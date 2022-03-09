O dimensionamento de um portfólio de aplicação para as várias jornadas de modernização e migração da nuvem híbrida muitas vezes precisa ser feito rapidamente, às vezes em questão de horas, a fim de estimar o esforço para modernizar e migrar as aplicações para a nuvem híbrida.
Essa abordagem de “Avaliação Rápida” foi desenvolvida para orientar as estimativas de modernização de aplicação e migração de aplicação quando não é possível realizar uma análise detalhada do portfólio de aplicação. Em vez disso, as aplicações são avaliadas e atribuídas a um conjunto simples de disposições (refatorar, conteinerizar, migrar, deixar como estão) usando um número mínimo de entradas: plataforma do sistema operacional, linguagem de programação, aplicativos sob medida versus COTS versus SaaS apps e aplicativos de missão crítica versus aplicativos de missão não crítica.
Essa abordagem permite que as disposições da aplicação sejam determinadas em questão de horas com uma precisão de 80-90%, em comparação com avaliações mais detalhadas que levam meses.
A intenção da Avaliação Rápida é definir um conjunto de critérios de alto nível que possa ser aplicado rapidamente ao portfólio de aplicações, a fim de dispor rapidamente de todas as aplicações para uma jornada na nuvem. Esta é uma avaliação preliminar, com a intenção de desenvolver um ponto de vista inicial sobre o conjunto de aplicações. A intenção é estar entre mais ou menos 10-20% das disposições que seriam derivadas de uma análise mais exaustiva.
Desenvolver um ponto de vista sobre a disposição de todo a aplicação é necessário para fazer o seguinte:
Ao definir a abordagem de Avaliação Rápida, é útil analisar as cargas de trabalho distribuídas e mainframe separadamente. Essas plataformas geralmente têm diferentes motivações de modernização, SLAs e tecnologias de suporte, gerando um conjunto variável de critérios de avaliação do portfólio. Embora muitas aplicações distribuídas tenham backends de mainframe — ou "sistemas de registro" — uma carga de trabalho distribuída, neste caso, é definida como aquela que tem seu thread de execução primário sendo executado em uma plataforma distribuída.
Uma distribuição típica de alto nível de disposições de aplicações distribuídas e suas definições é a seguinte:
Observe que essas disposições diferem de outras categorias de categorização de aplicações, como os 7 Rs do Gartner, mas fornecem uma maneira muito mais simples e direta de classificar o portfólio, identificando as aplicações que ajudarão a gerar o maior valor de transformação — as aplicações que serão refatoradas e conteinerizadas :
É necessário um conjunto mínimo de atributos de dados para executar a Avaliação Rápida para aplicações distribuídas. Vamos analisar cada critério em mais detalhes.
Como o código-fonte das aplicações comerciais prontas para uso (COTS) normalmente não é distribuído ao comprador, essas aplicações terão que ser migradas para a nuvem. Durante uma avaliação mais detalhada (normalmente um sprint de 30 dias), pode-se fazer uma investigação adicional para determinar se o fornecedor de COTS tem planos de migrar a aplicação para contêineres ou desenvolver uma versão nativa da nuvem.
Alguns adaptadores customizados COTS desenvolvidos pelo cliente podem ser candidatos à refatoração ou conteinerização. Essa disposição em nível de componente seria determinada durante uma avaliação mais detalhada.
As aplicações já em execução na nuvem normalmente permanecem "como estão" se o objetivo final é acelerar o movimento geral para a nuvem. As aplicações podem migrar para outra nuvem se o objetivo for mover todas as cargas de trabalho para um provedor de nuvem específico, mas o mais seguro é supor que essas aplicações permanecerão onde atualmente residem.
Aplicações de missão crítica ou críticas para os negócios devem ser consideradas para refatoração ou modernização para aplicações nativas da nuvem/12 fatores, pois são elas que mais se beneficiam do alto custo da refatoração.
A partir deste conjunto de aplicações, determine as aplicações que:
Normalmente, essa categoria não representa mais do que 5 a 15% de todo o portfólio. Para um portfólio de 500 aplicações, isso se traduz em reescrever de 25 a 75 aplicações em três a cinco anos, o que é um número considerável que representa um enorme esforço e custo de desenvolvimento!
As aplicações Java são os principais candidatos à conteinerização. Qualquer aplicação executada em um servidor de aplicações JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat etc.) deve poder ser conteinerizada com um esforço relativamente pequeno. Uma premissa fundamental é que será feito o "mínimo necessário" para conteinerizar o aplicativo — atualizações ou migrações de middleware (por exemplo, migrar um banco de dados relacional para um banco de dados nativo da nuvem, migrar do MQ para o Kafka) estão fora do escopo. No entanto, o pipeline CI/CD deve ser atualizado para produzir contêineres e aproveitar as funcionalidades subjacentes do OpenShift.
As aplicações do Windows têm duas opções de conteinerização:
Em geral, os critérios de decisão para aplicações do Windows são os seguintes:
É necessária uma descoberta mais detalhada para determinar melhor a adequação à conteinerização, mas presuma que pelo menos metade das aplicações Windows possam ser conteinerizadas para fins de planejamento.
Todas as outras aplicações normalmente seriam migradas para a nuvem, com o padrão mais comum sendo de físico para virtual ou virtual para virtual na maioria das cargas de trabalho distribuídas. Tecnologias "exóticas" ou "não convencionais" requerem uma consideração mais cuidadosa, pois uma zona de pouso em nuvem pode não estar prontamente disponível. As cargas de trabalho do iSeries e pSeries normalmente podem ser migradas para o Power Systems Virtual Server no IBM® Cloud. Outras cargas de trabalho podem exigir que hardware especial seja instalado na área de CoLo do IBM Cloud Data Center, se possível (por exemplo, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).
As cargas de trabalho de mainframe apresentam complexidades adicionais para definir as disposições das aplicações. O destino final dessas aplicações nem sempre é claro, dependendo da estratégia geral de mainframe do cliente. Para cargas de trabalho distribuídas, a zona de destino típica são ambientes conteinerizados ou virtualizados em X86 Server na nuvem. O destino das aplicações de mainframe pode assumir vários sabores e pode incluir o seguinte, com base na filosofia de mainframe e nas metas de negócios do cliente:
As respostas a essas perguntas ajudarão a impulsionar as disposições das metas, como as seguintes:
Para cargas de trabalho que permanecerão no mainframe, as perguntas sobre onde o mainframe residirá precisam ser respondidas:
Consequentemente, a disposição de aplicações de mainframe está muito mais envolvida, exigindo conversas e análises mais detalhadas com os clientes das aplicações em questão.
A figura a seguir representa um exemplo de saída de uma Avaliação Rápida de modernização de aplicações no contexto do desenvolvimento de uma proposta de modernização em nuvem. A capacidade de desenvolver rapidamente um ponto de vista opinativo sobre o portfólio de aplicações do cliente foi um diferencial importante de nossa abordagem:
Em certas ocasiões, podem ser necessárias avaliações mais detalhadas; no entanto, a Avaliação Rápida oferece uma maneira rápida e fácil de estimar o esforço necessário para transformar o portfólio de aplicação para a nuvem e fornece as entradas para determinar o caso de negócios geral da transformação para a nuvem.
