A gestão de mudanças regulatórias (RCM) é essencial para que as organizações permaneçam em conformidade com as regulamentações em evolução e mitiguem possíveis riscos. O ponto central da RCM é a prática da varredura do horizonte, que envolve identificar, avaliar e priorizar riscos novos e emergentes que podem afetar a postura de risco de uma organização.

Uma ferramenta poderosa dentro do escaneamento do horizonte é a modelagem de cenários, que utiliza dados e análises para simular cenários futuros potenciais e suas implicações. A IA generativa está transformando a modelagem de cenários para a varredura do horizonte de RCM, oferecendo maior precisão, eficiência e insights estratégicos.