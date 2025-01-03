2024 foi um ano notável para o crescimento da IA e seu impacto em tudo, desde trabalho até educação e até mesmo em nossas vidas pessoais. Em minha função de líder dos programas de impacto social da IBM ao redor do mundo, tenho a oportunidade de conversar com líderes educacionais, inovadores, empreendedores e formuladores de políticas. Nessas conversas, continuo a ouvir que a IA está transformando setores em todas as comunidades.

Recentemente, conversei com líderes em arte, beleza, cultura, moda e mídia para saber como a IA já está transformando seus setores. Minha equipe na IBM tem estado muito concentrada em como usamos a IA para apoiar nossas comunidades de forma eficaz. Ao mesmo tempo, também estamos comprometidos com a qualificação e requalificação dos aprendizes, onde quer que se encontrem em sua jornada de IA. Mas como profissionais de outros campos estão abordando essa nova tecnologia? Há uma onda interessante de criadores explorando como podem usar a IA, desde o teste de novas aplicações para seus trabalhos até a automatização das tarefas administrativas que atrapalham seu processo criativo. Incluí alguns de seus insights para você refletir. É claro que o elemento humano continua sendo fundamental para seu trabalho. Ao mesmo tempo, suas histórias fornecem um vislumbre de como a IA está começando a liberar seu tempo, ajudando-os a se concentrar no que fazem de melhor.

Essa tendência é comum em todos os setores. Um novo relatório da IBM revela que 87% dos executivos esperam que os empregos sejam aprimorados em vez de substituídos por IA generativa. Quanto ao elemento humano, o desafio atual é que cerca de metade (47%) dos executivos afirma que seu pessoal não tem o conhecimento e as habilidades para implementar e escalar a IA de forma eficaz em toda a empresa. A resposta é que precisamos investir em educação e qualificação para colher totalmente os benefícios da IA. As pessoas são cruciais para esse esforço.

Com isso em mente, aqui estão as três previsões da IBM para a educação em 2025 e as habilidades que precisamos desenvolver agora para nos prepararmos.