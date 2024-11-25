Sessenta anos após o IBM System/360 introduzir a primeira família de mainframes, esses computadores continuam com alta demanda. Nos EUA, 89% dos governos estaduais ainda dependem de mainframes de alguma forma, de acordo com um estudo recente.
O IBM Institute for Business Value, em colaboração com a Oxford Economics, entrevistou 2.551 executivos globais de TI para entender como os mainframes são usados na era atual de inteligência artificial (IA) e nuvem híbrida. Esse grupo incluía 255 líderes de TI do governo.
As descobertas destacam o papel fundamental do mainframe no avanço da inovação em IA, apoiando estratégias de nuvem híbrida e impulsionando a transformação digital no setor público, onde a segurança, a confiabilidade e a escalabilidade são essenciais.
Muitas agências governamentais nos níveis local, estadual e nacional, nos EUA e em outros países, continuam dependendo de mainframes para operar vários serviços essenciais. Esses serviços incluem sistemas fiscais, registros de veículos e programas de benefícios. Com sua capacidade incomparável de processar grandes quantidades de dados de forma rápida, confiável e segura, os mainframes provaram sua vitalidade e são fundamentais para liberar todo o potencial da inovação baseada em dados.
Isso é especialmente verdadeiro para sistemas que usam Linux de código aberto com nuvem híbrida e cargas de trabalho de IA, que exigem altos níveis de resiliência e flexibilidade que permitem a inovação no mainframe.
Com a quarta geração do IBM LinuxONE, introduzimos várias tecnologias. Elas incluem o Security and Compliance Center, que simplifica a prontidão para auditoria; algoritmos seguros contra ataques quânticos para ajudar a proteger os dados na era pós-quântica; e o Integrated Accelerator para inferência de IA no processador IBM Telum, projetado para tornar a IA em transações mais prática.
Em um novo estudo, 90% dos líderes globais de TI no governo entrevistados concordam que as aplicações baseadas em mainframe continuam desempenhando um papel importante na jornada de transformação digital de suas organizações. O estudo também revela que os líderes de TI do setor público consideram o mainframe como uma plataforma valiosa para implementar a IA empresarial. Eles as usam para impulsionar a inovação, aprimorar a cibersegurança, simplificar as operações e modernizar aplicações. Essa perspectiva é ainda mais apoiada por estatísticas convincentes do estudo:
Ao aplicar a IA diretamente a cargas de trabalho transacionais no mainframe, as organizações do governo podem descobrir novos insights, aumentar a produtividade da força de trabalho e maximizar o valor de seus sistemas principais, gerando, em última análise, resultados de negócios significativos.
Os mainframes também desempenham um papel vital nas estratégias bem-sucedidas de nuvem híbrida, permitindo que as organizações implementem cargas de trabalho de aplicações nos ambientes de computação mais adequados. Oitenta e quatro por cento dos líderes de TI do governo entrevistados concordam com essa abordagem, dizendo que é importante que os mainframes se integrem facilmente a outras tecnologias.
À medida que a era da nuvem híbrida e da IA avança, a capacidade de permanência do mainframe está mais evidente do que nunca. Sua função como ativo estratégico para garantir a segurança, a privacidade de dados e a eficiência operacional a torna indispensável para órgãos governamentais que buscam se modernizar e oferecer novos serviços, gerenciando custos.
Ao adotar estratégias de modernização que usam os pontos fortes do mainframe, as organizações do setor público podem acelerar suas jornadas de transformação digital e liberar novas oportunidades de crescimento e inovação.
Explore como os mainframes modernos podem elevar sua estratégia de nuvem híbrida, ajudando a garantir a segurança, a eficiência e a inovação.
Libere mais valor comercial levando a IA para as cargas de trabalho de missão crítica no IBM z17.
IBM Z é uma família de infraestrutura moderna, com tecnologia do processador IBM Telum, que executa sistemas operacionais corporativos e software IBM Z, proporcionando maior precisão em IA, produtividade e agilidade.
O IBM z17 integra IA avançada à nuvem híbrida, otimizando desempenho, segurança e tomada de decisões onde os dados críticos estão armazenados.
Saiba como proteger os dados da sua organização contra ameaças cibernéticas e garantir a recuperação rápida em eventos críticos.
Saiba como a virtualização transforma as operações de TI maximizando a utilização de recursos, reduzindo custos e aumentando a agilidade. Conheça os principais benefícios e casos de uso que fazem da virtualização um divisor de águas na infraestrutura moderna.
O IBM zSystems é uma linha de hardware z/Architecture moderna que executa software z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM e zSystems.
Criado para lidar com cargas de trabalho de missão crítica, mantendo a segurança, a confiabilidade e o controle de toda a sua infraestrutura de TI.
Acelere a transformação digital modernizando suas aplicações de mainframe com a IBM.
Libere o poder do IBM Z e do Telum para proteger dados, otimizar o desempenho e receber insights de IA em tempo real. Construa o futuro da sua empresa com soluções e processadores de mainframe líderes do setor, projetados para proporcionar velocidade, escalabilidade e segurança.