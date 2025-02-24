Com a evolução da inteligência artificial (IA), o caso de amor de Hollywood com os robôs continua. Um dos últimos trabalhos no gênero de cinema sobre IA, "Robô Selvagem", baseado no livro best-seller de mesmo nome, está na disputa pelo Oscar deste ano.
É a rara representação cinematográfica de uma “boa” máquina — aquela que desenvolve uma empatia semelhante à humana e se preocupa com outros seres vivos.
Os espectadores de cinema podem estar mais familiarizados com filmes de IA com histórias mais obscuras. Em "Subservience", "M3gan", "Ex Machine" e no clássico de Stanley Kubrick, "2001: Uma Odisseia no Espaço", vilões impulsionados por IA atacam os humanos um por um. Em "Eu, Robô" e franquias de grande sucesso, como "O Exterminador do Futuro" e "Matrix", sistemas inteligentes buscam nossa escravização ou extinção coletiva.
Mas esses temas, embora divertidos, podem estar prejudicando conhecimento em IA
Phaedra Boinodiris, Líder Global de IA Confiável na IBM Consulting, afirma que os cineastas se concentraram principalmente em problemas improváveis que desviam o foco das questões reais da IA.
As pessoas podem ter "a percepção de que apenas a Skynet e o HAL podem causar danos", ela disse, referindo-se aos adversários em "O Exterminador do Futuro" e "2001 - Uma Odisseia no Espaço".
Os sistemas desses e de outros filmes retratam inteligência artificial geral (AGI) — sistemas hipotéticos de IA que podem rivalizar ou superar as habilidades cognitivas dos seres humanos. A fixação do público nesses filmes de ficção científica "pode acabar exacerbando essa falta de compreensão sobre os riscos reais da IA no momento".
Esses riscos reais incluem saídas com viés e outras saídas prejudiciais que foram responsabilizados por danos substanciais aos humanos. Apesar dos esforços de especialistas em ética e desenvolvedores, essas questões estão se mostrando complexas e confusas.
Um estudo, por exemplo, descobriu que mesmo quando os modelos de IA generativa exibem menos viés racial explícito, eles demonstram mais viés racial implícito. No entanto, o que seria menos desafiador é evitar os tipos de crises existenciais imaginados nos filmes de ficção científica.
Soluções do mundo real que oferecem proteções para os modelos de IA atuais podem efetivamente remediar as revoltas tecnológicas de alguns dos melhores filmes de Hollywood, antes mesmo de os espectadores tocarem na pipoca.
Vamos analisar melhor.
Com pedidos de desculpas a James Cameron, acontece que desviar as visões dos cineastas para um apocalipse orientado por IA não requer um guerreiro armado. Engenheiros e programadores poderiam realizar o trabalho com ferramentas e estratégias bastante comuns, como:
A tecnologia baseada em GPS que atualmente limita o movimento de patinetes motorizados em algumas cidades também pode ajudar a controlar as habilidades de viagem dos robôs de IA. A delimitação geográfica cria limites virtuais que os dispositivos equipados com GPS ou RFID não podem ultrapassar.
Em filmes como "Ex Machine" e "Subservience", a delimitação geográfica poderia ter efetivamente impedido que robôs humanoides mal-intencionados (desempenhados por Alicia Vikander e Megan Fox) deixassem suas respectivas casas e frustrado alguns de seus planos perigosos.
Ben Gelman, cientista de dados sênior da empresa de cibersegurança Sophos, explica que robôs não poderiam ultrapassar os limites de delimitação geográfica porque a tecnologia é baseada em hardware. “A IA não pode escrever um programa de computador para mudar uma placa de circuito integrado”, diz Gelman. "Muitos filmes de robôs são quase triviais quando você apenas usa a cerca geográfica moderna."
Geralmente é uma má ideia ficar perto de um robô criminoso, seja por meio de armas ("O Exterminador do Futuro"), veneno ("M3gan") ou apêndices metálicos poderosos ("Eu, Robô"). Mas e se essas máquinas pudessem ser detidas à distância?
Insira "kill switches" remotos.
"Se um carro da Tesla começar a dirigir em uma direção específica, a Tesla pode substituí-lo remotamente e fazê-lo parar", observa Shobhit Varshney, Vice-presidente e Parceiro Sênior da IBM Consulting com foco em IA. A mesma tecnologia usada para desativar veículos elétricos remotamente também pode ser aplicada a robôs não autorizados, diz Varshney.
Em cenários cinematográficos em que os robôs estão tentando ativamente impedir que um protagonista acesse um botão “desligar” no local, os recursos de desativação remota se mostrariam especialmente valiosos. "O kill switch tem que ser algo de fácil acesso [para humanos], que garanta que os humanos estejam no controle, não a IA."
Um ponto comum na trama em filmes de desastre de IA é que as máquinas vilões têm capacidade ilimitada para executar código e acessar vários recursos em rede.
No entanto, na realidade, existem várias abordagens para garantir que os modelos de IA façam somente uma coisa. Por exemplo, scripts de programação fixos e não impulsionados por IA podem impedir que a IA chame funções que não estão em uma lista pré-aprovada.
Como alternativa, um sistema de IA pode ser executado em um hardware dedicado ou com air gap, que é impedido de acessar sistemas externos. Portanto, mesmo que seja irrestrita na execução do código, ele não pode assumir o controle de outros sistemas.
Tais salvaguardas poderiam ter impedido a Skynet, por exemplo, de assumir o controle dos arsenais nucleares em "O Exterminador do Futuro". “Não há conexões de saída, então você desliga esses sistemas físicos e a IA é desativada”, diz Gelman.
Cada vez mais, o monitoramento e o controle de sistemas de IA exigem o uso de outros sistemas de IA. Os modelos de classificação podem detectar e remover discurso de ódio, linguagem abusiva e palavrões da entrada e da saída de um grande modelo de linguagem grande (LLM). Os LLMs podem ser usados para verificar se a saída de um LLM está em conformidade com as regras delineadas para esse sistema.
Esses protocolos de verificação poderiam ter impedido grande parte da violência nos filmes centrados na IA, desde impedir a violência criminosa de HAL em "2001 - Uma Odisseia no Espaço" até dificultar a campanha da Skynet para eliminar a humanidade.
Talvez o caso de uso mais claro para verificação possa ser encontrado em "Eu, Robô", onde os robôs são ostensivamente programados para seguir as Três Leis da Robótica do autor da vida real Jacob Asimov.
As leis deveriam prevenir danos aos seres humanos, mas no filme, VIKI, o líder do exército de robôs do mal, reimagina as leis e declara: "Para proteger a humanidade, alguns humanos devem ser sacrificados." Com a verificação adequada, Gelman diz, as decisões de VIKI "poderiam ter sido facilmente classificadas e evitadas".
alinhamento da IA é o processo de codificação de valores e objetivos humanos em modelos de IA. Em termos práticos, é uma proteção integrada para impedir que sistemas inteligentes tomem medidas antiéticas ou perigosas em busca de um objetivo, como a decisão da HAL de sacrificar os astronautas para garantir que sua espaçonave chegasse ao destino pretendido.
É importante observar que, da forma como estão agora, os processos de alinhamento da IA não são infalíveis. "As redes neurais são muito ruins na aplicação de regras abstratas a situações e cenários específicos", explica Jacek Krywko, redator associado do site de notícias e análises de tecnologia Ars Technica.
A boa notícia é que há progresso nessa frente. Por exemplo, pesquisadores da Universidade de Stanford e da Meta criaram um banco de conhecimento projetado para “basear o raciocínio normativo flexível” para sistemas de IA.1
O banco de conhecimento consiste em mais de 150.000 normas situacionais — exemplos como um cliente tomando café em um café é normativo, enquanto uma criança tomando café em uma sala de aula não o é.
Com sorte, se a inteligência artificial do mundo real algum dia atingir o nível de HAL, VIKI e outras AGIs que vemos nos filmes, os processos de alinhamento da IA terão avançado o suficiente para acompanhar o ritmo.
Concentrar o desenvolvimento da IA nas mãos de apenas algumas entidades pode levantar preocupações éticas significativas. “O desenvolvimento da IA não pode ser controlado por um pequeno grupo de empresas — especialmente quando algumas delas podem não compartilhar valores fundamentais como a proteção de dados corporativos, privacidade de dados e transparência”, escreveu Arvind Krishna, CEO da IBM, em uma coluna recente na revista Fortune .
"A resposta não está restringindo o progresso, mas garantindo que a IA seja desenvolvida por uma ampla coalizão de universidades, empresas, laboratórios de pesquisa e organizações da sociedade civil."
No âmbito da ficção científica, essa descentralização no desenvolvimento da IA poderia ter ajudado a evitar a escala de danos causados por hostes de robôs maliciosos nos filmes "O Exterminador do Futuro" e "Eu, Robô". Varshney, da IBM Consulting, observa que a IA criada por diferentes entidades provavelmente passaria por diversos processos de alinhamento modernos.
Se os robôs de uma empresa finalmente se tornassem alvos, aqueles produzidos por outras entidades não seguiriam automaticamente o exemplo. "Nem todos os outros estão sendo corrompidos. Há menos conluio”, afirma Varshney.
Além disso, robôs não corrompidos em tais cenários poderiam se defender contra os corrompidos, então "você não pode ter apenas um robôs de uma empresa tão poderosos que ultrapassam o governo", diz Varshney.
Alguns filmes de IA exigem menos suspensão da descrença do que outros. O filme "Ela" de 2013, retratando o caso romântico de um homem com um chatbot avançado, provou ser profético.
Nos últimos anos, vimos vários casos documentados de pessoas formando envolvimentos românticos com chatbots, embora não sejam tão avançados quanto o personagem “Ela” de Scarlett Johansson.
O filme levantou questões sobre a desejabilidade de humanos formarem ligações emocionais com a IA. Anos depois, pesquisadores do MIT abordaram o assunto. Em um estudo de 2024, eles concluíram que certos padrões de uso de chatbot estavam associados a aumentos na confiança dos usuários, mas que outros aumentavam o risco de isolamento.
Os pesquisadores sugeriram que há valor no desenvolvimento de abordagens para a companhia de IA "que complementem, em vez de substituir as conexões humanas".3 Mas se essa recomendação ganha força ainda está em jogo.
Pelo menos um filme de IA teve um impacto substancial nas práticas de tecnologia do mundo real. "Jogos de Guerra", lançado em 1983, conta a história de um adolescente que quase desencadeia uma guerra mundial depois de acessar inadvertidamente uma simulação de guerra nuclear controlada por um supercomputador.
O filme convenceu o então presidente dos EUA, Ronald Reagan. a dar início aos esforços que resultaram na Política Nacional de Segurança de Telecomunicações e Sistemas de Informação Automatizados, ou NSSD-145, uma abrangente diretiva de cibersegurança destinada a proteger redes do governo sensíveis.
No entanto, a importância do filme vai além de seu impacto na política de cibersegurança, afirma Boinodiris, da IBM. O filme levanta questões filosóficas sobre o projeto de IA que nós, como sociedade, ainda estamos trabalhando para responder.
Por exemplo, quando o assunto é a guerra, o que um sistema de IA deve considerar como “vencedor”? O lado vencedor tem menos mortes? A destruição ambiental deve ser levada em consideração na decisão? E quanto aos danos à reputação?
"Quando você desenvolve modelos dessa natureza para tomar uma decisão, todos esses diferentes tipos de especialistas em domínios — incluindo filosofias, historiadores, psicólogos — precisam se unir para poder desenvolver esses modelos de uma maneira que reflita nossa intenção, ” diz Boinodiris.
São desafios como esses, diz ela, que merecem mais atenção do que os ataques de robôs humanoides frequentemente retratados na tela. Ao mitigar as consequências reais não intencionais da IA, "estamos no início desta jornada", diz Boinodiris. "Temos um longo, longo caminho a percorrer."
