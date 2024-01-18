Tendências de IA: um olhar mais atento sobre o papel do aprendizado de máquina

A tecnologia mais em alta do momento é a IA,mais especificamente a IA generativa. A tendência é tão popular que todo palestrante de conferência e webinar se sente na obrigação de mencionar alguma forma de IA, independentemente da área.

As inovações e riscos que a IA oferece são empolgantes e assustadores. No entanto, o foco excessivo nessa tecnologia ofusca um componente importante da inteligência artificial: o aprendizado de máquina (ML).

Para uma visão geral rápida, oML é um subconjunto da IA baseado em padrões, previsões e otimização. As ferramentas de cibersegurança dependem do ML para usar previsões e padrões para encontrar anomalias e detectar possíveis ameaças. Em vez de um humano passar horas lendo registros, o ML pode realizar as mesmas tarefas em segundos.

Assim como a IA, o ML existe há muito tempo. O motivo pelo qual estamos falando tanto sobre IA agora é que a IA generativa é um divisor de águas na forma como nos comunicamos com a tecnologia. Mas o ML também está mudando, e veremos como ele é usado de novas maneiras em 2024.