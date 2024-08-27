A reação contra a IA atingiu seu auge? “Eu realmente não gosto da IA generativa”, disse o CEO da empresa de ilustração Procreate em um vídeo recente postado no X. O título acima do vídeo: “Nunca vamos conseguir. A criatividade é feita, não gerada.”
A postagem da Procreate atingiu um ponto sensível — ela se tornou viral com quase 10 milhões de visualizações em menos de uma semana — embora não tenha sido a mesma coisa para todos.
"Estamos passando por um momento único de automação da arte e do artesanato", disse Volkmar Uhlig, VP de Infraestrutura de IA da IBM, em um recente episódio do podcast Mixture of Experts. "Mas sempre haverá uma necessidade e demanda por arte única," ele disse.
Muitos criativos não têm tanta certeza.
Milhares de pessoas na comunidade de design e no mundo artística em geral ficaram entusiasmadas ao ver a Procreate expressar suas preocupações. Eles estão preocupados que a IA acaba com a criatividade e a habilidade e, no fim das contas, rouba seus empregos.
O comentário da Procreate também aproveitou uma reação mais ampla contra a IA. Em abril, a Dove se tornou a primeira marca de beleza a proibir representações de mulheres geradas por IA, pois isso violava a autenticidade de sua marca e potencialmente ameaçava o bem-estar das mulheres, disse Dove.
"Na Dove, buscamos um futuro em que as mulheres decidam e declarem como é a verdadeira beleza - e não os algoritmos", disse Alessandro Manfredi, Diretor de Marketing da Dove.
A Dove realizou um estudo com mais de 33.000 mulheres em todo o mundo e descobriu que 1 em cada 3 mulheres se sentem pressionadas a mudar sua aparência por causa do que veem online, mesmo quando sabem que é falso ou gerado por IA.
Em certos casos, o uso de IA pode prejudicar o relacionamento entre uma marca e seus fãs mais leais. Em junho, a Toys“R”Us lançou um anúncio polêmico gerado pela ferramenta Sora da OpenAI, que provocou indignação. Muitos telespectadores criticaram o menino apresentado como "assassino" e "assustador".
Apesar da reação negativa, a empresa de brinquedos afirmou que esse experimento foi "bem-sucedido", segundo Kim Miller Olko, presidente dos estúdios Toys"R"Us, em uma entrevista à NBC.
Em resposta às críticas de a IA tirar os empregos das pessoas, Olko argumentou que isso não era verdade neste caso. Cerca de uma dúzia de pessoas trabalharam no vídeo, aproximadamente o mesmo que nos outros vídeos.
"Geoffrey é uma animação. Ele é um desenho animado”, disse Miller Olko. “Não íamos contratar uma girafa, entende o que quero dizer? Isso foi uma animação".
Enquanto isso, um anúncio da Volvo gerado por IA produzido por um super fã em julho recebeu grandes elogios por sua criatividade sob pressão de tempo. Laszlo Gaal, um colorista húngaro sem conexão oficial com a Volvo, usou a ferramenta de texto para vídeo da Runway para criar um comercial inteiro da Volvo em apenas 24 horas. Ele se tornou viral quase imediatamente.
Alguns setores estão mais próximos de um entusiasmo unânime em relação à IA generativa. Os desenvolvedores e engenheiros de software, por exemplo, usam várias ferramentas impulsionadas por IA para codificar com mais rapidez, aumentando a produtividade e reduzindo custos à medida que a IA assume tarefas mais simples.
Além do trabalho tedioso, a IA generativa pode ajudar a criar protótipos muito mais rapidamente, pois os grandes modelos de linguagem podem assumir a refatoração e a documentação do código. Então, os desenvolvedores são liberados para passar tempo apenas nos protótipos mais promissores.
Mas quem tem a palavra final? "Você está perguntando a um monte de nerds sobre arte", disse Skyler Speakman, cientista de pesquisa sênior da IBM, no podcast Mixture of Experts, pedindo a perspectiva de "artistas e artesãos".
Acontece que os criativos são mistos. Embora os opositores sejam fortes, outros também acham que a IA generativa economiza muito tempo, entre outros benefícios.
Por exemplo, no campo do marketing de conteúdo, a IA generativa pode ajudar em tarefas que envolvam a criação de resumos do conteúdo principal ou que sejam facilmente derivadas das peças principais, diz James Pate, Estrategista Global de SEO da IBM.
A equipe de Pate usa o IBM watsonx para preencher metadados e tags de milhares de páginas de conteúdo que precisam ser migradas. Isso "nos ajudou a evitar a publicação de páginas sem descrições ou atrasar as migrações", disse Pate.
A IA generativa pode até potencializar e democratizar a criatividade, argumenta Rogier Vijverberg, CEO da agência de publicidade SuperHeroes.
"A IA generativa permite que criadores de todo o mundo visualizem sua imaginação de uma forma que não era possível antes sem um grande orçamento".
Todd Cramer, líder de design da IBM.com, concorda com esse sentimento, destacando a capacidade da IA generativa de aumentar a prototipagem rápida em sua própria equipe de design.
“A capacidade de explorar uma variedade de conceitos criativos com uma engenharia de prompts simples permite que os designers desenvolvam iterações de conceitos em segundos, em vez de horas, resultando em maior criatividade, bem como produtividade/eficiência no processo de design”, afirma Cramer.
A realidade tem mais nuances do que a IA versus os humanos, acrescenta Vijverberg. "Sempre há criadores humanos usando essas ferramentas." A empresa de Vijverberg adicionou recentemente seis "aristas de IA", criadores que são particularmente hábeis no uso das mais recentes ferramentas de IA generativa. Esses artistas de IA fazem parte de uma nova divisão da agência de Vijverberg, um coletivo de arte digital chamado Jimmy, que representa os "melhores artistas de CGI e IA do mundo."
Na mesma linha, Cramer vê a tecnologia como uma ferramenta prática, não um substituto. “Os designers não devem se preocupar com a IA generativa assumir seu trabalho. Eles devem se preocupar com designers que sabem como aproveitar a IA generativa para trabalhar melhor”, afirma Cramer. “Em vez de um substituto para o trabalho criativo, a IA generativa é uma ferramenta de aprimoramento que permite aos designers acelerar a criatividade, a produtividade e a execução, conectando-as às partes certas do processo de design.”
Até a Procreate, que ganhou as manchetes por dizer que nunca usaria IA, fez algumas concessões três dias após sua postagem original no X.
Em resposta aos comentários que destacaram os ganhos de produtividade da IA, a Procreate escreveu:
"Entendemos que algumas ferramentas de IA podem ajudar na produtividade. Não temos problemas com eles, desde que façam o trabalho chato ou perigoso e os dados sejam de origem ética. Estaremos interessados apenas em explorar as ferramentas de IA para criar ferramentas ainda melhores para os artistas.”
