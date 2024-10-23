Alucinações de IA podem representar um risco para sua cibersegurança

Simplificando, uma alucinação de IA ocorre quando um grande modelo de linguagem (LLM), como uma ferramenta de IA generativa, fornece uma resposta incorreta. Às vezes, isso significa que a resposta é totalmente fabricada, como criar um artigo de pesquisa que não existe. Outras vezes, é a resposta errada, como no caso do fracasso do Bard.

As razões para a alucinação são variadas, mas a maior delas é que os dados que o modelo usa para treinamento estão incorretos: a IA é tão precisa quanto as informações que ela ingesta. O viés de entrada também é uma causa importante. Se os dados usados para treinamento contiverem vieses, o LLM encontrará padrões que realmente não estão lá, o que leva a resultados incorretos.

Com empresas e consumidores recorrendo cada vez mais à IA para automação e tomada de decisão, especialmente em áreas importantes, como saúde e finanças, a possibilidade de erros representa um grande risco. De acordo com a Gartner, a alucinação da IA compromete tanto a tomada de decisão quanto a reputação da marca. Além disso, as alucinações da IA levam à disseminação de desinformação. Além disso, cada alucinação de IA leva as pessoas a não confiarem nos resultados da IA, o que tem consequências generalizadas, e as empresas estão cada vez mais recorrendo a essa tecnologia.

Embora seja tentador ter confiança cega na IA, é importante usar uma abordagem equilibrada ao usar a IA. Ao tomar precauções para reduzir as alucinações de IA, as organizações podem ponderar os benefícios da IA com as possíveis complicações, que incluem alucinações de IA.