Muitas das implementações de IA atuais exigem que as organizações transfiram seus dados para a nuvem. No entanto, em setores que dependem de processamento de dados em alta velocidade para lidar com informações altamente sensíveis, manter os recursos de IA próximos de onde os dados estão gera vantagens significativas para os negócios.

“Trata-se de levar a IA para onde a ação acontece, e isso vem ocorrendo em duas áreas principais”, afirma Khadija Souissi, Arquiteta Principal de Soluções para IA no IBM Z e LinuxONE e Especialista Técnica Distinta da IBM.

“Estamos integrando IA às cargas de trabalho transacionais para obter insights em tempo real sobre aplicações de negócios, acelerar a tomada de decisões e permitir que os clientes desenvolvam aplicações inteligentes com IA generativa de forma sustentável, protegendo dados sensíveis. Além disso, estamos construindo uma infraestrutura inteligente, usando IA para sistemas operacionais e subsistemas de mainframe. Isso pode ajudar a prever as próximas cargas de trabalho para preparar os recursos necessários com antecedência e também detectar anomalias operacionais que contribuem para prever interrupções e extrair insights praticáveis sobre o desempenho do sistema.”

Os mainframes processam quase 70% das cargas de trabalho de TI em produção no mundo e são valorizados por sua estabilidade, alta segurança e escalabilidade. Atualmente, os aceleradores de IA integrados ao chip conseguem escalar e processar milhões de requisições de inferência por segundo com taxas de latência extremamente baixas. Esse recurso permite que as organizações aproveitem a gravidade dos dados e transações ao posicionar estrategicamente grandes conjuntos de dados, IA e aplicações de negócios críticas no mesmo local. No futuro, os aceleradores de próxima geração vão abrir novas oportunidades para expandir os recursos de IA e os casos de uso conforme as necessidades da organização evoluírem.