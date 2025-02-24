Alguns filmes de IA exigem menos suspensão da descrença do que outros. O filme "Ela" de 2013, retratando o caso romântico de um homem com um chatbot avançado, provou ser profético.



Nos últimos anos, vimos vários casos documentados de pessoas formando envolvimentos românticos com chatbots, embora não sejam tão avançados quanto o personagem “Ela” de Scarlett Johansson.

O filme levantou questões sobre a desejabilidade de humanos formarem ligações emocionais com a IA. Anos depois, pesquisadores do MIT abordaram o assunto. Em um estudo de 2024, eles concluíram que certos padrões de uso de chatbot estavam associados a aumentos na confiança dos usuários, mas que outros aumentavam o risco de isolamento.



Os pesquisadores sugeriram que há valor no desenvolvimento de abordagens para a companhia de IA "que complementem, em vez de substituir as conexões humanas".3 Mas se essa recomendação ganha força ainda está em jogo.

Pelo menos um filme de IA teve um impacto substancial nas práticas de tecnologia do mundo real. "Jogos de Guerra", lançado em 1983, conta a história de um adolescente que quase desencadeia uma guerra mundial depois de acessar inadvertidamente uma simulação de guerra nuclear controlada por um supercomputador.



O filme convenceu o então presidente dos EUA, Ronald Reagan. a dar início aos esforços que resultaram na Política Nacional de Segurança de Telecomunicações e Sistemas de Informação Automatizados, ou NSSD-145, uma abrangente diretiva de cibersegurança destinada a proteger redes do governo sensíveis.

No entanto, a importância do filme vai além de seu impacto na política de cibersegurança, afirma Boinodiris, da IBM. O filme levanta questões filosóficas sobre o projeto de IA que nós, como sociedade, ainda estamos trabalhando para responder.



Por exemplo, quando o assunto é a guerra, o que um sistema de IA deve considerar como “vencedor”? O lado vencedor tem menos mortes? A destruição ambiental deve ser levada em consideração na decisão? E quanto aos danos à reputação?

"Quando você desenvolve modelos dessa natureza para tomar uma decisão, todos esses diferentes tipos de especialistas em domínios — incluindo filosofias, historiadores, psicólogos — precisam se unir para poder desenvolver esses modelos de uma maneira que reflita nossa intenção, ” diz Boinodiris.

São desafios como esses, diz ela, que merecem mais atenção do que os ataques de robôs humanoides frequentemente retratados na tela. Ao mitigar as consequências reais não intencionais da IA, "estamos no início desta jornada", diz Boinodiris. "Temos um longo, longo caminho a percorrer."