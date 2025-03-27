Mais da metade das pessoas entrevistadas descreveram cada um desses fatores como uma barreira para a adoção da IA em 2024:
• Sistemas de TI e nuvem que eram subpotenciados ou fragmentados
• Preocupações com privacidade de dados, segurança, gerenciamento ou alinhamento de dados
• Falta de habilidades e atitudes da força de trabalho
Mas apenas sobre um terço dessas mesmas pessoas previu que esses mesmos problemas ainda serão barreiras em 2026.
Grande se for verdade. Mas esses problemas há muito atormentam as empresas. Como superá-los agora?
Utilitário de energia japonês
Não existe um problema que ocorra com a IA e não ocorra ao implementar outros sistemas. "
Prevê-se que a proporção de empresas com sistemas de TI prontos para IA quase dobre entre 2024 e 2026, passando de 26% para 45%.
Em outras palavras, mais da metade dos entrevistados ainda espera não estar totalmente pronto. E mesmo que você tenha superado esse primeiro obstáculo, lembre-se de que o investimento em tecnologia por si só não resolverá um problema de prontidão.
A prontidão da IA é multifatorial, então seus preparativos também devem ser. Nossas pesquisas mostraram as principais prioridades para o investimento em IA:
Foco de investimento 2024
- Aprimorar conjuntos de habilidades internas para implementar e trabalhar com IA
- Garantir a prontidão dos dados
- Aumentar a confiabilidade dos resultados de IA
- Identificar o melhor conjunto de ferramentas de IA empresarial
- Garantir que os processos de IA sejam tão bons quanto ou melhor que a manual
Foco de investimento 2026
- Implementar a IA em toda a empresa
- Expandir os casos de uso com IA
- Garantir que os processos de IA sejam tão bons quanto ou melhores que a manual
- Aumentar a confiabilidade da IA
- Dar acesso à IA a mais usuários
Cerca de dois terços dos nossos entrevistados em todas as funções e níveis de prontidão relatam que provar o ROI não é uma prioridade máxima para 2026. Em vez disso, eles estão focados na adoção da IA e no desenvolvimento de casos de uso.
Isso faz sentido. Apesar da escassez de habilidades necessárias, a adoção da IA é a prioridade estratégica mais citada para as empresas—e os objetivos estratégicos exigem ação agora para pilotar a IA e experimentar soluções.
Nesta fase piloto, pode ser difícil quantificar o ROI. Mas os líderes de IA acham que é um risco que vale a pena correr. Se você cair na armadilha de ver a IA como um centro de custos, pode achar difícil alcançar os concorrentes que adotam uma visão de longo prazo.
Salvo indicação em contrário, as estatísticas e cotações são extraídas da pesquisa original da IBM: 98 entrevistas e 1.204 entrevistados nos EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, China, Índia, Japão e Austrália, realizadas de março a junho de 2024. Os papéis dos entrevistados incluem tomadores de decisão-chave com influência sobre a avaliação ou seleção de serviços ou soluções de IA. Principalmente de empresas com mais de 1.000 funcionários (n=1.082), com alguns de médio porte (500-999 funcionários, n=122). Combinação de vários setores com foco em finanças e bancos, manufatura, varejo, energia e serviços públicos, público e telecomunicações.
