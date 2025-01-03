2024 foi um ano notável para o crescimento da IA e seu impacto em tudo, desde trabalho até educação e até mesmo em nossas vidas pessoais. Em minha função de líder dos programas de impacto social da IBM ao redor do mundo, tenho a oportunidade de conversar com líderes educacionais, inovadores, empreendedores e formuladores de políticas. Nessas conversas, continuo a ouvir que a IA está transformando setores em todas as comunidades.
Recentemente, conversei com líderes em arte, beleza, cultura, moda e mídia para saber como a IA já está transformando seus setores. Minha equipe na IBM tem estado muito concentrada em como usamos a IA para apoiar nossas comunidades de forma eficaz. Ao mesmo tempo, também estamos comprometidos com a qualificação e requalificação dos aprendizes, onde quer que se encontrem em sua jornada de IA. Mas como profissionais de outros campos estão abordando essa nova tecnologia? Há uma onda interessante de criadores explorando como podem usar a IA, desde o teste de novas aplicações para seus trabalhos até a automatização das tarefas administrativas que atrapalham seu processo criativo. Incluí alguns de seus insights para você refletir. É claro que o elemento humano continua sendo fundamental para seu trabalho. Ao mesmo tempo, suas histórias fornecem um vislumbre de como a IA está começando a liberar seu tempo, ajudando-os a se concentrar no que fazem de melhor.
Essa tendência é comum em todos os setores. Um novo relatório da IBM revela que 87% dos executivos esperam que os empregos sejam aprimorados em vez de substituídos por IA generativa. Quanto ao elemento humano, o desafio atual é que cerca de metade (47%) dos executivos afirma que seu pessoal não tem o conhecimento e as habilidades para implementar e escalar a IA de forma eficaz em toda a empresa. A resposta é que precisamos investir em educação e qualificação para colher totalmente os benefícios da IA. As pessoas são cruciais para esse esforço.
Com isso em mente, aqui estão as três previsões da IBM para a educação em 2025 e as habilidades que precisamos desenvolver agora para nos prepararmos.
Na educação, esperamos o início de uma mudança das ferramentas tradicionais de IA para agentes de IA. Ao mesmo tempo, o uso predominante da tecnologia de IA com o ChatGPT e o OpenAI aumentou o risco potencial de IA oculta. Esses dois fenômenos destacam a importância das políticas de responsabilização, dados e TI, juntamente com o controle de sistemas autônomos. Isso é particularmente crucial para os provedores de educação, porque pensamos que será dada maior atenção às proteções e aos processos de IA. Para estarem preparados, educadores, estudantes e tomadores de decisão em todos os níveis precisam ser qualificados em IA, com foco em ética de IA e gerenciamento de dados.
Durante nossa conversa recente, Miles Hicks, Marketing de Marca e Histórias do Brooklyn Museum disse: “Queremos encontrar maneiras de aplicar a IA com integridade, para que possamos nos sentir bem com o trabalho que está sendo produzido. O pensamento crítico é fundamental. Vivemos em um mundo com sobrecarga de informações e aprender a se tornar mais exigente é uma das lições mais importantes como profissional."
Concordo totalmente, e o IBM SkillsBuild oferece um curso sem custo para ajudar você a desenvolver essas habilidades: ajude você a desenvolver essas habilidades:
Ética da IA (1 hora e 45 minutos): neste curso, você explorará os cinco pilares da ética da IA — justiça, robustez, explicabilidade, transparência e privacidade — por meio de exemplos do mundo real, aprendendo sua importância na criação de sistemas de IA confiáveis.
Essa pode não ser uma previsão radical, mas acho que é um componente crucial e muitas vezes negligenciado de como devemos abordar a educação e a qualificação. O mercado mudará rapidamente nos próximos anos, e a demanda por indivíduos preparados para assumir futuros empregos aumentará. Os funcionários que foram treinados como colaboradores individuais podem em breve se tornar gerentes de agentes de IA, o que exigiria novas habilidades de IA. O crescimento dos agentes de IA, o uso futuro da computação quântica e o aumento das ameaças cibernéticas tornarão essa transformação difundida. A qualificação não terminará com a IA. A necessidade imediata é por habilidades de IA, mas em breve haverá uma demanda crescente por habilidades quânticas, juntamente com uma demanda persistente por habilidades de cibersegurança. O aprendizado contínuo é essencial para as pessoas que desejam permanecer competitivas no mercado de trabalho.
Katini Yamaoka, Fundadora e CEO da Katina Skin, destacou a necessidade de habilidades de IA em sua empresa de beleza: "Depois de iniciar um negócio, você precisa construir sua base de clientes e realmente precisa Conheça a fundo para descobrir quem são eles, o que são suas preocupações e o que estão procurando. A IA tem sido incrível para descobrir isso."
Não importa onde você esteja em sua jornada profissional (quer você queira iniciar uma empresa ou ampliar seu trabalho), você precisa da IA hoje. Recentemente, conversei com Jamauri Bynum-Bridgewater, um estudante recém-formado que atribui sua função em uma empresa no ranking Fortune 500 às credenciais digitais de IA que obteve por meio do IBM SkillsBuild. Exemplos como esses são os motivos pelos quais a IBM está comprometida em treinar 2 milhões de aprendizes em IA até 2026. Alguns de nossos cursos mais populares são um ótimo lugar para começar:
Introdução à inteligência artificial (1 hora e 15 minutos): em menos de um século, a IA transformou a análise de dados e o aprendizado autônomo. Este curso aborda sua história e papel em liberar insights de dados não estruturados.
Dominando a arte da escrita de prompts (1 hora): esse curso prático ensina como escrever prompts eficazes para modelos de linguagem de IA, como criar prompts para itinerários de viagem e playlists de música personalizadas.
A IA e a automação estão prontas para se tornarem uma vantagem competitiva para as plataformas e sistemas de educação. Acho que vamos começar a ver um aumento no uso de IA em plataformas de aprendizado, oferecendo explicações simplificadas de tópicos e caminhos de aprendizado personalizados. Já estamos colocando a IA para trabalhar para aprimorar o IBM SkillsBuild para nossos aprendizes. Por exemplo, usamos IA para analisar o feedback de mais de 60.000 aprendizes em 47 idiomas, o que nos ajudou a simplificar processos como o registro de aprendizado online. Há tantas aplicações para IA na educação, e podemos realmente fazer a diferença se compartilharmos nosso conhecimento à medida que aplicamos a tecnologia a cada nova área.
Breanna Young, Projetista de Produtos Sênior da Hearst, disse: “Devemos compartilhar conhecimento uns com os outros em nossas comunidades enquanto exploramos os usos da IA”.
Concordo que esse é um determinante vital e continuarei compartilhando meu conhecimento enquanto integramos ainda mais a IA à plataforma online IBM SkillsBuild. Se você quiser saber mais sobre como a IA pode aprimorar as ofertas de educação, eu recomendo este curso:
Inteligência artificial na prática (40 minutos): desde a comunicação com chatbots até pilotar carros autônomos e lidar com problemas globais complexos, a IA está resolvendo problemas em todos os lugares.
Precisamos investir em nossas próprias habilidades para aproveitar ao máximo o que a IA tem a oferecer. Como Katini observou em nossa conversa, “A IA está aqui para melhorar nossas vidas, mas ainda temos que fazer o trabalho fundamental e construir a base”.
Não há melhor momento para começar do que agora. Sales resumiu bem: “Seja estudante. Esteja aberto ao aprendizado ao longo da vida. Não devemos ter muito medo ou muito orgulho de fazer um curso de uma hora."
Considerando isso, os cursos que sugeri têm duas horas ou menos de duração e são projetados para indivíduos de todos os níveis de experiência. Explore esses cursos para ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para ter sucesso em um mundo orientado por IA.
