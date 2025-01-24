Golpes bem-sucedidos de deepfake são mais comuns do que imaginamos?

Muitas vezes ao dia, em todo o mundo, um chefe pede a um dos membros de sua equipe que realize uma tarefa durante uma chamada de vídeo. Mas será que a pessoa que atribui tarefas é realmente quem diz ser? Ou é um deepfake? Em vez de seguir ordens cegamente, os funcionários devem agora se perguntar se estão se tornando vítimas de fraude.
No início deste ano, um funcionário do setor financeiro se viu conversando em uma videoconferência com alguém muito parecido com o seu CFO. Após o término da reunião, eles seguiram devidamente as instruções do chefe de enviar 200 milhões de dólares de Hong Kong, o que equivale a US$ 25 milhões.
Mas na verdade não era o chefe deles, apenas uma representação de vídeo de IA chamada deepfake. Mais tarde naquele dia, o funcionário percebeu que estava terrível erro após verificar com os escritórios corporativos de sua empresa multinacional. Eles foram vítimas de um esquema de deepfake que fraudou a organização em US$ 25 milhões.
O termo deepfake refere-se a conteúdo criado por IA — vídeo, imagem, áudio ou texto — que contém informações falsas ou alteradas, como Taylor Swift promovendo utensílios de cozinha e o infame falso Tom Cruise. Inclusive os recentes furacões que atingiram os EUA geraram diversas imagens deepfake, incluindo fotos falsas da Disney World inundada e imagens comoventes, geradas por IA, de pessoas com seus animais de estimação em meio às águas da enchente.
Enquanto deepfakes, também chamados de mídia sintética, direcionados a indivíduos normalmente servem para manipular pessoas, cibercriminosos que têm como alvo empresas estão em busca de ganho monetário. De acordo com a ficha informativa da CISA intitulada "Contextualizando as Ameaças de Deepfake às Organizações" , as ameaças direcionadas a empresas tendem a se enquadrar em uma das três categorias: personificação de executivos para manipulação da marca, personificação para ganho financeiro ou personificação para obter acesso.
Mas o recente incidente em Hong Kong não foi apenas um funcionário cometendo um erro. Os esquemas de deepfake estão se tornando cada vez mais comuns para as empresas. Uma pesquisa recente da Medus Medus survey descobriu que a maioria (53%) dos profissionais de finanças foi alvo de tentativas de esquemas de deepfake. Ainda mais preocupante é o fato de que mais de 43% admitem ter sido vítimas do ataque.
A palavra-chave da pesquisa Medus é "admitido". E isso levanta uma grande questão. As pessoas deixam de relatar que foram vítimas de um ataque de deepfake porque ficam envergonhadas? A resposta é "provável". Após o fato, parece óbvio que era uma fraude para outras pessoas. E é difícil reconhecer que você se apaixonou por uma imagem gerada por IA. Porém, a subnotificação só aumenta a vergonha e facilita a fuga dos cibercriminosos.
A maioria das pessoas supõe que poderia identificar um deepfake. Mas esse não é o caso. O Center for Humans and Machines e o CREED encontraram uma grande lacuna entre a confiança das pessoas em identificar um deepfake e seu desempenho real. Como muitas pessoas superestimam sua capacidade de identificar um deepfake, isso aumenta a Vergonha quando alguém é vítima, o que provavelmente leva à subnotificação.
O funcionário que foi enganado pelo deepfake do CFO no valor de US$ 25 milhões mais tarde admitiu que, quando recebeu o e-mail supostamente de seu CFO, a menção a uma transação secreta os fez questionar se o e-mail era realmente um e-mail de phishing. Mas assim que ele entrou no vídeo, eles reconheceram outros membros de seu departamento no vídeo e decidiram que era autêntico. No entanto, o funcionário descobriu mais tarde que as imagens de vídeo dos membros de seu departamento também eram deepfakes.
Muitas pessoas que são vítimas ignoram suas preocupações, perguntas e dúvidas. Mas o que faz com que as pessoas, mesmo aquelas criadas em deepfakes, deixem suas preocupações de lado e escolham acreditar que uma imagem é real? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão (ou US$ 25 milhões) que precisamos responder para evitar esquemas deepfake caros e prejudiciais no futuro.
O Sage Journals fez a pergunta sobre quem tinha maior probabilidade de cair em deepfakes e não encontrou nenhum padrão em relação a idade ou gênero. No entanto, indivíduos mais idosos podem ser mais vulneráveis ao esquema e ter dificuldade em detectá-lo. Além disso, os pesquisadores descobriram que, embora a consciência seja um bom ponto de partida, ela parece ter uma eficácia limitada na prevenção de que as pessoas caiam nos deepfakes.
No entanto, o neurocientista computacional Tijl Grootswagers, da Western Sydney University, provavelmente acertou em cheio no desafio de identificar um deepfake: é uma habilidade totalmente nova para cada um de nós. Aprendemos a ser céticos em relação a notícias e vieses, mas questionar a autenticidade de uma imagem que podemos ver vai contra nossos processos de pensamento. Grootswagers disse à Science Magazine “Em nossas vidas, nunca temos que pensar sobre quem é uma pessoa real ou falsa. Não é uma tarefa para a qual fomos treinados.”
Curiosamente, Grootswagers descobriu que nossos cérebros são melhores na detecção sem nossa intervenção. Ele descobriu que, quando as pessoas olhavam para uma foto de um deepfake, a imagem resultava em um sinal elétrico para o córtex visual do cérebro diferente de uma imagem ou vídeo legítimo. Quando perguntado sobre o motivo, ele não tinha certeza — talvez o sinal nunca tenha alcançado nossa consciência devido à interferência de outras regiões do cérebro, ou talvez os seres humanos não reconheçam os sinais de que uma imagem é falsa porque é uma tarefa nova.
Isso significa que cada um de nós deve começar a treinar seu cérebro para considerar que qualquer imagem ou vídeo que assista possa ser uma deepfake. Ao fazer essa pergunta toda vez que começamos a agir em relação ao conteúdo, podemos ser capazes de começar a detectar nossos sinais cerebrais que estão identificando as falsificações antes de nós. E o mais importante, se formos vítimas de um deepfake, especialmente no trabalho, é fundamental que cada um de nós relate todas as instâncias. Só então especialistas e autoridades começarão a restringir sua criação e proliferação.
