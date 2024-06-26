Os perigos de antropomorfizar a IA: uma perspectiva de infosec

A revolução da IA generativa não mostra sinais de desaceleração. Os chatbots e assistentes de IA tornaram-se parte integrante do mundo dos negócios, seja para treinar funcionários, responder a consultas de clientes ou algo completamente diferente. Até lhes damos nomes e gêneros e, em alguns casos, personalidades distintas.

Há duas tendências muito significativas acontecendo no mundo da IA generativa. Por um lado, o impulso desesperado para humanizá-los continua, às vezes de forma imprudente e com pouca consideração para as consequências. Ao mesmo tempo, de acordo com o último relatório State of Generative AI in the Enterprise da Deloitte, a confiança das empresas na IA aumentou muito nos últimos anos.

No entanto, muitos clientes e funcionários claramente não pensam da mesma forma. Mais de 75% dos consumidores estão preocupados com a desinformação. Os funcionários estão preocupados em serem substituídos por IA. Há uma lacuna de confiança crescente, e ela surgiu como força definidora de uma era caracterizada por falsificações impulsionadas por IA.

Veja o que isso significa para os profissionais de infosec e de governança.