IA neste Dia da Terra: principais oportunidades para promover iniciativas de sustentabilidade

Neste Dia da Terra, estamos pedindo ações para conservar nosso recurso mais escasso: o planeta. Para impulsionar mudanças reais, é crucial que indivíduos, setores, organizações e governos trabalhem juntos, usando dados e tecnologia para descobrir novas oportunidades que ajudarão a avançar as iniciativas de sustentabilidade em todo o mundo.
O mundo está atrasado em lidar com a mudança climática. Com 2024 caminhando para ser o ano mais quente já registrado, dados e IA podem ser aplicados a muitas áreas para ajudar a turbinar os esforços de sustentabilidade. Acreditamos que existem três áreas principais nas quais todas as organizações devem se concentrar: estratégia e relatórios de sustentabilidade; transição energética e resiliência climática; e o gerenciamento inteligente de ativos, instalações e infraestrutura.
Usar dados e IA para impulsionar sua estratégia de sustentabilidade e atender aos requisitos de relatórios
Ao conversarmos com nossos clientes em todo o mundo, descobrimos que a sustentabilidade continua sendo uma prioridade em suas agendas. CEOs afirmam que os investimentos em sustentabilidade ajudarão a impulsionar melhores resultados comerciais nos próximos 5 anos. No entanto, algumas organizações enfrentam dificuldades para progredir no ritmo desejado, apesar de terem um forte comprometimento e agirem de acordo. Um dos principais desafios que enfrentam é a falta de dados e insights confiáveis, de acordo com uma pesquisa da IBM com líderes empresariais.
A tecnologia de IA pode ajudar a superar esse desafio, transformando informações em insights com mais rapidez, permitindo que as empresas atinjam metas de sustentabilidade e metas financeiras mais rapidamente. Usando IA, as equipes de negócios podem "limpar" os dados, gerenciar as lacunas e gerar relatórios em diferentes frameworks. Isso ajudará a liberar insights competitivos que são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, de forma mais rápida, consistente e com menos erros. Essa abordagem pode ajudar as organizações a estabelecer com mais facilidade uma estratégia de sustentabilidade em todo o negócio. Além disso, permite que eles aproveitem esses dados e insights para potencializar seu progresso de uma forma que melhore o desempenho e atenda aos requisitos regulatórios.
Na IBM, atuamos como “cliente zero” para algumas de nossas próprias soluções. Por exemplo, o BM Global Real Estate usa nossa Tecnologia para rastrear, analisar e relatar o progresso em direção às metas de sustentabilidade de forma oportuna e precisa. Usamos o IBM Envizi para coletar dados de mais de 6,5 mil contas de consumo que recebemos globalmente a cada ano e resumir o consumo total de energia, os custos e as compras de eletricidade renovável em toda a IBM para economizar muitas horas de cálculos. Com essa tecnologia, podemos extrair relatórios e filtrar por localização, geografia e Utilitário, entre outros, para entender onde o consumo de energia é maior, identificar mudanças inesperadas e descobrir onde a IBM tem mais oportunidade de impulsionar a conservação de energia.
Uso de IA e IoT para acelerar a transição para fontes de energia sustentáveis
Existe uma clara necessidade de acelerar a transição para fontes de energia de baixo carbono e transformar as infraestruturas para construir organizações mais resilientes às mudanças climáticas. Nossa abordagem inclui a aplicação de IA, Internet das Coisas (IoT) e soluções avançadas de dados e automação para capacitar essa transição.
Por exemplo, a rede de supermercados Salling Group aproveita a Plataforma Flex da IBM Consulting para equilibrar o consumo de eletricidade em relação ao fornecimento de fontes de energia renovável na rede. A plataforma, criada em parceria com a Andel Energi na Dinamarca, utiliza sensores de IoT, IA e nuvem para fornecer um ecossistema de energia para os consumidores participarem da otimização de rede inteligente e em tempo real. Essa tecnologia facilita o trabalho com fontes de energia intermitentes, como as renováveis, interagindo com as plataformas de gerenciamento predial existentes. Isso permite que grandes edifícios, como lojas de supermercados, interrompam parcialmente o uso de energia (por exemplo, aquecimento ou resfriamento) até um limite sem impacto material em suas operações, com base na eletricidade disponível por meio da produção de eletricidade renovável, e sejam pagos por essa flexibilidade.
Também estamos trabalhando para ajudar as organizações a se tornarem mais resilientes às condições climáticas, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para prever o impacto climático. Por exemplo, estamos trabalhando em um modelo de base geoespacial que pode ser ajustado para rastrear o desmatamento, detectar GEEs ou prever o rendimento das colheitas. Os modelos de base ajudam a identificar e analisar dados, tendências de superfície, como para onde e por que as populações estão se movendo, fornecem insight sobre como atendê-las com energia renovável e também estimam onde o carbono é armazenado, quanto tempo levará para se degradar e muito mais. Sabemos também que o uso da IA exige grandes quantidades de energia e de dados. Com a IA sendo cada vez mais aproveitada, as organizações devem considerar como projetar e gerenciar os sistemas de IA de forma sustentável, o que pode incluir a execução de sistemas de processamento em regiões alimentadas por fontes de energia mais renováveis e garantir que as cargas de trabalho de computação utilizem essa energia de forma eficiente. A IBM tomou muitas medidas para mitigar o impacto ambiental de seus sistemas de IA, de acordo com nosso conselho de ética de IA. Por exemplo, em 2023, 70,6% do consumo total de eletricidade da IBM veio de fontes renováveis, incluindo 74% da eletricidade consumida nos data centers da IBM. Além disso, em nosso data center Hursley da IBM, estamos aproveitando nossa tecnologia para economizar energia em 4.500 sistemas físicos de computação.
Aproveitar a IA para criar operações físicas eficientes, gerenciar custos e reduzir a pegada de carbono ambiental
A chave para alcançar a meta das Nações Unidas até 2030 está na melhoria do desempenho de ativos, instalações e infraestrutura. Isso ajudará a avançar no progresso otimizando os recursos utilizados.
A cidade de Atlanta, nos EUA, por exemplo, usa o IBM Maximo para manter 51 de suas instalações, incluindo Incêndio, Polícia, Parques, Obras Públicas e todos os edifícios de propriedade da cidade. Essa solução oferece uma plataforma única e integrada com acesso a aplicações abrangentes de monitoramento, manutenção e confiabilidade em todos os departamentos da cidade, que podem usar essa plataforma para planejar e agendar manutenção, rastrear ordens de serviço, gerenciar a manutenção, etc., tudo em uma única plataforma. Em última análise, essa tecnologia contribui para as iniciativas de sustentabilidade da cidade, ajudando a manter e preservar seus ativos e ajudar as instalações a funcionar com mais eficiência, economizando tempo e dinheiro para a cidade. Atlanta planeja Continuar expandindo os recursos do Maximo, especialmente na área de IA.
Já estamos desenvolvendo tecnologia inovadora que pode melhorar esses recursos e enfrentar os desafios futuros, mantendo-se atualizadas com as regulamentações emergentes e o setor em constante mudança. Estamos vendo uma mudança no setor da gestão de ativos empresariais (EAM) para a gestão do ciclo de vida dos ativos (ALM) devido ao avanço da IA e novas regulamentações de sustentabilidade. A ALM nos permite estender a vida útil geral de um ativo, aumentando sua eficiência de maneiras que não poderíamos antes. Downer explorou isso trabalhando com a IBM Consulting e usando nossa tecnologia para aproveitar dados em tempo real de mais de 200 trens em toda a Austrália. A análise de dados dá suporte à manutenção preditiva, reduz falhas, e aumenta a confiabilidade do trem em 51%.
Acelere o progresso com a ajuda da IA generativa
Ao pensar no futuro da sustentabilidade, a IA generativa vem em mente, pois ela tem o potencial de desempenhar um papel importante. IA generativa refere-se a modelos de deep learning que podem pegar dados brutos e “aprender” a gerar resultados estatisticamente prováveis quando solicitado. Usar a IA generativa para avançar nas metas de sustentabilidade pode ajudar as empresas a atingir tanto as metas de sustentabilidade quanto as metas financeiras rapidamente. Pesquisas da IBM mostram que organizações que operacionalizam a sustentabilidade (ou seja, incorporam práticas de sustentabilidade nos negócios) têm 52% mais chances de superar seus concorrentes em termos de lucratividade e desfrutam de uma taxa de crescimento de receita 16% maior. Uma pesquisa adicional da IBM mostra que 61% dos executivos entrevistados afirmam que a IA generativa será importante para sua agenda de sustentabilidade e que planejam aumentar seu investimento em IA generativa para sustentabilidade. Como sempre, a forma como essas tecnologias são implementadas precisa ser cuidadosamente considerada para garantir a entrega de benefícios comerciais e de sustentabilidade.
Na IBM, estamos explorando diferentes maneiras de aproveitar os dados e a IA para ajudar as organizações a alcançar o progresso de seus negócios e incorporar a sustentabilidade nas operações diárias de negócios principais. As questões ambientais não serão resolvidas sem a colaboração de empresas, governos e sociedade, e o Dia da Terra é um lembrete de que todos nós precisamos agir para alcançar um progresso real. Todos têm um papel a desempenhar na abordagem dos desafios atuais, e a IBM tem o compromisso de ajudar a orientar as organizações na direção de práticas sustentáveis, bem como implementar tecnologias baseadas em dados para proporcionar um impacto ambiental positivo.
