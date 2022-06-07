Seus data centers estão impedindo você de se tornar sustentável?

Imagine dirigir seu carro para o trabalho, estacioná-lo no estacionamento e depois deixá-lo funcionando o dia todo só porque você pode sair para comer em algum momento. Se você gerencia um data center e deixa em execução aplicações que utiliza periodicamente, está basicamente fazendo a mesma coisa: desperdiçando dinheiro e energia.
Os data centers respondem por 1% do consumo mundial de eletricidade e são um dos consumidores globais de eletricidade que mais crescem no mundo. Além disso, quase todos os data centers do mundo estão dramaticamente superprovisionados. A taxa média de utilização do servidor é de apenas 12-18% da capacidade. A maneira inteligente de lidar com o problema é automatizar o gerenciamento de recursos de aplicações, o que garante o desempenho e aumenta a utilização do seu data center. Isso reduz substancialmente o custo e o uso de energia.
Para as empresas modernas de hoje, as aplicações são o negócio. Manter o desempenho é fundamental para alcançar o crescimento. O software de gerenciamento de recursos de aplicação é projetado para analisar continuamente todas as camadas de utilização de recursos das aplicações, para garantir que elas tenham o que precisam para funcionar, quando precisarem. Isso não apenas garante a qualidade e a confiabilidade do desempenho, mas também economiza dinheiro e energia. A eletricidade é responsável por até 70% dos custos operacionais totais do data center, de acordo com o relatório do Barclays Equity pesquisa Data Centers Verdes: Além da neutralidade de carbono.
O National Resource Defense Council sugere que o aumento da utilização dos servidores é uma das maiores oportunidades de economia de energia do setor. Ao aumentar a utilização do servidor, você naturalmente diminui o número de servidores que precisa alimentar e resfriar, o que economiza eletricidade.
Reduzir o consumo de eletricidade do data center em 40% economizaria 46 bilhões de kwh de eletricidade anualmente. Isso é o suficiente para fornecer energia para o estado de Michigan, nos EUA, por um ano — o que não é pouca coisa quando se considera que é o lar da Ford, da Chrysler e da General Motors, além da University of Michigan, da Michigan State e de um extenso campus do Google. Se você aumentar a utilização em 40% em uma instalação de 100.000 metros quadrados, é como obter mais 40.000 metros quadrados gratuitamente.
As ferramentas de gerenciamento de recursos de aplicativos usam software para gerenciar sua stack de aplicativos automaticamente, otimizando desempenho, conformidade e custo em tempo real — tudo isso enquanto gerenciam as restrições de negócios.
Todos os líderes de negócios e de TI podem definir o ritmo em direção à sustentabilidade e à computação verde, começando pelos seus data centers. Ao automatizar o gerenciamento de recursos de aplicações, as Organizações podem garantir que cada aplicação tenha recursos para funcionar em seu nível ideal sem ser utilizado em excesso. Mas o que você deve procurar em uma solução de software? Estes três recursos são fundamentais:
No início de 2016, o Bermuda Police Service (BPS) achou que talvez fosse necessário adquirir um novo hardware para seu data center a fim de lidar com o baixo desempenho da aplicação. As restrições orçamentárias os forçaram a considerar alternativas.
A provedora de soluções de BPS, Gateway Systems Limited, acreditava que a BPS poderia operar seu ambiente virtualizado de forma muito mais eficaz e eficiente com a ajuda do Operations Manager da ibm turbonomic, software que cria um mercado para recursos de data center e os atribui com base na prioridade de aplicação. Ela automatiza centenas de posicionamentos de cargas de trabalho diárias, bem como decisões de dimensionamento e capacidade. Isso mantém o data center em um estado íntegro e garante que apenas os servidores host necessários estejam ativos em um determinado momento.
Além de lidar com o problema do baixo desempenho da aplicação, o software fez um uso muito mais eficaz dos servidores host existentes da BPS. A IBM Turbonomic liberou recursos de servidor suficientes para executar 412 máquinas virtuais adicionais e, em última análise, permitiu que a BPS desativasse e removesse 16 servidores blade Cisco UCS com 32 soquetes de CPU no total — 67% de seus hosts. Isso eliminou todos os custos de manutenção de hardware e custos de licenciamento de software associados, incluindo uma estimativa de US$ 11.600 por ano para licenças VMWare. Como um efeito colateral bem-vindo, o tempo de espera do UPS aumentou de 12 para 26 minutos.
O UCS Power Calculator da Cisco estima a economia direta de energia com a remoção de 16 servidores host (32 soquetes) em 4.550 watts, supondo que a utilização média do servidor seja de 60%. Com a taxa de eletricidade da BPS de US$ 0,40 por kWh, isso representa uma economia anual de quase US$ 16.000.
O IBM Turbonomic pode apoiar sua empresa por meio de desempenho garantido de aplicações, ao mesmo tempo em que reduz custos e pegada de carbono. A otimização de data center é um ótimo lugar para começar. Por exemplo, o IBM Turbonomic pode aumentar a densidade da máquina virtual para alcançar o mesmo nível de desempenho com menos recursos, permitindo, assim, que os clientes suspendam o número de hosts ou o reaproveitem. Se você estiver mais avançado em sua jornada para a nuvem, poderá migrar cargas de trabalho locais com segurança para a nuvem e otimizar continuamente o consumo de nuvem, economizando assim na pegada de carbono.
No estudo Total Economic Impact sobre o IBM Turbonomic, a Forrester descobriu que os clientes têm um ROI de 274% em três anos e evitam que o custo anual de atualização da infraestrutura local seja de 75% no primeiro ano de implementação. Forrester também observou que otimizar o consumo de recursos de aplicação no data center ou na nuvem pública melhora o perfil de consumo de energia de longo prazo de uma Organização, contribuindo para a sustentabilidade ambiental
Você não precisa escolher entre a neutralidade de carbono e o desempenho das aplicações. Quando as aplicações consomem apenas o que precisam para executar, você pode cortar custos e reduzir substancialmente sua pegada de carbono de forma imediata e contínua.
