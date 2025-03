Para Ammirati, a oportunidade mais empolgante no momento não são necessariamente os modelos de base em si, mas as aplicações que estão sendo criadas com base nos LLMs. Algumas pessoas podem se referir com desdém a esses aplicativos como "invólucros de LLMs", vendo-os como reempacotando a inovação de um LLM sem adicionar novos recursos substanciais.

Mas os aplicativos podem ser especializados em tarefas específicas de empresas com prompts ou templates pré-criados que orientam o modelo a gerar saídas mais relevantes para necessidades específicas. Muitas vezes, isso envolve a aplicação de conhecimento especializado.

Essas ferramentas podem oferecer interfaces de programação de aplicativos (APIs) simplificadas e interfaces intuitivas. Isso facilita para desenvolvedores incorporar funções de LLMs em aplicações existentes sem precisar gerenciar configurações complexas, como chamadas de APIs, gerenciamento de tokens ou configuração de definições.

Basta consultar o relatório da empresa de capital de risco Sequoia Capital, publicado em outubro de 2024, para confirmar o valor dos aplicativos baseados em LLMs:

"Dois anos atrás, muitas empresas de camada de aplicações eram ridicularizadas como 'apenas um invólucro sobre o GPT-3'. Hoje, esses invólucros acabam sendo um dos únicos métodos sólidos para criar valor duradouro. O que começou como "invólucros" evoluiu para 'arquiteturas cognitivas'".2

Ammirati cofundou uma startup em fase inicial que visa ser uma dessas ferramentas para empreendedores e outros inovadores.

"Eu realizava muitos trabalhos com empresas no Corporate Startup Lab, que eu dirigia na CMU, e percebi que muitos desses grupos de P&D também tentam transformar suas invenções em algo comercialmente valioso."

O Growth Signals é uma ferramenta para executivos e pesquisadores que desejam determinar a melhor forma de aplicar os recursos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Ela usa IA para analisar o cenário da concorrência, redigir resumos de tecnologia, guiar sessões de brainstorming e até mesmo utilizar agentes para monitorar notícias e pesquisas recém-publicadas.

"Ele ajuda você a traduzir sinais de mercado e tecnologia em conceitos que valem a pena explorar, além de auxiliar no gerenciamento, refinamento e validação inicial desses conceitos."

Inovação não é apenas ter novas ideias, mas ser o primeiro a tê-las. E, se uma ferramenta puder ajudar inovadores a alcançarem isso mais rápido, talvez os recursos investidos em um chamado “invólucro de LLMs” sejam bem aplicados.

Ammirati citou duas outras startups: Cove e Glean que estão explorando essa área de testes. Ambas visam levar a experiência do usuário além do chatbot com o qual estamos acostumados quando interagimos com LLMs. Em vez de bots, elas usam IA para oferecer um espaço de trabalho visual multidimensional feito sob medida para funções empresariais comuns.

É um momento empolgante para administrar uma pequena empresa. À medida que empreendedores e inovadores buscam as melhores ferramentas de IA para otimizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas repetitivas, auxiliar na pesquisa e gerenciar projetos e outras operações empresariais, podemos esperar um ingresso de novos produtos do tipo "picareta e pá". Essas ferramentas darão aos empreendedores o impulso necessário para alcançar o mercado mais rapidamente e atingir a lucratividade mais cedo.