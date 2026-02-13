Em todo o mundo, os líderes de Recursos Humanos do governo estão sendo solicitados a fazer mais, muitas vezes com menos recursos, sistemas antigos e uma força de trabalho em constante mudança. Os funcionários esperam a mesma facilidade e clareza que experimentam como consumidores, enquanto as equipes de RH trabalham incansavelmente nos bastidores para manter a remuneração precisa, os benefícios acessíveis, as políticas cumpridas e as pessoas apoiadas.
Esse desafio não é um problema exclusivo da tecnologia. É uma questão humana.
A inteligência artificial entrou no debate do setor público em um momento em que as agências estão sob forte pressão para modernizar não apenas os sistemas, mas a própria experiência de trabalho. A maioria dos líderes do Governo reconhece o potencial da IA. O desafio agora é ir além da experimentação e encontrar soluções que realmente ajudem os profissionais de RH a atender melhor as pessoas.
No último ano, a atividade de IA em todo o governo acelerou rapidamente. Novas políticas, escassez de força de trabalho, programas de modernização e urgência pública levaram os órgãos a testar ferramentas nas áreas de RH, TI, finanças, aquisição e operações de missões.
Para os líderes de RH, esse aumento traz oportunidades e dificuldades.
Muitos órgãos estão lidando com vários projetos-piloto ao mesmo tempo, cada um com sua própria interface, modelo de dados e abordagem de governança. Para as equipes de RH já sobrecarregadas, esse processo geralmente cria mais complexidade, não menos:
Como disse um dos líderes de RH do Governo: "Não precisamos de mais pilotos. Precisamos de algo que ajude nosso pessoal, e que possamos apoiar."
O RH do Governo não tem o luxo de "mudar rápido e quebrar coisas." Todas as mudanças devem operar dentro de estruturas regulatórias rigorosas, desde o FedRAMP e requisitos de residência de dados até as regras sindicais, estruturas de pagamento e proteções da força de trabalho.
Isso significa que os líderes de RH têm uma dupla responsabilidade: melhorar o serviço para os funcionários e proteger a confiança, a conformidade e a integridade institucional. Qualquer solução de IA deve respeitar ambos.
A IA no RH do Governo só tem sucesso quando começa com as pessoas, não com as plataformas.
Quando implementada de forma responsável, a IA pode aliviar o atrito diário que os funcionários enfrentam e dar aos profissionais de RH o espaço necessário para fazer o trabalho que vieram fazer no serviço público.
Na prática, isso pode se manifestar de várias maneiras.
Em vez de pesquisar em documentos de políticas ou esperar em filas de atendimento telefônico, os funcionários podem obter orientações claras e precisas sobre remuneração, benefícios, licenças ou eventos da vida quando precisarem, em linguagem simples. Isso significa menos frustração para os funcionários e menos consultas repetitivas para as equipes de RH.
A IA pode assumir tarefas rotineiras e transacionais (responder a perguntas comuns, encaminhar solicitações, iniciar atualizações), permitindo que os profissionais de RH dediquem mais tempo ao atendimento de casos complexos, bem-estar da força de trabalho, relações trabalhistas e necessidades de missão crítica.
Em vez de relatórios estáticos, a IA pode ajudar os líderes a entender as lacunas de habilidades, o risco de aposentadoria e as tendências da força de trabalho em tempo real, permitindo um planejamento proativo em vez de ações reativas para apagar incêndios.
À medida que as agências modernizam a folha de pagamento, os benefícios ou os sistemas de RH, os funcionários frequentemente sentem incertezas e ansiedade. A IA pode atuar como um guia constante, respondendo a perguntas, explicando o que está mudando e ajudando as pessoas a passar pelas transições com confiança.
Essas não são promessas de um estado futuro. São recursos já em uso atualmente, proporcionando um valor tangível tanto para as equipes de RH quanto para os funcionários do governo.
Por que os governos escolhem a IBM: experiência, escala e confiança
Muitos provedores oferecem IA. Poucos entendem o RH do governo de dentro para fora.
A jornada de "Cliente Zero" da própria IBM reflete o que é necessário para modernizar o RH para uma força de trabalho global. O processo inclui a mudança cultural, a reformulação do fluxo de trabalho, os desafios da adoção e a construção de confiança necessários para que a IA funcione na prática. Para os líderes do governo, esse aspecto é importante. Ele mostra o que é possível e o que é necessário para chegar lá.
Por mais de uma década, a IBM prestou serviços de RH para organizações do governo, dando suporte a aproximadamente meio milhão de funcionários federais. Os modelos de IA da IBM são treinados e ajustados com base em políticas reais de RH do governo, permitindo uma precisão, consistência e confiança que soluções genéricas não podem fornecer.
Os recursos de IA respaldados pela IBM estão ajudando ativamente as instituições a melhorar a prestação de serviços de RH e a se preparar para grandes esforços de modernização, incluindo uma das primeiras novas implementações de folha de pagamento federal em quase vinte anos.
Esta é uma IA baseada em operações reais, políticas reais e pessoas reais.
Capacite sua força de trabalho e modernize sua missão com uma transformação orientada por IA.
Saiba mais sobre a IBM Consulting para governos
Saiba como a IBM pode ajudar a acelerar a transformação da força de trabalho habilitada pela IA de maneira segura, compatível e confiável com as soluções tecnológicas do governo.
Ouça os especialistas explicarem como você pode usar a IA e os dados de forma ética para tornar o RH mais eficiente e humano.
