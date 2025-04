Imagine uma interface de usuário para uma plataforma de business intelligence. Normalmente, essas interfaces incluem uma grande variedade de guias, barras laterais, menus suspensos, controles deslizantes e outros elementos de IU. Um novo usuário não saberia onde procurar para encontrar o que precisa, e até mesmo um usuário experiente pode se ver procurando uma funcionalidade menos usada.

Agora, imagine que, em vez de todos esses componentes, a tela apresenta uma caixa de texto simples. O usuário pode inserir um prompt como "Gere um gráfico que mostre os números de assinaturas anuais na última década para o grupo demográfico de 20 a 30 anos na região da EMEA." E, pronto, o gráfico se é gerado.

Ainda não chegamos lá. Mas esse futuro não está muito distante.

Na última década, as empresas de software se concentraram em aprimorar a experiência do usuário (UX) por meio da melhoria das interfaces de usuário (UI), simplificando os fluxos de trabalho e reduzindo o número de cliques necessários para concluir as tarefas. Esses avanços aumentaram a produtividade, impulsionando as taxas de adoção de software e reduzindo os tempos de conclusão de tarefas.

No entanto, o software empresarial ainda exige que os usuários invistam tempo em aprendizado e adaptação a diferentes sistemas, principalmente na transição de aplicações legadas. Além disso, as inconsistências no design entre as plataformas complicam ainda mais o treinamento e a adoção do usuário.

Para lidar com esses desafios, as organizações geralmente implementam programas abrangentes de gestão de mudanças, mas essas iniciativas às vezes não trazem os benefícios desejados devido à baixa aceitação dos novos sistemas pelos usuários. Essa falha muitas vezes decorre de um treinamento inadequado, da resistência à mudança e da complexidade da transição de sistemas legados.

A IA vai mudar tudo isso.

Vamos explorar como esperamos que as aplicações corporativas evoluam em três eras distintas impulsionadas pelos avanços da IA agêntica, desde melhorias incrementais até a autonomia completa.