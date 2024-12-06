Em todo o mundo, estamos testemunhando o antigo vaivém entre inovação e conformidade no que se refere à IA. Consequentemente, acabei de voltar de uma apresentação na comissão trilateral europeia e estou muito inspirado pela visão ousada da UE para a IA.

É verdade que há muito menos capital de investimento sendo gasto em IA na UE no momento em comparação com os EUA, e eu espero que isso mude em breve. Acho que a UE tem uma enorme oportunidade de dobrar seus esforços em mostrar ao mundo como permitir que especialistas tenham mais controle sobre os dados e como eles são usados para treinar IA. Acho que a UE poderia mostrar ao mundo como ter abordagens holísticas para a alfabetização em IA que adotem programas multidisciplinares. Isso poderia mostrar ao mundo como certificar auditores terceirizados que poderiam responsabilizar as organizações por modelos desonestos.

Para mim, parece que a Europa está liderando de várias maneiras agora em termos de governança de IA, e espero ver outros países seguirem o exemplo. O compromisso da Europa em incorporar princípios éticos no desenvolvimento de IA é incomparável. Há uma ênfase nos direitos humanos em termos de proteção da privacidade, promoção da transparência e mitigação de vieses indesejados. E a colaboração interdisciplinar é enorme, com programas como Horizon Europe e "Como mudar o mundo", e os esforços da UE para estabelecer alianças com países e organizações com ideias semelhantes.

A IA responsável não trata apenas do que podemos construir, mas de por que e como construímos. Diversidade, equidade e inclusão são fundamentais para uma estratégia de inovação em IA não apenas porque esse é o caminho ético, mas porque perspectivas diversas impulsionam soluções de problemas mais criativas, o acesso equitativo garante um impacto social mais amplo e o design inclusivo reduz vieses indesejados, criando tecnologia que funciona para todos.

