Da subscrição ao gerenciamento de sinistros, a inteligência artificial transformará o setor de seguros

O setor de seguros movimenta USD 1,2 trilhão somente nos EUA e emprega 2,9 milhões de pessoas.

Historicamente, a indústria de seguros não sentiu intensamente os efeitos da disrupção digital, devido ao ambiente regulatório rígido, à escala necessária para formar carteiras de risco e ao tempo exigido para estabelecer confiança com os clientes. No entanto, em uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value (IBV), executivos de seguros identificaram forças de mercado em mudança — como aumento da concorrência e novas preferências dos clientes — como o principal fator que afeta suas empresas.

A função central do setor de seguros, o gerenciamento de risco, ficou mais complexa à medida que os dados dos clientes continuam a se multiplicar. As seguradoras coletam dados espalhados por unidades de negócio isoladas, em papel ou em vários formatos digitais não estruturados. Nesse ambiente rico em dados, profissionais de subscrição e de análise de sinistros não têm acesso imediato às informações necessárias para uma tomada de decisão interna e externa bem informada, levando a burnout e erros custosos.

De fato, trabalhadores do conhecimento gastam 30% do tempo apenas buscando as informações necessárias para concluir seu trabalho. Devido ao volume e à complexidade dos dados não estruturados, a análise manual é trabalhosa, demorada e cara. Essa desconexão de informações torna a manutenção da conformidade, a prevenção de multas e a preservação da reputação da marca ainda mais difíceis para as seguradoras em um ambiente regulatório em constante mudança.

No setor de seguros, processos manuais simplesmente não conseguem acompanhar a escala e a velocidade do crescimento das operações. Para aprimorar o gerenciamento de conhecimento e o processamento de big data, seguradoras estão implementando inteligência artificial (IA) em toda a operação para criar experiências melhores e personalizadas para funcionários e clientes.

A IA é o futuro do seguro: avaliação mais inteligente de riscos, operações mais inteligentes.

Nos próximos anos, automação e soluções de IA serão implantadas em todas as áreas do setor de seguros. Algumas seguradoras já capacitam seus trabalhadores do conhecimento a tomar decisões baseadas em dados mais rápidas e informadas com plataformas de análise de texto impulsionadas por IA. Uma aplicação de alto retorno, essas plataformas usam processamento de linguagem natural para melhorar a produtividade ao revelar insights ocultos em conjuntos de dados existentes e automatizar decisões simples ou consultas de busca em tempo quase real. Esses ganhos de eficiência liberam os profissionais para se concentrar em tarefas mais complexas e ser mais responsivos, resultando em melhores experiências e maior satisfação do cliente.

Vamos analisar como plataformas de análise de texto impulsionadas em IA transformam digitalmente dois casos típicos para seguradoras:

Subscrição

A IA pode aumentar a eficiência e automatizar fluxos de trabalho ao acelerar processos de subscrição, delegar tarefas que exigem intervenção humana, oferecer apólices melhor informadas mais rapidamente e melhorar experiências do cliente. Com IA, subscritores (analistas de riscos) podem identificar com precisão taxas ideais com base no perfil individual do cliente para uma gestão de risco mais eficaz. Modelos de precificação baseados em IA também ajudam a reduzir o tempo necessário para implantar novos frameworks de precificação ao longo do ciclo de subscrição.

Os subscritores também podem usar soluções de IA para obter respostas rápidas e repassar informações aos clientes. Por exemplo, seguradoras podem implementar chatbots interna e externamente para ajudar profissionais a entregar insights relevantes durante o processo de avaliação de risco. Os funcionários também podem usar algoritmos de aprendizado de máquina para aumentar os modelos atuariais tradicionais, fornecendo um gerenciamento de riscos mais preciso e consistente. Os trabalhadores de conhecimento podem então concentrar-se mais em tarefas com "toque humano" que fazem com que os clientes se sintam valorizados.

Processamento de solicitações

A partir do momento em que um cliente abre um sinistro de seguro, a tecnologia de IA pode simplificar o processo administrativo por meio da automação de processos. Os funcionários podem usar soluções de ciência de dados e IA para analisar dados numéricos e em linguagem natural, consultando informações relevantes de apólice de seguro, formulários de plano de saúde e outros documentos de entrada ao longo do caminho. A IA pode fornecer recomendações criteriosas com base na análise de dados de gerenciamento de sinistros, ajudando os profissionais do conhecimento a determinar os sinistros elegíveis e qual percentual deve ser pago de forma consistente. Esses insights aceleram muito a tomada de decisão, que pode levar a melhores experiências do cliente e funcionários .

Algoritmos de aprendizado de máquina podem identificar “bandeiras vermelhas” com mais facilidade em reivindicações fraudulentas e dados de gerenciamento de riscos, dando aos trabalhadores mais tempo para dedicarem-se a casos únicos. O resultado geral é que sinistros de seguro de alto volume e baixo custo, como vidros quebrados, podem ser resolvidos rapidamente, e os trabalhadores do conhecimento podem dedicar mais tempo a sinistros mais complexos e à detecção de fraudes.

Objetivo final: experiências personalizadas centradas no cliente com inteligência artificial

Com as soluções de IA, as seguradoras podem ter uma visão unificada do cliente quase em tempo real. Embora os dados estejam distribuídos em sistemas tradicionais e isolados, uma arquitetura moderna e infundida de IA unifica os conjuntos de dados e reúne insights de vários documentos, tornando essas informações acessíveis a qualquer pessoa envolvida no ciclo de sinistros ou subscrição.

Essa transparência cria uma oportunidade para as seguradoras oferecerem jornadas de clientes centradas no cliente. Com a IA, os subscritores, as equipes de processamento de sinistros e os agentes de seguros têm acesso a insights mais detalhados sobre as circunstâncias e preferências de vida específicas de cada cliente, de modo que cada ponto de contato no ciclo de vida do cliente se torna uma oportunidade para oferecer anúncios altamente personalizados e recomendações de apólices, cotações e mais .

Ao integrar totalmente as soluções de IA às suas operações de negócios e modelos, as seguradoras podem capacitar os trabalhadores do conhecimento com as informações necessárias para reforçar os relacionamentos existentes com os clientes e levar as experiências dos clientes para o próximo nível.

As seguradoras institucionais já contam com a confiança e a escala de longa data que conquistaram seus negócios atuais. Se elas conseguirem integrar rapidamente a IA e outras novas tecnologias em suas operações, especialmente no aumento dos recursos dos trabalhadores do conhecimento, serão capazes de enfrentar as incertezas atuais e competir com as ameaças provenientes das startups "insurtech" e de outros novos participantes no mercado.

