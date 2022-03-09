É necessário um conjunto mínimo de atributos de dados para executar a Avaliação Rápida para aplicações distribuídas. Vamos analisar cada critério em mais detalhes.



Aplicações comerciais prontas para uso (COTS)

Como o código-fonte das aplicações comerciais prontas para uso (COTS) normalmente não é distribuído ao comprador, essas aplicações terão que ser migradas para a nuvem. Durante uma avaliação mais detalhada (normalmente um sprint de 30 dias), pode-se fazer uma investigação adicional para determinar se o fornecedor de COTS tem planos de migrar a aplicação para contêineres ou desenvolver uma versão nativa da nuvem.

Alguns adaptadores customizados COTS desenvolvidos pelo cliente podem ser candidatos à refatoração ou conteinerização. Essa disposição em nível de componente seria determinada durante uma avaliação mais detalhada.

Aplicações de SaaS ou aplicações já migradas para a nuvem

As aplicações já em execução na nuvem normalmente permanecem "como estão" se o objetivo final é acelerar o movimento geral para a nuvem. As aplicações podem migrar para outra nuvem se o objetivo for mover todas as cargas de trabalho para um provedor de nuvem específico, mas o mais seguro é supor que essas aplicações permanecerão onde atualmente residem.

Aplicações de missão crítica/negócios críticos

Aplicações de missão crítica ou críticas para os negócios devem ser consideradas para refatoração ou modernização para aplicações nativas da nuvem/12 fatores, pois são elas que mais se beneficiam do alto custo da refatoração.

A partir deste conjunto de aplicações, determine as aplicações que:

Ter um alto grau de atividade de mudança ou um grande backlog e se beneficiaria de ser mais ágil, ou

Atualmente, não atende às necessidades de negócios e se beneficiaria de ser reimaginado para refletir um processo de negócios modernizado ou uma experiência de usuário aprimorada.

Normalmente, essa categoria não representa mais do que 5 a 15% de todo o portfólio. Para um portfólio de 500 aplicações, isso se traduz em reescrever de 25 a 75 aplicações em três a cinco anos, o que é um número considerável que representa um enorme esforço e custo de desenvolvimento!

Aplicações Java

As aplicações Java são os principais candidatos à conteinerização. Qualquer aplicação executada em um servidor de aplicações JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat etc.) deve poder ser conteinerizada com um esforço relativamente pequeno. Uma premissa fundamental é que será feito o "mínimo necessário" para conteinerizar o aplicativo — atualizações ou migrações de middleware (por exemplo, migrar um banco de dados relacional para um banco de dados nativo da nuvem, migrar do MQ para o Kafka) estão fora do escopo. No entanto, o pipeline CI/CD deve ser atualizado para produzir contêineres e aproveitar as funcionalidades subjacentes do OpenShift.

Aplicações do Windows

As aplicações do Windows têm duas opções de conteinerização:

Executar em contêineres do Linux, que normalmente são cargas de trabalho .Net CORE

Executar em contêineres do Windows, que foram disponibilizados no OpenShift V4.6

Em geral, os critérios de decisão para aplicações do Windows são os seguintes:

.NET Core migrando para contêineres Linux

Aplicativo personalizado do Windows .NET, VB, C ou C# migrando para contêineres do Windows

É necessária uma descoberta mais detalhada para determinar melhor a adequação à conteinerização, mas presuma que pelo menos metade das aplicações Windows possam ser conteinerizadas para fins de planejamento.

Todas as outras aplicações — migrar

Todas as outras aplicações normalmente seriam migradas para a nuvem, com o padrão mais comum sendo de físico para virtual ou virtual para virtual na maioria das cargas de trabalho distribuídas. Tecnologias "exóticas" ou "não convencionais" requerem uma consideração mais cuidadosa, pois uma zona de pouso em nuvem pode não estar prontamente disponível. As cargas de trabalho do iSeries e pSeries normalmente podem ser migradas para o Power Systems Virtual Server no IBM® Cloud. Outras cargas de trabalho podem exigir que hardware especial seja instalado na área de CoLo do IBM Cloud Data Center, se possível (por exemplo, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).