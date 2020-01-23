Business intelligence impulsionada por IA: o futuro da análise de dados

Uma pesquisa global recente da IBM descobriu que a implementação de IA entre grandes empresas está em 45%, enquanto está em 29% para pequenas e médias empresas (com menos de 1.000 funcionários). Também se estima que 80-90% das grandes empresas planejam adotar o uso da IA nos próximos dois anos.

As empresas que empregam IA em ferramentas de BI já estão à frente da curva. Por exemplo, uma interface de linguagem natural permite que qualquer usuário corporativo consulte grandes conjuntos de dados e receba insights poderosos em visualizações e linguagem fáceis de entender. Essa democratização da análise de dados é apenas uma maneira pela qual a IA em BI oferece um enorme salto em comparação às ferramentas tradicionais de BI.