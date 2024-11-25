Sessenta anos após o IBM System/360 introduzir a primeira família de mainframes, esses computadores continuam com alta demanda. Nos EUA, 89% dos governos estaduais ainda dependem de mainframes de alguma forma, de acordo com um estudo recente.

O IBM Institute for Business Value, em colaboração com a Oxford Economics, entrevistou 2.551 executivos globais de TI para entender como os mainframes são usados na era atual de inteligência artificial (IA) e nuvem híbrida. Esse grupo incluía 255 líderes de TI do governo.

As descobertas destacam o papel fundamental do mainframe no avanço da inovação em IA, apoiando estratégias de nuvem híbrida e impulsionando a transformação digital no setor público, onde a segurança, a confiabilidade e a escalabilidade são essenciais.