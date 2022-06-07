Seus data centers estão impedindo você de se tornar sustentável?

Para as empresas modernas de hoje, as aplicações são o negócio. Manter o desempenho é fundamental para alcançar o crescimento. O software de gerenciamento de recursos de aplicação é projetado para analisar continuamente todas as camadas de utilização de recursos das aplicações, para garantir que elas tenham o que precisam para funcionar, quando precisarem. Isso não apenas garante a qualidade e a confiabilidade do desempenho, mas também economiza dinheiro e energia. A eletricidade é responsável por até 70% dos custos operacionais totais do data center, de acordo com o relatório do Barclays Equity pesquisa Data Centers Verdes: Além da neutralidade de carbono.

O National Resource Defense Council sugere que o aumento da utilização dos servidores é uma das maiores oportunidades de economia de energia do setor. Ao aumentar a utilização do servidor, você naturalmente diminui o número de servidores que precisa alimentar e resfriar, o que economiza eletricidade.

Reduzir o consumo de eletricidade do data center em 40% economizaria 46 bilhões de kwh de eletricidade anualmente. Isso é o suficiente para fornecer energia para o estado de Michigan, nos EUA, por um ano — o que não é pouca coisa quando se considera que é o lar da Ford, da Chrysler e da General Motors, além da University of Michigan, da Michigan State e de um extenso campus do Google. Se você aumentar a utilização em 40% em uma instalação de 100.000 metros quadrados, é como obter mais 40.000 metros quadrados gratuitamente.