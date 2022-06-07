Tags
Análise de dados Sustentabilidade

Seus data centers estão impedindo você de se tornar sustentável?

Analytics Yellow 3 Gen AI

Automatizar o gerenciamento de recursos de aplicativos deve ser seu primeiro passo na jornada de sustentabilidade.

Imagine dirigir seu carro para o trabalho, estacioná-lo no estacionamento e depois deixá-lo funcionando o dia todo só porque você pode sair para comer em algum momento. Se você gerencia um data center e deixa em execução aplicações que utiliza periodicamente, está basicamente fazendo a mesma coisa: desperdiçando dinheiro e energia.

Os data centers respondem por 1% do consumo mundial de eletricidade e são um dos consumidores globais de eletricidade que mais crescem no mundo. Além disso, quase todos os data centers do mundo estão dramaticamente superprovisionados. A taxa média de utilização do servidor é de apenas 12-18% da capacidade. A maneira inteligente de lidar com o problema é automatizar o gerenciamento de recursos de aplicações, o que garante o desempenho e aumenta a utilização do seu data center. Isso reduz substancialmente o custo e o uso de energia.

     

    Boletim informativo do setor

    As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

    Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

    Agradecemos a você! Você se inscreveu.

    Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

    Deixe o desempenho da aplicação impulsionar a sustentabilidade e os data centers verdes

    Para as empresas modernas de hoje, as aplicações são o negócio. Manter o desempenho é fundamental para alcançar o crescimento. O software de gerenciamento de recursos de aplicação é projetado para analisar continuamente todas as camadas de utilização de recursos das aplicações, para garantir que elas tenham o que precisam para funcionar, quando precisarem. Isso não apenas garante a qualidade e a confiabilidade do desempenho, mas também economiza dinheiro e energia. A eletricidade é responsável por até 70% dos custos operacionais totais do data center, de acordo com o relatório do Barclays Equity pesquisa Data Centers Verdes: Além da neutralidade de carbono.

    National Resource Defense Council sugere que o aumento da utilização dos servidores é uma das maiores oportunidades de economia de energia do setor. Ao aumentar a utilização do servidor, você naturalmente diminui o número de servidores que precisa alimentar e resfriar, o que economiza eletricidade.

    Reduzir o consumo de eletricidade do data center em 40% economizaria 46 bilhões de kwh de eletricidade anualmente. Isso é o suficiente para fornecer energia para o estado de Michigan, nos EUA, por um ano — o que não é pouca coisa quando se considera que é o lar da Ford, da Chrysler e da General Motors, além da University of Michigan, da Michigan State e de um extenso campus do Google. Se você aumentar a utilização em 40% em uma instalação de 100.000 metros quadrados, é como obter mais 40.000 metros quadrados gratuitamente.

    AI Academy

    O gerenciamento de dados é o segredo para a IA generativa?

    Explore por que é essencial ter dados de alta qualidade para utilizar a IA generativa com qualidade.
    Acessar o episódio

    Por que todo data center deve automatizar o gerenciamento de recursos de aplicações

    As ferramentas de gerenciamento de recursos de aplicativos usam software para gerenciar sua stack de aplicativos automaticamente, otimizando desempenho, conformidade e custo em tempo real — tudo isso enquanto gerenciam as restrições de negócios.

    Todos os líderes de negócios e de TI podem definir o ritmo em direção à sustentabilidade e à computação verde, começando pelos seus data centers. Ao automatizar o gerenciamento de recursos de aplicações, as Organizações podem garantir que cada aplicação tenha recursos para funcionar em seu nível ideal sem ser utilizado em excesso. Mas o que você deve procurar em uma solução de software? Estes três recursos são fundamentais:

    • A otimização deve ser praticável e contínua.
    • A automação precisa ser confiável e aplicada para prevenir riscos de desempenho e impactos ambientais.
    • As soluções devem ser capazes de gerenciar ambientes de nuvem híbrida e multinuvem.

    Você não precisa ser uma grande empresa para aproveitar softwares de gerenciamento de recursos de aplicações

    No início de 2016, o Bermuda Police Service (BPS) achou que talvez fosse necessário adquirir um novo hardware para seu data center a fim de lidar com o baixo desempenho da aplicação.  As restrições orçamentárias os forçaram a considerar alternativas.

    A provedora de soluções de BPS, Gateway Systems Limited, acreditava que a BPS poderia operar seu ambiente virtualizado de forma muito mais eficaz e eficiente com a ajuda do Operations Manager da ibm turbonomic, software que cria um mercado para recursos de data center e os atribui com base na prioridade de aplicação. Ela automatiza centenas de posicionamentos de cargas de trabalho diárias, bem como decisões de dimensionamento e capacidade. Isso mantém o data center em um estado íntegro e garante que apenas os servidores host necessários estejam ativos em um determinado momento.

    Além de lidar com o problema do baixo desempenho da aplicação, o software fez um uso muito mais eficaz dos servidores host existentes da BPS. A IBM Turbonomic liberou recursos de servidor suficientes para executar 412 máquinas virtuais adicionais e, em última análise, permitiu que a BPS desativasse e removesse 16 servidores blade Cisco UCS com 32 soquetes de CPU no total — 67% de seus hosts. Isso eliminou todos os custos de manutenção de hardware e custos de licenciamento de software associados, incluindo uma estimativa de US$ 11.600 por ano para licenças VMWare. Como um efeito colateral bem-vindo, o tempo de espera do UPS aumentou de 12 para 26 minutos.

    O UCS Power Calculator da Cisco estima a economia direta de energia com a remoção de 16 servidores host (32 soquetes) em 4.550 watts, supondo que a utilização média do servidor seja de 60%. Com a taxa de eletricidade da BPS de US$ 0,40 por kWh, isso representa uma economia anual de quase US$ 16.000.

    Por que todo data center deve executar o IBM Turbonomic Application Resource Management

    O IBM Turbonomic pode apoiar sua empresa por meio de desempenho garantido de aplicações, ao mesmo tempo em que reduz custos e pegada de carbono. A otimização de data center é um ótimo lugar para começar. Por exemplo, o IBM Turbonomic pode aumentar a densidade da máquina virtual para alcançar o mesmo nível de desempenho com menos recursos, permitindo, assim, que os clientes suspendam o número de hosts ou o reaproveitem. Se você estiver mais avançado em sua jornada para a nuvem, poderá migrar cargas de trabalho locais com segurança para a nuvem e otimizar continuamente o consumo de nuvem, economizando assim na pegada de carbono.

    No estudo Total Economic Impact sobre o IBM Turbonomic, a Forrester descobriu que os clientes têm um ROI de 274% em três anos e evitam que o custo anual de atualização da infraestrutura local seja de 75% no primeiro ano de implementação. Forrester também observou que otimizar o consumo de recursos de aplicação no data center ou na nuvem pública melhora o perfil de consumo de energia de longo prazo de uma Organização, contribuindo para a sustentabilidade ambiental

    Em resumo

    Você não precisa escolher entre a neutralidade de carbono e o desempenho das aplicações. Quando as aplicações consomem apenas o que precisam para executar, você pode cortar custos e reduzir substancialmente sua pegada de carbono de forma imediata e contínua.

    Autora

    Chris Zaloumis

    Principal Product Manager

    IT Automation

    Recursos

    Gerenciamento de dados para IA e análise de dados em escala

    Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
    2024 Gartner Magic Quadrant em Ferramentas de integração de dados

    IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
    O diferenciador dos dados

    Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
    Aumente a adoção da IA com dados preparados para ela

    Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
    O data lakehouse híbrido e aberto para IA

    Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
    Publicações sobre gerenciamento de dados da IBM Research

    Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
    Gartner® predicts 2024: How AI will impact analytics users

    Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
    Soluções relacionadas
    IBM StreamSets

    Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.

         Explore o StreamSets
    IBM watsonx.data™

    O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.

         Conheça o watsonx.data
    Serviços de consultoria de dados e análise de dados

    Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.

         Conheça os serviços de análise de dados
    Dê o próximo passo

    Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

         Explore soluções de gerenciamento de dados Conheça o watsonx.data