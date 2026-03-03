A inteligência artificial (IA) no gerenciamento de serviços de campo (FSM) está impulsionando uma mudança das respostas reativas para a orquestração preditiva e orientada por dados.
O gerenciamento de serviços de campo é a coordenação e supervisão dos recursos e da força de trabalho de uma empresa que operam em campo.
Por meio de aprendizado de máquina , análise preditiva , processamento de linguagem natural (PLN) e visão computacional , a IA está permitindo que as organizações de gestão de serviços financeiros (FSM) automatizem, otimizem e ampliem suas operações, indo além dos sistemas tradicionais baseados em regras.
Os modelos tradicionais de FSM giram em torno de cronogramas estáticos, despacho manual e relatórios pós-fato. Plataformas de FSM alimentadas por IA analisam continuamente dados de sensores da Internet das Coisas (IoT ), históricos de serviço, registros de desempenho de ativos e sistemas corporativos para impulsionar uma abordagem preditiva e mais automatizada.
Ao implementar IA na gestão de serviços de campo (FSM), as organizações podem se beneficiar de um agendamento mais inteligente, manutenção proativa , maior capacitação dos técnicos e experiências aprimoradas para o cliente. O atendimento de campo é transformado de um centro de custos em uma função de negócios estratégica e que apoia a receita.
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A IA na gestão de serviços de campo é usada principalmente para facilitar a manutenção preditiva, otimizar o agendamento e o roteamento, automatizar processos orientados por dados e capacitar a força de trabalho. Ao aplicar IA nessas áreas, as organizações podem otimizar operações, melhorar a tomada de decisões e aumentar a satisfação do cliente.
O uso da IA na manutenção preditiva permite que as organizações otimizem as programações de serviço com o objetivo de minimizar as interrupções. As ferramentas de IA podem realizar análise preditiva de dados em dados de sensores da Internet das coisas (IOT) para identificar padrões que indicam uma maior probabilidade de falha de equipamento.
Fluxos de trabalho automatizados podem agendar visitas de manutenção quando os modelos preditivos indicam uma alta probabilidade de falha ou perda de desempenho. Essa abordagem proativa reduz o downtime, prolonga a vida útil dos ativos e ajuda as organizações a mudar de modelos de serviço reativos para preditivos.
Dados de sensores, históricos de serviços e padrões de desempenho ao longo do tempo ajudam as ferramentas de IA a evitar possíveis interrupções de equipamentos e manter o tempo de atividade com cronogramas de manutenção eficientes. As equipes de gestão de ativos podem usar ferramentas de IA para reduzir o tempo de inatividade, otimizar os cronogramas de manutenção e maximizar a eficiência dos recursos.
Considerando fatores como proximidade, disponibilidade de peças e treinamento, os algoritmos de aprendizado de máquina podem otimizar o despacho para reduzir custos operacionais, economizar tempo e melhorar a produtividade dos técnicos.
O software de gestão de serviços de campo com IA automatiza tarefas repetitivas, como o processamento de ordens de serviço, para que técnicos de campo, despachantes e outros funcionários administrativos e operacionais possam se concentrar em responsabilidades mais exigentes. Essa maior eficiência operacional se traduz diretamente em economia de custos e maior produtividade.
As soluções de IA podem atribuir automaticamente tarefas ao técnico certo com as habilidades necessárias. As soluções inteligentes de agendamento podem priorizar fatores concorrentes para escolhas de despacho com base na maior utilidade geral. Quando os técnicos são combinados com os trabalhos certos, as organizações podem minimizar as visitas de acompanhamento e aumentar a satisfação do cliente.
As ferramentas de IA de FSM podem gerenciar cronogramas quando as equipes de atendimento de campo estão atrasadas ou incapazes de marcar uma consulta. O uso de IA para prever falhas de equipamentos também permite que as equipes de despacho programem viagens de manutenção preditiva com antecedência.
As ferramentas de IA para serviços de campo reduzem os tempos de viagem ao identificar as melhores rotas com base em dados de tráfego em tempo real, estradas fechadas e outros fatores. As rotas são dinâmicas e podem mudar para levar em conta as mudanças no tráfego, os padrões climáticos ou a mudança na priorização do trabalho. O roteamento eficiente pode reduzir os tempos de resposta, economizar custos de combustível e reduzir o tempo de inatividade.
Fluxos de trabalho mais eficientes podem levar a uma taxa de conserto inicial (FTFR), um indicador-chave de retenção de clientes crítico (KPI) para organizações de atendimento de campo e uma forte vantagem competitiva.
A IA pode ajudar as organizações de atendimento de campo a usar o fluxo de dados de sensores de IoT, bem como das plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), planejamento de recursos empresariais (ERP) e gestão de ativos (EAM).
Muitos modelos de IA são excelentes no processamento de conjuntos de dados maciços e na descoberta de padrões dentro deles. Ferramentas de visualização de dados baseadas em IA podem potencializar previsões e tomar decisões baseadas em dados, enquanto ferramentas de análise de dados ajudam a descobrir tendências ocultas que as organizações podem usar para otimizar processos.
As organizações de atendimento de campo podem usar esses dados para:
As ferramentas de análise de IA podem monitorar dados reais recebidos, dando aos líderes de serviço de campo a oportunidade de resolver problemas antes que eles se tornem um obstáculo.
Os líderes empresariais podem usar dashboards de IA para resumir conjuntos de dados massivos em métricas praticáveis, como satisfação do cliente, conclusão do trabalho e utilização do pessoal. As ferramentas de IA generativa podem fornecer resumos escritos de relatórios e conjuntos de dados para apoiar uma tomada de decisão mais rápida.
À medida que dados relevantes e de alta qualidade se acumulam, os modelos de IA podem melhorar sua precisão preditiva, permitindo estimativas mais precisas, melhor agendamento e um desempenho mais forte de KPI.
As organizações podem usar análise preditiva de dados para impulsionar a gestão proativa de inventário com base na Forecasting.
A inteligência preditiva de peças antecipa a demanda de peças de reposição com base em probabilidades de falha, padrões de uso e prazos de entrega, para que os componentes de substituição estejam disponíveis quando necessários. O uso de inteligência preditiva de peças permite que as organizações minimizem o downtime e, ao mesmo tempo, reduzam a falta de estoque e os custos de retenção.
Os modelos de IA podem analisar padrões de uso de peças para reduzir o excesso de estoque e, ao mesmo tempo, manter a prontidão do serviço. As ferramentas de computer vision podem ajudar no controle de qualidade e verificação de peças.
As ferramentas de IA podem capacitar as equipes de atendimento de campo, despachantes e líderes de negócios com dados e insights.
Os técnicos de serviço de campo podem usar IA para melhorar o desempenho no trabalho com suporte em tempo real. Ferramentas de Computer Vision podem ajudar na resolução de problemas, enquanto sistemas Retrieval-augmented generation (RAG) se conectam a bases de conhecimento relevantes para aprimorar diagnósticos.
Se as organizações treinarem os modelos de IA em guias de solução de problemas e reparo, os técnicos poderão acessar essas informações sob demanda sem pesquisar manualmente a documentação.
Dispositivos de realidade aumentada (AR), como óculos inteligentes, podem sobrepor instruções ou guias de vídeo enquanto os técnicos trabalham. Comandos de voz sem usar as mãos baseados em modelos de processamento de linguagem natural (NLP) permitem que os trabalhadores arquivem logs, solicitem informações e recebam atualizações sem tirar as luvas ou comprometer a segurança de outra forma.
Líderes e gerentes podem usar dashboards de IA para tomar decisões baseadas em dados que melhoram os KPIs. As ferramentas de IA também podem usar os dados dos clientes para recomendar compras, atualizações ou serviços de manutenção de que os clientes provavelmente precisarão. Tanto as equipes de vendas quanto as presenciais podem apresentar ofertas relevantes, podendo aumentar a receita e fortalecer os relacionamentos com os clientes.
A IA pode aprimorar a personalização do cliente, aumentar a satisfação e criar mais oportunidades de receita.
Os sistemas de IA de atendimento de campo podem personalizar a experiência do cliente, adaptando os serviços aos históricos dos clientes e enviando comunicações proativas para programar a manutenção e minimizar as interrupções.
Os chatbots de atendimento ao cliente com IA podem lidar com consultas de rotina, enquanto os agentes de atendimento ao cliente com IA podem encaminhar questões mais complexas para pessoal humano qualificado.
A integração bem-sucedida de uma organização de atendimento de campo exige que os líderes mitiguem as preocupações da força de trabalho e, ao mesmo tempo, evitem as armadilhas comuns da IA.
A implementação tranquila da IA exige que os líderes lidem com as preocupações da força de trabalho sobre como a IA os afetará e a seus trabalhos. Para deixar os trabalhadores à vontade, as organizações devem se esforçar para tomar estas medidas:
As ferramentas de IA funcionam melhor quando integradas a sistemas maiores de pessoas, dados e suporte. As organizações frequentemente se deparam com estas armadilhas da IA:
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