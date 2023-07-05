Melhores práticas de gerenciamento do ciclo de vida de ativos: construindo uma estratégia para o sucesso

Desde uma estação de tratamento de esgoto da qual uma cidade inteira depende até uma empresa de transporte de menor porte que deve fazer entregas em tempo hábil, empresas de todos os tamanhos dependem dos ativos e equipamentos que possuem para criar valor todos os dias.
O Asset lifecycle management (ALM) é uma abordagem baseada em dados que muitas empresas usam para cuidar dos ativos, maximizar a eficiência e aumentar a lucratividade. Mas por onde começar e como saber qual estratégia ALM é ideal para você?
Neste artigo, vamos dar uma olhada em algumas das melhores práticas que as empresas de sucesso usam para cuidar de seus ativos e estender sua vida útil. Antes, porém, vamos começar com algumas definições que serão fundamentais para entender o valor do ALM para a empresa moderna.
Ativos são itens físicos e não físicos que as empresas possuem e usam para criar valor. Exemplos de ativos físicos ou ativos de hardware incluem máquinas, fábricas, materiais de escritório, plantas de produção, frotas de veículos e edifícios. Exemplos de ativos não físicos incluem software, propriedade intelectual, marcas comerciais e patentes.
O ALM é uma abordagem estratégica para gerenciar ativos físicos que ajuda as empresas a extrair o máximo de valor desses ativos ao longo do tempo. As estratégias de manutenção que as empresas usam com mais frequência são divididas em quatro estágios do ciclo de vida dos ativos.
Na primeira etapa do ciclo de vida do ativo, os stakeholders avaliam a necessidade de um novo ativo, o valor projetado para a organização e o custo total.
Uma parte crítica da etapa de planejamento é avaliar o valor geral do ativo. Durante esse estágio, os tomadores de decisão devem considerar muitas informações diferentes para fazer uma avaliação precisa. Uma técnica que está se tornando cada vez mais valiosa na fase de planejamento é a criação de um digital twin.
Um digital twin é uma representação virtual de um ativo que a empresa pretende comprar. Isso permite que a empresa execute testes e preveja o desempenho com base em simulações. Com um bom digital twin, é possível prever como um ativo se comportará sob determinadas condições e qual será sua expectativa de vida útil.
Essa etapa diz respeito à compra, transporte e instalação do ativo, incluindo como ele será colocado em operação, como será integrado a outros ativos que a empresa possui e como os dados gerados serão incorporados às decisões de negócios.
Essa fase é crítica para maximizar o desempenho do ativo ao longo do tempo e estender sua vida útil. Recentemente, os softwares de gestão de ativos, como os sistemas enterprise asset management (EAMs), tornaram-se uma ferramenta indispensável para ajudar as empresas a realizar a manutenção preditiva e preventiva. Em outra seção, abordaremos com mais detalhes os EAMs, a tecnologia que os sustenta, os tipos de manutenção permitidas e suas implicações para as melhores práticas de ALM.
A etapa final do ciclo de vida do ativo é o descarte. Neste ponto, é importante ponderar a depreciação do ativo em relação ao aumento do custo de manutenção. Os tomadores de decisão precisam levar em consideração uma variedade de fatores para informar essa decisão, incluindo o tempo de atividade dos ativos, a vida útil projetada e os custos variáveis de combustíveis e peças de reposição.
O que poderia ser mais importante para uma empresa do que a integridade dos seus ativos? Quando você investe um capital conquistado com muito esforço na aquisição de um ativo, o processo de gestão de ativos garante que ele opere em nível máximo pelo maior tempo possível. As melhores práticas de ALM ajudam a empresa a sistematizar e executar seus processos e podem gerar uma ampla gama de benefícios, incluindo os seguintes:
O principal objetivo do asset lifecycle management (ALM) deve ser sempre a otimização dos ativos durante todo o ciclo de vida. Até pouco tempo atrás, gerentes e técnicos contavam com ferramentas manuais, como planilhas do Excel e acompanhamento de documentos para fazer isso. No entanto, os recentes avanços tecnológicos nos recursos de softwares de gestão de ativos adicionaram novas dimensões às melhores práticas de ALM, tornando ferramentas manuais como o Excel insuficientes.
Hoje, o software de gestão de ativos ajuda as empresas a manter as informações mais importantes sobre seus ativos, como condição, histórico de manutenção e reparo, localização, licenciamento e métricas de desempenho, de forma mais precisa e eficiente.
A seguir estão algumas das melhores práticas de gestão do ciclo de vida de ativos adotadas pelas empresas.
Um software de gestão de ativos como o sistema enterprise asset management (EAM) ajuda a otimizar o desempenho dos ativos desde a aquisição até o descarte de uma forma que ferramentas manuais como o Excel não conseguiriam. Na era da IoT, com tudo conectado por sensores e sistemas, desde válvulas até veículos, os operadores de manutenção agora têm a oportunidade de incorporar análise de dados avançada e inteligência artificial (IA) em tudo o que fazem. Os dados coletados de ativos instrumentados podem ser analisados usando técnicas de IA e os insights resultantes podem ajudar as equipes de manutenção a tomar decisões mais inteligentes.
O computerized maintenance management system (CMMS) é um software que centraliza as informações de manutenção e facilita os processos das operações de manutenção. É frequentemente implementado como parte do EAM para ajudar a otimizar a utilização e a disponibilidade de equipamento físico, como veículos, máquinas, comunicações, infraestruturas das instalações e outros ativos.
Um CMMS que sustenta uma abordagem EAM robusta garante que todas as informações relevantes de ativos estejam armazenadas em um único local e acessíveis a qualquer pessoa que precise delas. De valores atualizados a informações críticas de garantia, licenças de software e arrendamento (bem como as análises de dados mais recentes de manutenção e reparo), os recursos de CMMS tornam as informações de ativos críticos prontamente acessíveis em caso de auditoria.
Os softwares EAM e CMMS possibilitam as abordagens mais modernas do mercado, como manutenção preventiva e manutenção preditiva, para ajudar as empresas a evitar falhas de equipamentos.
O monitoramento remoto impulsionado por IA não só oferece recursos de manutenção preditiva, mas também pode ajudar a monitorar o desempenho e fornecer insights sobre como melhorar os ativos. Ao agregar dados em departamentos e silos de informações, é possível reduzir o número de alertas de ativos com os quais os gerentes de manutenção devem lidar e garantir sua precisão. Dados históricos e em tempo real coletados de dispositivos de IoT e ferramentas de análise e diagnóstico podem ajudar a estender o tempo de atividade dos ativos.
Assim como o monitoramento de condição dos ativos, o rastreamento também teve grandes avanços nos últimos anos devido às evoluções tecnológicas. Alguns dos dispositivos usados com mais frequência incluem radio frequency identifier tags (RFID), sistemas de rastreamento habilitados para Wi-Fi, QR codes e global positioning satellites (GPS). Cada um deles oferece pontos fortes exclusivos e são atualizações de seus antecessores.
As etiquetas RFID transmitem uma variedade de informações sobre um ativo, além de sua localização, incluindo a temperatura e a umidade do seu ambiente. Os sistemas de rastreamento habilitados para Wi-Fi usam uma tag afixada a um ativo que transmite informações por uma rede Wi-Fi local. No entanto, assim como os RFIDs, eles só são eficazes se um ativo estiver em um ambiente interno e dentro do alcance de uma rede Wi-Fi.
Os QR codes são uma melhoria significativa em relação ao seu antecessor, o código de barras universal, mas, ao contrário do código de barras, eles podem ser facilmente lidos usando apenas um smartphone. Os GPS's são amplamente utilizados para ativos enquanto estão em trânsito, pois, ao contrário de outros sistemas de rastreamento, eles permitem que os gestores vejam onde um ativo está ao ar livre e longe de redes Wi-Fi, em qualquer lugar do globo.
Muitas das melhores práticas atuais de ALM só são possíveis com uma solução abrangente equipada com funcionalidades tecnológicas avançadas, como IOT, análise de dados aprimorada por IA e recursos baseados na nuvem.
O IBM® Maximo Application Suite é uma plataforma totalmente integrada que ajuda as empresas a melhorar suas operações de manutenção, desde o agendamento cronometrado até a manutenção preditiva baseada em condições, informada por insights em tempo real. Ele tem um histórico comprovado de como ajudar as empresas a impulsionar o desempenho, estender a vida útil e reduzir custos e downtime dos ativos.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.