vida do ativo, os stakeholders avaliam a necessidade de um novo ativo, o valor projetado para a organização e o custo total.

Uma parte crítica da etapa de planejamento é avaliar o valor geral do ativo. Durante esse estágio, os tomadores de decisão devem considerar muitas informações diferentes para fazer uma avaliação precisa. Uma técnica que está se tornando cada vez mais valiosa na fase de planejamento é a criação de um digital twin.

Um digital twin é uma representação virtual de um ativo que a empresa pretende comprar. Isso permite que a empresa execute testes e preveja o desempenho com base em simulações. Com um bom digital twin, é possível prever como um ativo se comportará sob determinadas condições e qual será sua expectativa de vida útil.

2. Aquisição e instalação

Essa etapa diz respeito à compra, transporte e instalação do ativo, incluindo como ele será colocado em operação, como será integrado a outros ativos que a empresa possui e como os dados gerados serão incorporados às decisões de negócios.

3. Utilização

Essa fase é crítica para maximizar o desempenho do ativo ao longo do tempo e estender sua vida útil. Recentemente, os softwares de gestão de ativos, como os sistemas enterprise asset management (EAMs), tornaram-se uma ferramenta indispensável para ajudar as empresas a realizar a manutenção preditiva e preventiva. Em outra seção, abordaremos com mais detalhes os EAMs, a tecnologia que os sustenta, os tipos de manutenção permitidas e suas implicações para as melhores práticas de ALM.

4. Desativação e descarte de ativos

A etapa final do ciclo de vida do ativo é o descarte. Neste ponto, é importante ponderar a depreciação do ativo em relação ao aumento do custo de manutenção. Os tomadores de decisão precisam levar em consideração uma variedade de fatores para informar essa decisão, incluindo o tempo de atividade dos ativos, a vida útil projetada e os custos variáveis de combustíveis e peças de reposição.

Por que a gestão do ciclo de vida dos ativos é importante

O que poderia ser mais importante para uma empresa do que a integridade dos seus ativos? Quando você investe um capital conquistado com muito esforço na aquisição de um ativo, o processo de gestão de ativos garante que ele opere em nível máximo pelo maior tempo possível. As melhores práticas de ALM ajudam a empresa a sistematizar e executar seus processos e podem gerar uma ampla gama de benefícios, incluindo os seguintes:

  • Escalabilidade do sistema: as principais estratégias de ALM atuais usam tecnologias de ponta, juntamente com abordagens rigorosas e sistemáticas para prever, programar e otimizar as tarefas de manutenção diárias, independentemente de quantos ativos precisam ser mantidos ou da complexidade deles. Em outras palavras, à medida que uma empresa adquire mais e mais ativos, desde que tenha uma estratégia de ALM sólida, será capaz de escalar com sucesso suas operações e tarefas de manutenção.
  • Visibilidade em tempo real da condição do ativo: uma estratégia eficaz de ALM ajuda a automatizar tarefas redundantes e pode melhorar bastante a capacidade de tomada de decisão, fornecendo aos gerentes e operadores visibilidade em tempo real do status do equipamento e dos fluxos de trabalho.
  • Redução dos custos de manutenção e do downtime: com a disponibilidade de informações sobre ativos graças à Internet das coisas (IOT), aliada a poderosos recursos de IA e análise de dados, as empresas que implementam ALM moderno agora podem realizar manutenção preventiva de custo efetivo, intervir antes que ativos críticos falhem e evitar riscos de manutenção que podem causar downtimes caros.
  • Maior alinhamento entre as unidades de negócios: as melhores práticas de ALM ajudam a empresa a manter os diferentes departamentos e a gerência informados para melhorar o processo de tomada de decisão e planejar com mais eficiência o futuro.
  • Risco reduzido de violações de segurança: por meio do rastreamento de ativos em tempo real e melhores recursos de segurança, os sistemas ALM líderes de mercado agora podem ajudar as empresas a rastrear e monitorar seus ativos de uma forma que ajude a evitar roubos e violações de dados.
  • Conformidade aprimorada: um robusto ALM ajuda a empresa a cumprir as leis que envolvem o gerenciamento e a operação de seus ativos, independentemente de onde estejam localizados. Os requisitos de gerenciamento de dados e armazenamento variam muito de país para país e estão em constante evolução. Uma estratégia sólida de ALM garante a conformidade, não importa onde os dados estejam armazenados.

Melhores práticas de gerenciamento do ciclo de vida de ativos

O principal objetivo do asset lifecycle management (ALM) deve ser sempre a otimização dos ativos durante todo o ciclo de vida. Até pouco tempo atrás, gerentes e técnicos contavam com ferramentas manuais, como planilhas do Excel e acompanhamento de documentos para fazer isso. No entanto, os recentes avanços tecnológicos nos recursos de softwares de gestão de ativos adicionaram novas dimensões às melhores práticas de ALM, tornando ferramentas manuais como o Excel insuficientes.

Hoje, o software de gestão de ativos ajuda as empresas a manter as informações mais importantes sobre seus ativos, como condição, histórico de manutenção e reparo, localização, licenciamento e métricas de desempenho, de forma mais precisa e eficiente.

A seguir estão algumas das melhores práticas de gestão do ciclo de vida de ativos adotadas pelas empresas.

Implemente um sistema de software abrangente para simplificar processos e melhorar a tomada de decisão

Um software de gestão de ativos como o sistema enterprise asset management (EAM) ajuda a otimizar o desempenho dos ativos desde a aquisição até o descarte de uma forma que ferramentas manuais como o Excel não conseguiriam. Na era da IoT, com tudo conectado por sensores e sistemas, desde válvulas até veículos, os operadores de manutenção agora têm a oportunidade de incorporar análise de dados avançada e inteligência artificial (IA) em tudo o que fazem. Os dados coletados de ativos instrumentados podem ser analisados usando técnicas de IA e os insights resultantes podem ajudar as equipes de manutenção a tomar decisões mais inteligentes.

O computerized maintenance management system (CMMS) é um software que centraliza as informações de manutenção e facilita os processos das operações de manutenção. É frequentemente implementado como parte do EAM para ajudar a otimizar a utilização e a disponibilidade de equipamento físico, como veículos, máquinas, comunicações, infraestruturas das instalações e outros ativos.

Centralize as informações dos ativos e torne-os facilmente acessíveis aos funcionários

Um CMMS que sustenta uma abordagem EAM robusta garante que todas as informações relevantes de ativos estejam armazenadas em um único local e acessíveis a qualquer pessoa que precise delas. De valores atualizados a informações críticas de garantia, licenças de software e arrendamento (bem como as análises de dados mais recentes de manutenção e reparo), os recursos de CMMS tornam as informações de ativos críticos prontamente acessíveis em caso de auditoria.

Use soluções modernas para resolver problemas antes que eles resultem em falhas dispendiosas

Os softwares EAM e CMMS possibilitam as abordagens mais modernas do mercado, como manutenção preventiva e manutenção preditiva, para ajudar as empresas a evitar falhas de equipamentos.

  • O que é manutenção preventiva? Em termos simples, manutenção preventiva é consertar as coisas antes que elas quebrem. Ao utilizar as melhores práticas de gestão de ativos e médias históricas como o mean time between failure (MTBF), a manutenção preventiva ajuda os líderes empresariais a planejar estrategicamente o downtime, permitindo que os ativos sejam reparados em um momento em que o impacto nos negócios como um todo seja mínimo.
  • O que é manutenção preditiva? A manutenção preditiva leva os recursos de monitoramento de manutenção associados à manutenção preventiva um passo adiante. A manutenção preditiva avalia e reavalia constantemente a condição de um ativo em tempo real por meio de sensores que coletam dados via IOT. Esses dados são então alimentados em um CMMS habilitado para IA, em que ferramentas avançadas de análise de dados e processos como aprendizado de máquina (ML) identificam problemas e ajudam a resolvê-los. Essas informações são utilizadas para criar modelos preditivos de desempenho dos ativos ao longo do tempo e ajudar a detectar possíveis problemas antes que eles surjam.

Maximize o desempenho dos ativos com análise de dados em tempo real

O monitoramento remoto impulsionado por IA não só oferece recursos de manutenção preditiva, mas também pode ajudar a monitorar o desempenho e fornecer insights sobre como melhorar os ativos. Ao agregar dados em departamentos e silos de informações, é possível reduzir o número de alertas de ativos com os quais os gerentes de manutenção devem lidar e garantir sua precisão. Dados históricos e em tempo real coletados de dispositivos de IoT e ferramentas de análise e diagnóstico podem ajudar a estender o tempo de atividade dos ativos.

Garanta a integridade e a segurança dos ativos com localização em tempo real e rastreamento de condições

Assim como o monitoramento de condição dos ativos, o rastreamento também teve grandes avanços nos últimos anos devido às evoluções tecnológicas. Alguns dos dispositivos usados com mais frequência incluem radio frequency identifier tags (RFID), sistemas de rastreamento habilitados para Wi-Fi, QR codes e global positioning satellites (GPS). Cada um deles oferece pontos fortes exclusivos e são atualizações de seus antecessores.

As etiquetas RFID transmitem uma variedade de informações sobre um ativo, além de sua localização, incluindo a temperatura e a umidade do seu ambiente. Os sistemas de rastreamento habilitados para Wi-Fi usam uma tag afixada a um ativo que transmite informações por uma rede Wi-Fi local. No entanto, assim como os RFIDs, eles só são eficazes se um ativo estiver em um ambiente interno e dentro do alcance de uma rede Wi-Fi.

Os QR codes são uma melhoria significativa em relação ao seu antecessor, o código de barras universal, mas, ao contrário do código de barras, eles podem ser facilmente lidos usando apenas um smartphone. Os GPS's são amplamente utilizados para ativos enquanto estão em trânsito, pois, ao contrário de outros sistemas de rastreamento, eles permitem que os gestores vejam onde um ativo está ao ar livre e longe de redes Wi-Fi, em qualquer lugar do globo.

Soluções de gestão do ciclo de vida de ativos

Muitas das melhores práticas atuais de ALM só são possíveis com uma solução abrangente equipada com funcionalidades tecnológicas avançadas, como IOT, análise de dados aprimorada por IA e recursos baseados na nuvem.

O IBM® Maximo Application Suite é uma plataforma totalmente integrada que ajuda as empresas a melhorar suas operações de manutenção, desde o agendamento cronometrado até a manutenção preditiva baseada em condições, informada por insights em tempo real. Ele tem um histórico comprovado de como ajudar as empresas a impulsionar o desempenho, estender a vida útil e reduzir custos e downtime dos ativos.

 
