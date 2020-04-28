Visual insights de IA geram ganhos de eficiência na fabricação

Indústria 4.0 significa fabricação mais inteligente. Ao integrar IA, IoT, análise de dados e outras tecnologias conectadas às operações fabris, os fabricantes podem iniciar uma nova onda de eficiência sem grandes investimentos.
A própria experiência da IBM como fabricante de mainframes, servidores, armazenamento e dispositivos de TI fornece um bom exemplo. Aprendemos em primeira mão como o uso da inspeção visual de componentes e montagens impulsionada por IA pode melhorar significativamente a eficiência dos processos e a qualidade do produto.
Como os componentes eletrônicos tornaram-se mais complexos e os sistemas tornaram-se mais densos, a inspeção manual é mais difícil. Os técnicos que trabalham em uma estação podem ficar cansados inspecionando montagens complexas. Isso pode fazer com que os defeitos sejam perdidos ou detectados em estágios posteriores, quando os custos de reparo são mais altos.
Os sistemas tradicionais de inspeção automatizada, geralmente baseados em regras, visam detectar todos os defeitos, mas muitas vezes geram chamadas falsos positivos. Isso exige inspeções manuais extras. Além disso, à medida que a tecnologia se torna mais densa, os fabricantes podem ter que substituir equipamentos de inspeção automatizados desatualizados para atender às necessidades de novos produtos.
A IBM usa inspeção manual e automatizada. Em 2018, complementamos isso com o IBM® Maximo Visual Inspection, uma solução de computer vision impulsionada por IA. Executada em um servidor Power Systems ou x86 GPU, a solução aplica modelos de deep learning para detectar automaticamente defeitos de qualidade na fabricação. Uma grande vantagem é a facilidade de uso da solução: nossos engenheiros e técnicos de fabricação podem treinar modelos sem a ajuda de especialistas em IA ou cientistas de dados.
Integramos a inspeção visual em nossas linhas de produção em fábricas no Canadá, Hungria, México e EUA. Independentemente de a inspeção ser iniciada pelo operador ou automaticamente por meio de um controlador lógico programável, o deep learning reconhece os defeitos em escala com alta exatidão. Alcançamos ganhos de eficiência de até cinco vezes e uma redução de 20% nos falsos positivos, o que nos ajuda a manter os mais altos níveis de qualidade e rendimento de produção. E não é uma solução de “definir e esquecer”, novos casos de uso continuam a surgir em nossas operações.
Nossa experiência é uma vantagem para os clientes. Aqueles que precisam de visão computacional obtêm ajuda de especialistas em inspeção visual que implementaram a solução em nossas plantas. Sua experiência no mundo real ajuda os clientes a alcançar um rápido time to value.
O modelo de deep learning, específico para cada caso de uso, normalmente leva apenas algumas horas para ser treinado, analisando imagens e vídeos conhecidos. Após a conexão com uma câmera, o modelo está pronto para produção e pode ser executado em uma variedade de sistemas ou na nuvem. A análise do feedback dos operadores ajuda o modelo a se tornar mais inteligente com o passar do tempo.
O conjunto de ferramentas intuitivas da solução permite que especialistas no assunto sem experiência em programação ou deep learning gerenciem os modelos e treinem novos. Isso reduz os custos de pessoal dos clientes e os incentiva a explorar novas aplicações em inspeção, segurança do trabalhador, manutenção, edição de vídeo, análise de amostras e outras áreas.
Em nossas fábricas que utilizam a inspeção visual, recebemos clientes de vários setores para demonstrar como obtivemos uma compreensão mais profunda a partir de terabytes de dados contidos em imagens e vídeos. O resultado é uma fabricação mais inteligente, que ajuda a cumprir a promessa da Indústria 4.0.
