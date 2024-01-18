Tendências de IA: um olhar mais atento sobre o papel do aprendizado de máquina

A tecnologia mais em alta do momento é a IA,mais especificamente a IA generativa. A tendência é tão popular que todo palestrante de conferência e webinar se sente na obrigação de mencionar alguma forma de IA, independentemente da área.
As inovações e riscos que a IA oferece são empolgantes e assustadores. No entanto, o foco excessivo nessa tecnologia ofusca um componente importante da inteligência artificial: o aprendizado de máquina (ML).
Para uma visão geral rápida, oML é um subconjunto da IA baseado em padrões, previsões e otimização. As ferramentas de cibersegurança dependem do ML para usar previsões e padrões para encontrar anomalias e detectar possíveis ameaças. Em vez de um humano passar horas lendo registros, o ML pode realizar as mesmas tarefas em segundos.
Assim como a IA, o ML existe há muito tempo. O motivo pelo qual estamos falando tanto sobre IA agora é que a IA generativa é um divisor de águas na forma como nos comunicamos com a tecnologia. Mas o ML também está mudando, e veremos como ele é usado de novas maneiras em 2024.
O aprendizado de máquina tem tudo a ver com dados. Os algoritmos de ML dependem de dados históricos para detectar padrões, desde códigos de software até comportamentos de compra dos clientes. As redes de mídia social dependem de algoritmos de ML para manter informações relevantes no topo do seu feed. Carros autônomos usam algoritmos de ML para navegar pelas ruas da cidade e pelas leis de trânsito. Na cibersegurança, o ML é usado em áreas como análise de dados comportamental e envio de alertas para uso incomum, automação de tarefas e fornecimento de inteligência mais eficiente em tempo real para caça a ameaças.
Existem três tipos comuns de ML usados atualmente. O aprendizado supervisionado treina o ML para executar uma tarefa específica com base nos dados apresentados. O aprendizado não supervisionado depende de relacionamentos entre os dados. O aprendizado por reforço é mais semelhante ao aprendizado humano, onde o modelo de ML aprende a resolver problemas por meio de formatos de tentativa e erro.
Conforme a IA continua avançando, o mesmo acontece com o ML, e uma das melhorias mais esperadas para ML em 2024 será o aprendizado de máquina sem código. O ML sem código depende muito de dados comportamentais e de inglês simples para obter resultados. Em vez de linguagens de codificação complicadas, os analistas poderão fazer uma pergunta ou criar um comando para obter um relatório. Um dos maiores benefícios do no-code ML é que ele permite que empresas de todos os tamanhos implementem ML e IA em suas redes sem a necessidade de contratar analistas e engenheiros de dados. A desvantagem é que esse tipo de tecnologia de ML é limitada e não poderá fazer análises preditivas profundas.
Espera-se que o ML não supervisionado e por reforço se expanda no próximo ano, em parte devido ao ML no-code.
À medida que o ML evolui, provavelmente veremos o crescimento em outras tecnologias, como realidade aumentada e computação quântica. "Os modelos de aprendizado de máquina podem gerar objetos 3D para aplicativos e outros usos em realidade aumentada", escreveu Luís Fernando Torres. Além disso, o ML desempenhará um papel na melhoria da tecnologia de reconhecimento facial e nas interações com a IA generativa.
Como mencionado anteriormente, o ML beneficia seu programa de cibersegurança, automatizando o que antes eram tarefas manuais complicadas. Ela pode encontrar ameaças que, de outra forma, não seriam detectadas e reduzir os falsos positivos.
Porém, como acontece com qualquer tecnologia, há riscos de segurança envolvidos. Os agentes de ameaças usam ML e IA para lançar ataques envenenando ou enganando os dados para induzir o sistema a fornecer relatórios falsos. Os agentes de ameaças usam isso para contornar os sistemas de segurança e sequestrar a rede.
A IA e seu papel na segurança é o que todos querem falar hoje, mas as maneiras pelas quais a IA pode melhorar os sistemas de segurança de sua empresa dependem do aprendizado de máquina. Chegou a hora de voltar ao básico e reconhecer como o ML se encaixa no seu sistema de segurança e como treiná-lo melhor para que sua IA seja ainda mais eficaz.
