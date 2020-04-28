Visual insights de IA geram ganhos de eficiência na fabricação

Nossa experiência é uma vantagem para os clientes. Aqueles que precisam de visão computacional obtêm ajuda de especialistas em inspeção visual que implementaram a solução em nossas plantas. Sua experiência no mundo real ajuda os clientes a alcançar um rápido time to value.

O modelo de deep learning, específico para cada caso de uso, normalmente leva apenas algumas horas para ser treinado, analisando imagens e vídeos conhecidos. Após a conexão com uma câmera, o modelo está pronto para produção e pode ser executado em uma variedade de sistemas ou na nuvem. A análise do feedback dos operadores ajuda o modelo a se tornar mais inteligente com o passar do tempo.

O conjunto de ferramentas intuitivas da solução permite que especialistas no assunto sem experiência em programação ou deep learning gerenciem os modelos e treinem novos. Isso reduz os custos de pessoal dos clientes e os incentiva a explorar novas aplicações em inspeção, segurança do trabalhador, manutenção, edição de vídeo, análise de amostras e outras áreas.

Em nossas fábricas que utilizam a inspeção visual, recebemos clientes de vários setores para demonstrar como obtivemos uma compreensão mais profunda a partir de terabytes de dados contidos em imagens e vídeos. O resultado é uma fabricação mais inteligente, que ajuda a cumprir a promessa da Indústria 4.0.