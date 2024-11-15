Apesar dos estudos de caso promissores, ainda há uma constelação de riscos associados às ferramentas de IA generativa. Isso inclui questões pendentes relacionadas a precisão, transparência, equidade, privacidade e violação de propriedade intelectual.

As histórias geradas por IA têm despertado uma grande discussão não só por serem mal escritas, mas também por seu plágio e imprecisões factuais. À medida que mais mecanismos de pesquisa implementam resumos de IA, existe preocupação de que essas funcionalidades deem aparência de autoridade ao incluir links para fontes. Porém, podem interpretar os fatos fora de contexto e dar desinformação31. E, dependendo da fonte de seus dados de treinamento, os modelos de IA podem ampliar os vieses existentes.

Embora seja fácil apontar o dedo para chatbots como o ChatGPT, o Reuters Institute 6 observou que a Organização de notícias não pode contornar facilmente esse problema. Desenvolver modelos proprietários internamente é um desafio. Mesmo as maiores redações podem não ter um arquivo grande o suficiente para fornecer todos os dados de treinamento que um LLM pode precisar.

A melhor solução seria realizar o ajuste fino ou ajustar por prompts os modelos existentes, mas esses métodos podem trazer seus próprios problemas de segurança, estabilidade e interpretabilidade.

Apesar dos feitos impressionantes que a IA generativa pode realizar, ela, em última análise,carece de uma compreensão coerente do mundo32. Como resultado, a IA não pode verificar a qualidade das fontes e, às vezes, pode ser enganada. Por exemplo, a Wired33 descobriu que os produtos de IA do Google, da Microsoft e da Perplexity têm apresentado respostas de IA baseadas em teorias raciais amplamente refutadas, devido à falta de informações de alta qualidade na internet. Além disso, os modelos de IA podem alucinar e ainda estão aprendendo a transmitir a incerteza.

Anteriormente, as publicações publicavam seus dados e códigos junto com o trabalho produzido usando aprendizado de máquina ou IA. Agora, há uma demanda ainda maior por responsabilidade e explicabilidade algorítmica: as audiências querem saber quando o conteúdo está sendo produzido pela IA34. Mesmo assim, alguns estudos iniciais mostraram que a audiência tende a confiar menos no conteúdo de notícias quando ele é marcado como gerado por IA.

O jornalismo depende de uma relação entre o escritor e o leitor. Manter a confiança é fundamental. E à medida que a IA se torna cada vez mais usada em diferentes níveis de produção de notícias, as empresas de mídia estão tentando ser o mais transparentes possível em suas divulgações.

Em uma orientação divulgada pelo The New York Times35 em maio de 2024, seus editores disseram que a IA generativa será usada como uma ferramenta a serviço de sua missão de descobrir a verdade e ajudar mais pessoas a entender o mundo. A tecnologia é usada com orientação humana e avaliações, e os editores explicam como o trabalho foi criado e as medidas que tomaram para mitigar riscos, viés e imprecisões.

"A relação entre um jornalista e a IA não é diferente do processo de desenvolver fontes ou cultivar facilitadores", conforme colocado pela Columbia Journalism Review36. "Assim como acontece com as fontes humanas, as inteligências artificiais podem ter conhecimento, mas não estão livres de subjetividade em seu projeto e também precisam ser contextualizadas e qualificadas."

Há uma tendência de maior transparência nos sistemas de IA em vários setores. No entanto, as empresas ainda estão negociando o equilíbrio entre mais códigos de código-fonte e segurança.