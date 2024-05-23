Como tudo começou: pesquisador de segurança de IA

Permitam que eu entenda o termo "pesquisador de segurança de IA" como a ampla categoria de pessoas que tentam aplicar a IA para resolver problemas de cibersegurança.

Os pesquisadores de IA aplicada geralmente adquirem conhecimento e experiência trabalhando com tipos específicos de conjuntos de dados característicos dos domínios em que trabalham. Isso ocorre porque, à medida que eles entendem melhor o domínio com o tempo, ganham uma melhor intuição para os tipos de dados com os quais lidam. Por exemplo, pesquisadores que trabalham com dados de vídeo desenvolveram habilidades e ferramentas especializadas que são muito eficazes para trabalhar com vídeo. Outro exemplo é o varejo online, onde as pessoas criaram ferramentas e técnicas exclusivamente adequadas para analisar e trabalhar com conjuntos de dados de transações online.

Porém, a cibersegurança é mais do que um domínio de aplicações. Não se trata apenas de trabalhar com dados de malware ou analisar logs de rede. É uma função empresarial crítica que precisa fazer o que for necessário para manter os recursos digitais da empresa seguros. Já escrevi anteriormente sobre como a cibersegurança pode ser desafiadora para especialistas em IA que estão começando na área.

Alguns fatores que eu acho que desempenham um papel mais importante nas aplicações de cibersegurança:

Foco no risco: fazer IA na cibersegurança não se trata de construir o melhor modelo ou encontrar o melhor algoritmo para resolver um problema específico. O objetivo final é minimizar o risco, e é preciso considerar todas as peças do quebra-cabeça que podem afetá-lo. Em vez de construir uma ferramenta de forma isolada, é preciso considerar como operacionalizar essa ferramenta, as pessoas e equipes que estarão envolvidas, ter os processos corretos de treinamento e integração etc. Isso exige que sejamos capazes de entender e considerar as implicações em nível de sistema e, ao mesmo tempo, nos concentrarmos na tarefa que temos em mãos. O pensamento em nível sistêmico e uma mentalidade de engenharia que prioriza a entrega iterativa com uma compreensão clara das compensações podem ajudar muito a ser eficaz nesse campo.

Pensamento baseado em princípios fundamentais: os tipos de problemas que você enfrentará e a natureza do conjunto de dados com o qual você trabalhará em cibersegurança podem ser muito vastos e variados. Você tem mais chances de falhar se tentar usar sua solução de IA favorita para todo tipo de problema. É muito importante manter uma mentalidade de iniciante e abordar os problemas a partir do zero com um pensamento baseado em primeiros princípios. Há uma longa história de especialistas em IA que, após terem sucesso em outras áreas, afirmaram com confiança que tudo o que haviam feito antes funcionaria perfeitamente em cibersegurança, apenas para serem surpreendidos negativamente.