Business intelligence impulsionada por IA: o futuro da análise de dados

As ferramentas de business intelligence (BI) estão passando por uma grande disrupção. A poderosa integração de frameworks de inteligência artificial (IA), como processamento de linguagem natural e insights preditivos automatizados, está transformando o que o BI pode fazer pelas empresas.
Uma pesquisa global recente da IBM descobriu que a implementação de IA entre grandes empresas está em 45%, enquanto está em 29% para pequenas e médias empresas (com menos de 1.000 funcionários). Também se estima que 80-90% das grandes empresas planejam adotar o uso da IA nos próximos dois anos.
As empresas que empregam IA em ferramentas de BI já estão à frente da curva. Por exemplo, uma interface de linguagem natural permite que qualquer usuário corporativo consulte grandes conjuntos de dados e receba insights poderosos em visualizações e linguagem fáceis de entender. Essa democratização da análise de dados é apenas uma maneira pela qual a IA em BI oferece um enorme salto em comparação às ferramentas tradicionais de BI.
O relatório também se aprofunda em outro componente poderoso da IA nas ferramentas de BI:limpeza e preparação automatizadas de dados. Em vez de passar horas editando dados de planilha linha por linha ou marcar o conteúdo com avaliações, a IA em BI faz o trabalho tedioso de preparar dados para análise, liberando as pessoas para fazerem um uso mais produtivo de seu tempo. Em vez de eliminar o trabalho, a IA em BI oferece superpoderes e permite que você se concentre no trabalho onde você pode realmente agregar valor.
Por meio do uso de figuras e exemplos úteis, The Value of AI-Powered Business Intelligence lança luz sobre o futuro da IA na business intelligence. Inclui insights de especialistas em IA sobre as funcionalidades a serem procurados na última geração de ferramentas de BI, incluindo insights preditivos. Através deste relatório, você obterá uma compreensão de como a IA está mudando fundamentalmente a disciplina de business intelligence para melhor.
Investir em uma ferramenta de BI impulsionada por IA deve ser uma decisão óbvia se você estiver procurando encontrar insights em seus dados para tomar melhores decisões de negócios. Não deixe de ler The Value of AI-Powered Business Intelligence , de Michael Norris, para saber mais.
