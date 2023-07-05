Melhores práticas de gerenciamento do ciclo de vida de ativos: construindo uma estratégia para o sucesso

1. Planejamento

Na primeira etapa do ciclo de vida do ativo, os stakeholders avaliam a necessidade de um novo ativo, o valor projetado para a organização e o custo total.

Uma parte crítica da etapa de planejamento é avaliar o valor geral do ativo. Durante esse estágio, os tomadores de decisão devem considerar muitas informações diferentes para fazer uma avaliação precisa. Uma técnica que está se tornando cada vez mais valiosa na fase de planejamento é a criação de um digital twin.

Um digital twin é uma representação virtual de um ativo que a empresa pretende comprar. Isso permite que a empresa execute testes e preveja o desempenho com base em simulações. Com um bom digital twin, é possível prever como um ativo se comportará sob determinadas condições e qual será sua expectativa de vida útil.

2. Aquisição e instalação

Essa etapa diz respeito à compra, transporte e instalação do ativo, incluindo como ele será colocado em operação, como será integrado a outros ativos que a empresa possui e como os dados gerados serão incorporados às decisões de negócios.

3. Utilização

Essa fase é crítica para maximizar o desempenho do ativo ao longo do tempo e estender sua vida útil. Recentemente, os softwares de gestão de ativos, como os sistemas enterprise asset management (EAMs), tornaram-se uma ferramenta indispensável para ajudar as empresas a realizar a manutenção preditiva e preventiva. Em outra seção, abordaremos com mais detalhes os EAMs, a tecnologia que os sustenta, os tipos de manutenção permitidas e suas implicações para as melhores práticas de ALM.

4. Desativação e descarte de ativos

A etapa final do ciclo de vida do ativo é o descarte. Neste ponto, é importante ponderar a depreciação do ativo em relação ao aumento do custo de manutenção. Os tomadores de decisão precisam levar em consideração uma variedade de fatores para informar essa decisão, incluindo o tempo de atividade dos ativos, a vida útil projetada e os custos variáveis de combustíveis e peças de reposição.