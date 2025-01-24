Golpes bem-sucedidos de deepfake são mais comuns do que imaginamos?

O funcionário que foi enganado pelo deepfake do CFO no valor de US$ 25 milhões mais tarde admitiu que, quando recebeu o e-mail supostamente de seu CFO, a menção a uma transação secreta os fez questionar se o e-mail era realmente um e-mail de phishing. Mas assim que ele entrou no vídeo, eles reconheceram outros membros de seu departamento no vídeo e decidiram que era autêntico. No entanto, o funcionário descobriu mais tarde que as imagens de vídeo dos membros de seu departamento também eram deepfakes.

Muitas pessoas que são vítimas ignoram suas preocupações, perguntas e dúvidas. Mas o que faz com que as pessoas, mesmo aquelas criadas em deepfakes, deixem suas preocupações de lado e escolham acreditar que uma imagem é real? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão (ou US$ 25 milhões) que precisamos responder para evitar esquemas deepfake caros e prejudiciais no futuro.

O Sage Journals fez a pergunta sobre quem tinha maior probabilidade de cair em deepfakes e não encontrou nenhum padrão em relação a idade ou gênero. No entanto, indivíduos mais idosos podem ser mais vulneráveis ao esquema e ter dificuldade em detectá-lo. Além disso, os pesquisadores descobriram que, embora a consciência seja um bom ponto de partida, ela parece ter uma eficácia limitada na prevenção de que as pessoas caiam nos deepfakes.

No entanto, o neurocientista computacional Tijl Grootswagers, da Western Sydney University, provavelmente acertou em cheio no desafio de identificar um deepfake: é uma habilidade totalmente nova para cada um de nós. Aprendemos a ser céticos em relação a notícias e vieses, mas questionar a autenticidade de uma imagem que podemos ver vai contra nossos processos de pensamento. Grootswagers disse à Science Magazine “Em nossas vidas, nunca temos que pensar sobre quem é uma pessoa real ou falsa. Não é uma tarefa para a qual fomos treinados.”

Curiosamente, Grootswagers descobriu que nossos cérebros são melhores na detecção sem nossa intervenção. Ele descobriu que, quando as pessoas olhavam para uma foto de um deepfake, a imagem resultava em um sinal elétrico para o córtex visual do cérebro diferente de uma imagem ou vídeo legítimo. Quando perguntado sobre o motivo, ele não tinha certeza — talvez o sinal nunca tenha alcançado nossa consciência devido à interferência de outras regiões do cérebro, ou talvez os seres humanos não reconheçam os sinais de que uma imagem é falsa porque é uma tarefa nova.

Isso significa que cada um de nós deve começar a treinar seu cérebro para considerar que qualquer imagem ou vídeo que assista possa ser uma deepfake. Ao fazer essa pergunta toda vez que começamos a agir em relação ao conteúdo, podemos ser capazes de começar a detectar nossos sinais cerebrais que estão identificando as falsificações antes de nós. E o mais importante, se formos vítimas de um deepfake, especialmente no trabalho, é fundamental que cada um de nós relate todas as instâncias. Só então especialistas e autoridades começarão a restringir sua criação e proliferação.