À medida que as agências modernizam a folha de pagamento, os benefícios ou os sistemas de RH, os funcionários frequentemente sentem incertezas e ansiedade. A IA pode atuar como um guia constante, respondendo a perguntas, explicando o que está mudando e ajudando as pessoas a passar pelas transições com confiança.

Essas não são promessas de um estado futuro. São recursos já em uso atualmente, proporcionando um valor tangível tanto para as equipes de RH quanto para os funcionários do governo.

Por que os governos escolhem a IBM: experiência, escala e confiança

Muitos provedores oferecem IA. Poucos entendem o RH do governo de dentro para fora.

A jornada de "Cliente Zero" da própria IBM reflete o que é necessário para modernizar o RH para uma força de trabalho global. O processo inclui a mudança cultural, a reformulação do fluxo de trabalho, os desafios da adoção e a construção de confiança necessários para que a IA funcione na prática. Para os líderes do governo, esse aspecto é importante. Ele mostra o que é possível e o que é necessário para chegar lá.

Por mais de uma década, a IBM prestou serviços de RH para organizações do governo, dando suporte a aproximadamente meio milhão de funcionários federais. Os modelos de IA da IBM são treinados e ajustados com base em políticas reais de RH do governo, permitindo uma precisão, consistência e confiança que soluções genéricas não podem fornecer.

Os recursos de IA respaldados pela IBM estão ajudando ativamente as instituições a melhorar a prestação de serviços de RH e a se preparar para grandes esforços de modernização, incluindo uma das primeiras novas implementações de folha de pagamento federal em quase vinte anos.

Esta é uma IA baseada em operações reais, políticas reais e pessoas reais.

Capacite sua força de trabalho e modernize sua missão com uma transformação orientada por IA.

Saiba mais sobre a IBM Consulting para governos

Saiba como a IBM pode ajudar a acelerar a transformação da força de trabalho habilitada pela IA de maneira segura, compatível e confiável com as soluções tecnológicas do governo.