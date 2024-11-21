Os pilotos de IA são divertidos. IA em escala é um negócio.

Não há dúvida de que os pilotos são divertidos e representam uma abordagem cautelosa e incremental para implementar a IA. Esses projetos dão a uma organização uma amostra do que a tecnologia pode fazer, talvez para melhorar um único processo ou otimizar um pequeno segmento das operações de uma empresa. Muitas vezes, esses pilotos têm resultados impressionantes, ainda que hiperlocalizados.

Mas os pilotos geralmente se concentram em casos de uso isolados com escopo limitado. Elas são projetadas para funcionar em um ambiente controlado e gerenciável, como automatizar a experiência do cliente para um segmento limitado ou aplicar IA a um problema específico, como gerenciamento de inventário. Esses testes têm como objetivo provar um conceito, não fornecer uma solução holística. Eles não fornecem benchmark para determinar o valor maior da IA, implementado em escala.

Expandir a IA em uma organização envolve complexidades que não podem ser captadas em um único teste; uma série de soluções interdepartamentais em toda a organização, construídas sobre uma base tecnológica sólida, pode gerar retornos exponenciais.

No entanto, um número surpreendentemente pequeno de empresas se comprometeu de fato com a extração desse valor, especialmente no cenário emergente da IA generativa. De acordo com uma pesquisa recente da consultoria McKinsey, apenas 11% das empresas adotaram a IA generativa em escala.

Mas quando se trata do potencial transformador da inteligência artificial, jogar com segurança pode ser um risco maior do que implementar cautelosamente uma série de projetos isolados. De acordo com um relatório recente do IBM Institute for Business Value (IBV), 43% dos CEOS planejaram aumentar o ritmo da transformação digital com IA em 2024, temerosos de que, sem ela, ficarão para trás. Esses CEOs perceberam que a IA é mais valiosa quando profundamente integrada nas operações da Organização deles, de ponta a ponta.