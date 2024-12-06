Conforme nos aproximamos do fim de um ano aparentemente ininterrupto de inovação, escândalos e maravilhas com a IA, a ética e a governança da Tecnologia nunca foram tão importantes ou incertas. Nestas três partes de perguntas e respostas, nos voltamos para Phaedra Boinodiris, líder Global Trustworthy de IA da IBM Consulting, para antecipar suas previsões para 2025.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Isso é simples: alfabetização. A alfabetização em IA aponta para a capacidade de entender, usar e avaliar inteligência artificial. A IA tornou-se onipresente nas notícias; todo dia nos traz uma nova manchete digna de ficção científica. No entanto, pessoas em todo o mundo, em diferentes tipos de funções e setores, ainda nem sabem que estão usando esse recurso. Embora seja crucial resolver os problemas mais noticiáveis (e muito reais), como algoritmos tendenciosos, privacidade de dados, impacto ambiental, perda de empregos e assim por diante, nada disso pode ser alcançado sem um mundo alfabetizado em IA, desde a força de trabalho ao governo, passando pelos sistemas educacionais e além.
Um segundo muito próximo seria a responsabilização. Precisamos de pessoas em posições de poder financiadas que sejam responsabilizadas pelos resultados desses modelos.
Para que as equipes de desenvolvimento reconheçam que a criação de uma IA ética não é estritamente um problema técnico, mas um problema sociotécnico, e que a equipe que projeta o modelo deve ser multidisciplinar, e não isolada. Há décadas, estamos comunicando que aqueles que não têm conhecimento tradicional de domínio não pertencem à sala. Isso é um grande erro.
Para construir modelos de IA selecionados de forma responsável e que, por sinal, também sejam modelos mais precisos, você precisa de uma equipe composta por mais do que apenas cientistas de dados que possam opinar desde o início sobre perguntas como "esta IA está resolvendo o problema que precisa? Esses dados são mesmo os corretos de acordo com os especialistas do domínio? Quais são os seus efeitos não intencionais? Como podemos mitigar esses efeitos?” Traga especialistas em linguística e filosofia, pais, jovens, pessoas comuns com diferentes experiências de vida de diferentes origens socioeconômicas. Quanto maior a variedade, melhor. Não se trata de moralidade; trata-se de matemática.
Em todo o mundo, estamos testemunhando o antigo vaivém entre inovação e conformidade no que se refere à IA. Consequentemente, acabei de voltar de uma apresentação na comissão trilateral europeia e estou muito inspirado pela visão ousada da UE para a IA.
É verdade que há muito menos capital de investimento sendo gasto em IA na UE no momento em comparação com os EUA, e eu espero que isso mude em breve. Acho que a UE tem uma enorme oportunidade de dobrar seus esforços em mostrar ao mundo como permitir que especialistas tenham mais controle sobre os dados e como eles são usados para treinar IA. Acho que a UE poderia mostrar ao mundo como ter abordagens holísticas para a alfabetização em IA que adotem programas multidisciplinares. Isso poderia mostrar ao mundo como certificar auditores terceirizados que poderiam responsabilizar as organizações por modelos desonestos.
Para mim, parece que a Europa está liderando de várias maneiras agora em termos de governança de IA, e espero ver outros países seguirem o exemplo. O compromisso da Europa em incorporar princípios éticos no desenvolvimento de IA é incomparável. Há uma ênfase nos direitos humanos em termos de proteção da privacidade, promoção da transparência e mitigação de vieses indesejados. E a colaboração interdisciplinar é enorme, com programas como Horizon Europe e "Como mudar o mundo", e os esforços da UE para estabelecer alianças com países e organizações com ideias semelhantes.
A IA responsável não trata apenas do que podemos construir, mas de por que e como construímos. Diversidade, equidade e inclusão são fundamentais para uma estratégia de inovação em IA não apenas porque esse é o caminho ético, mas porque perspectivas diversas impulsionam soluções de problemas mais criativas, o acesso equitativo garante um impacto social mais amplo e o design inclusivo reduz vieses indesejados, criando tecnologia que funciona para todos.
Aprenda sobre os principais benefícios adquiridos com a governança de IA automatizada para a IA generativa atual e os modelos tradicionais de aprendizado de máquina.
Conheça os novos desafios da IA generativa, a necessidade de governar modelos de IA e ML e as etapas para criar um framework de IA confiável, transparente e explicável.
Entenda a importância de estabelecer um processo de avaliação defensável e de categorizar consistentemente cada caso de uso no nível de risco apropriado.
Leia sobre a condução de práticas éticas e de conformidade com um portfólio de produtos de IA para modelos de IA generativa.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Governe modelos de IA generativa de qualquer lugar e implemente na nuvem ou no local com o IBM® watsonx.governance.
Veja como a governança de IA pode ajudar a aumentar a confiança dos seus funcionários na IA, acelerar a adoção e a inovação e melhorar a confiança dos clientes.
Prepare-se para a Lei de IA da UE e estabeleça uma abordagem de governança de IA responsável com a ajuda da IBM® Consulting.
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único portfólio para acelerar a IA responsável, transparente e explicável.