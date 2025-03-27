Cerca de dois terços dos nossos entrevistados em todas as funções e níveis de prontidão relatam que provar o ROI não é uma prioridade máxima para 2026. Em vez disso, eles estão focados na adoção da IA e no desenvolvimento de casos de uso.



Isso faz sentido. Apesar da escassez de habilidades necessárias, a adoção da IA é a prioridade estratégica mais citada para as empresas—e os objetivos estratégicos exigem ação agora para pilotar a IA e experimentar soluções.



Nesta fase piloto, pode ser difícil quantificar o ROI. Mas os líderes de IA acham que é um risco que vale a pena correr. Se você cair na armadilha de ver a IA como um centro de custos, pode achar difícil alcançar os concorrentes que adotam uma visão de longo prazo.