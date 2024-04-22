IA neste Dia da Terra: principais oportunidades para promover iniciativas de sustentabilidade

Uso de IA e IoT para acelerar a transição para fontes de energia sustentáveis

Existe uma clara necessidade de acelerar a transição para fontes de energia de baixo carbono e transformar as infraestruturas para construir organizações mais resilientes às mudanças climáticas. Nossa abordagem inclui a aplicação de IA, Internet das Coisas (IoT) e soluções avançadas de dados e automação para capacitar essa transição.

Por exemplo, a rede de supermercados Salling Group aproveita a Plataforma Flex da IBM Consulting para equilibrar o consumo de eletricidade em relação ao fornecimento de fontes de energia renovável na rede. A plataforma, criada em parceria com a Andel Energi na Dinamarca, utiliza sensores de IoT, IA e nuvem para fornecer um ecossistema de energia para os consumidores participarem da otimização de rede inteligente e em tempo real. Essa tecnologia facilita o trabalho com fontes de energia intermitentes, como as renováveis, interagindo com as plataformas de gerenciamento predial existentes. Isso permite que grandes edifícios, como lojas de supermercados, interrompam parcialmente o uso de energia (por exemplo, aquecimento ou resfriamento) até um limite sem impacto material em suas operações, com base na eletricidade disponível por meio da produção de eletricidade renovável, e sejam pagos por essa flexibilidade.

Também estamos trabalhando para ajudar as organizações a se tornarem mais resilientes às condições climáticas, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para prever o impacto climático. Por exemplo, estamos trabalhando em um modelo de base geoespacial que pode ser ajustado para rastrear o desmatamento, detectar GEEs ou prever o rendimento das colheitas. Os modelos de base ajudam a identificar e analisar dados, tendências de superfície, como para onde e por que as populações estão se movendo, fornecem insight sobre como atendê-las com energia renovável e também estimam onde o carbono é armazenado, quanto tempo levará para se degradar e muito mais. Sabemos também que o uso da IA exige grandes quantidades de energia e de dados. Com a IA sendo cada vez mais aproveitada, as organizações devem considerar como projetar e gerenciar os sistemas de IA de forma sustentável, o que pode incluir a execução de sistemas de processamento em regiões alimentadas por fontes de energia mais renováveis e garantir que as cargas de trabalho de computação utilizem essa energia de forma eficiente. A IBM tomou muitas medidas para mitigar o impacto ambiental de seus sistemas de IA, de acordo com nosso conselho de ética de IA. Por exemplo, em 2023, 70,6% do consumo total de eletricidade da IBM veio de fontes renováveis, incluindo 74% da eletricidade consumida nos data centers da IBM. Além disso, em nosso data center Hursley da IBM, estamos aproveitando nossa tecnologia para economizar energia em 4.500 sistemas físicos de computação.