Os pilotos de IA são divertidos. IA em escala é um negócio.

No mundo da inteligência artificial, é fácil se deixar levar pela empolgação dos experimentos em pequena escala. Os pilotos de IA podem ser emocionantes, especialmente quando a tecnologia em que confiam está projetada para gerar até US$ 4,4 trilhões em valor anual. Uma demonstração de chatbot bem-sucedida, uma ferramenta interna de análise de currículo – esses pilotos oferecem uma oportunidade de testar o terreno sem se comprometer (ou investir) muito. Embora esses experimentos em pequena escala possam parecer uma vitória, eles raramente oferecem uma imagem clara do verdadeiro valor da IA para uma empresa. Enquanto a novidade passa, os líderes empresariais estão lutando para avaliar a eficácia da IA com base nesses experimentos isolados.
Isso se deve, em grande parte, ao fato de que um simples piloto ou avaliação não consegue liberar totalmente o potencial da IA. É no nível de escala, onde a IA está profundamente integrada nos processos de negócios e entre departamentos, que a IA cumpre suas enormes promessas. A IA empresarial em escala é onde o valor real emerge, transformando modelos de negócios, impulsionando eficiências e criando novas oportunidades de crescimento.
Não há dúvida de que os pilotos são divertidos e representam uma abordagem cautelosa e incremental para implementar a IA. Esses projetos dão a uma organização uma amostra do que a tecnologia pode fazer, talvez para melhorar um único processo ou otimizar um pequeno segmento das operações de uma empresa. Muitas vezes, esses pilotos têm resultados impressionantes, ainda que hiperlocalizados.
Mas os pilotos geralmente se concentram em casos de uso isolados com escopo limitado. Elas são projetadas para funcionar em um ambiente controlado e gerenciável, como automatizar a experiência do cliente para um segmento limitado ou aplicar IA a um problema específico, como gerenciamento de inventário. Esses testes têm como objetivo provar um conceito, não fornecer uma solução holística. Eles não fornecem benchmark para determinar o valor maior da IA, implementado em escala.
Expandir a IA em uma organização envolve complexidades que não podem ser captadas em um único teste; uma série de soluções interdepartamentais em toda a organização, construídas sobre uma base tecnológica sólida, pode gerar retornos exponenciais.
No entanto, um número surpreendentemente pequeno de empresas se comprometeu de fato com a extração desse valor, especialmente no cenário emergente da IA generativa. De acordo com uma pesquisa recente da consultoria McKinsey, apenas 11% das empresas adotaram a IA generativa em escala.
Mas quando se trata do potencial transformador da inteligência artificial, jogar com segurança pode ser um risco maior do que implementar cautelosamente uma série de projetos isolados. De acordo com um relatório recente do IBM Institute for Business Value (IBV), 43% dos CEOS planejaram aumentar o ritmo da transformação digital com IA em 2024, temerosos de que, sem ela, ficarão para trás. Esses CEOs perceberam que a IA é mais valiosa quando profundamente integrada nas operações da Organização deles, de ponta a ponta.
A IA em escala é onde a verdadeira transformação de negócios é possível. Trazer essas ferramentas do silo de projetos únicos e integrá-las em toda a organização pode proporcionar uma vantagem estratégica significativa. Uma organização que investe na arquitetura fundamental necessária para escalar a IA não pode apenas eliminar os pontos problemáticos, mas também obter insights holísticos baseados em dados sobre suas operações em todos os níveis.
E expandir, no ambiente atual, pode resolver vários problemas discretos. Basta olhar para os números coletados pelo IBV:
Um único projeto piloto não pode articular esses benefícios de longo prazo da adoção da IA em escala, ou o custo de treinamento de funcionários e construção de ferramentas de IA individualmente.
A IA prospera com base em dados, e a criação de uma base de dados de alta qualidade para uso em toda a organização aumenta as chances de exatidão, bem como a capacidade de criar rapidamente novas ferramentas. E, à medida que os modelos de IA melhoram ao longo do tempo, os compromissos de longo prazo com a IA empresarial em uma empresa provavelmente produzirão melhores resultados.
Para ver esses conceitos em ação, use, por exemplo, provedores de serviços de comunicação (CSPs). O setor de telecomunicações adotou a IA, e particularmente a tecnologia do virtual agent (VAT), cedo. É um ajuste natural para os CSPs: muitos têm grandes volumes de interações diversas com os clientes e um mandato para proporcionar experiências consistentes do cliente. A maioria dessas empresas monitora de perto o custo de uma interação individual, pois clientes individuais podem ter contratos relativamente pequenos.
A aplicação do IVA a um conjunto restrito de casos de uso da experiência do cliente melhorou o desempenho do CSP. De acordo com um relatório da Forrester, uma organização de grande porte que implementa o IVA pode obter economias de custos de US$ 5,50 por conversa contida. O IBM Institute for Business Value descobriu que 84% dessas empresas atingiram ou excederam o ROI após a adoção, e 97% relataram um impacto positivo na satisfação do cliente. Em todas as contas, a adoção do IVA para a experiência do cliente pelo CSP tem sido um piloto amplamente bem-sucedido. Dado o quão lucrativas têm sido essas iniciativas, é surpreendente que elas não tenham sido expandidas ou ampliadas com frequência.
Mas a Vodaphone, uma exceção, fez mais do que apenas aplicar IA a uma função restritamente definida. Em 2017, a empresa iniciou seu próprio assistente, TOBi, no Reino Unido. Seis anos depois, o TOBi lida com centenas de milhares de chamadas por mês. E o TOBi também se tornou uma plataforma de lançamento para uma série de integrações mais profundas. A empresa criou um chatbot complementar que lida com diferentes marcas e geografias na voz unificada da marca e, em seguida, o implementou em canais como mídias sociais e SMS.
Atualmente, a Vodaphone adicionou chatbots personalizados para fornecedores e para uso em ambientes de varejo. A integração vertical facilitou não apenas a redução do custo de cada interação, mas a adição rápida de compatibilidade com novos canais e produtos. Essas ferramentas multicanal e escaláveis, criadas para desempenhar diferentes funções em toda a empresa, revelam a lacuna entre um piloto de IA e uma abordagem estratégica que prioriza a IA: a primeira pode melhorar a produtividade, mas a segunda cria caminhos para um crescimento significativo da receita.
Dados os possíveis retornos de migrar de pilotos de IA para transformações em grande escala, os líderes empresariais devem fazer uma escolha: criar ferramentas individuais de forma reativa para superar gargalos e departamentos com baixo desempenho ou investir proativamente em andaime para tornar a IA um aspecto central de suas operações .
Há um esforço inicial maior para treinar, ajustar, implementar e adotar a IA em todas as funções de negócios, mas, no cenário atual, quem não optar por se adaptar ficará para trás. Dois terços dos CEOs entrevistados já afirmam que os ganhos de produtividade com a automação são tão grandes que eles assumem riscos para se manterem competitivos. Construir a arquitetura fundamental para integrar IA em uma organização é mais do que um piloto; é um modelo de negócios para o futuro.
