IA neste Dia da Terra: principais oportunidades para promover iniciativas de sustentabilidade

Mudas de grãos de café em fazenda cafeeira

Neste Dia da Terra, estamos pedindo ações para conservar nosso recurso mais escasso: o planeta. Para impulsionar mudanças reais, é crucial que indivíduos, setores, organizações e governos trabalhem juntos, usando dados e tecnologia para descobrir novas oportunidades que ajudarão a avançar as iniciativas de sustentabilidade em todo o mundo.

O mundo está atrasado em lidar com a mudança climática. Com 2024 caminhando para ser o ano mais quente já registrado, dados e IA podem ser aplicados a muitas áreas para ajudar a turbinar os esforços de sustentabilidade. Acreditamos que existem três áreas principais nas quais todas as organizações devem se concentrar: estratégia e relatórios de sustentabilidade; transição energética e resiliência climática; e o gerenciamento inteligente de ativos, instalações e infraestrutura.

Estratégia, dados e relatórios de sustentabilidade

Usar dados e IA para impulsionar sua estratégia de sustentabilidade e atender aos requisitos de relatórios

Ao conversarmos com nossos clientes em todo o mundo, descobrimos que a sustentabilidade continua sendo uma prioridade em suas agendas. CEOs afirmam que os investimentos em sustentabilidade ajudarão a impulsionar melhores resultados comerciais nos próximos 5 anos. No entanto, algumas organizações enfrentam dificuldades para progredir no ritmo desejado, apesar de terem um forte comprometimento e agirem de acordo. Um dos principais desafios que enfrentam é a falta de dados e insights confiáveis, de acordo com uma pesquisa da IBM com líderes empresariais.

A tecnologia de IA pode ajudar a superar esse desafio, transformando informações em insights com mais rapidez, permitindo que as empresas atinjam metas de sustentabilidade e metas financeiras mais rapidamente. Usando IA, as equipes de negócios podem "limpar" os dados, gerenciar as lacunas e gerar relatórios em diferentes frameworks. Isso ajudará a liberar insights competitivos que são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, de forma mais rápida, consistente e com menos erros. Essa abordagem pode ajudar as organizações a estabelecer com mais facilidade uma estratégia de sustentabilidade em todo o negócio. Além disso, permite que eles aproveitem esses dados e insights para potencializar seu progresso de uma forma que melhore o desempenho e atenda aos requisitos regulatórios.

Na IBM, atuamos como “cliente zero” para algumas de nossas próprias soluções. Por exemplo, o BM Global Real Estate usa nossa Tecnologia para rastrear, analisar e relatar o progresso em direção às metas de sustentabilidade de forma oportuna e precisa. Usamos o IBM Envizi para coletar dados de mais de 6,5 mil contas de consumo que recebemos globalmente a cada ano e resumir o consumo total de energia, os custos e as compras de eletricidade renovável em toda a IBM para economizar muitas horas de cálculos. Com essa tecnologia, podemos extrair relatórios e filtrar por localização, geografia e Utilitário, entre outros, para entender onde o consumo de energia é maior, identificar mudanças inesperadas e descobrir onde a IBM tem mais oportunidade de impulsionar a conservação de energia.

Transição energética e resiliência climática

Uso de IA e IoT para acelerar a transição para fontes de energia sustentáveis

Existe uma clara necessidade de acelerar a transição para fontes de energia de baixo carbono e transformar as infraestruturas para construir organizações mais resilientes às mudanças climáticas. Nossa abordagem inclui a aplicação de IA, Internet das Coisas (IoT) e soluções avançadas de dados e automação para capacitar essa transição.

Por exemplo, a rede de supermercados Salling Group aproveita a Plataforma Flex da IBM Consulting para equilibrar o consumo de eletricidade em relação ao fornecimento de fontes de energia renovável na rede. A plataforma, criada em parceria com a Andel Energi na Dinamarca, utiliza sensores de IoT, IA e nuvem para fornecer um ecossistema de energia para os consumidores participarem da otimização de rede inteligente e em tempo real. Essa tecnologia facilita o trabalho com fontes de energia intermitentes, como as renováveis, interagindo com as plataformas de gerenciamento predial existentes. Isso permite que grandes edifícios, como lojas de supermercados, interrompam parcialmente o uso de energia (por exemplo, aquecimento ou resfriamento) até um limite sem impacto material em suas operações, com base na eletricidade disponível por meio da produção de eletricidade renovável, e sejam pagos por essa flexibilidade.

Também estamos trabalhando para ajudar as organizações a se tornarem mais resilientes às condições climáticas, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para prever o impacto climático. Por exemplo, estamos trabalhando em um modelo de base geoespacial que pode ser ajustado para rastrear o desmatamento, detectar GEEs ou prever o rendimento das colheitas. Os modelos de base ajudam a identificar e analisar dados, tendências de superfície, como para onde e por que as populações estão se movendo, fornecem insight sobre como atendê-las com energia renovável e também estimam onde o carbono é armazenado, quanto tempo levará para se degradar e muito mais. Sabemos também que o uso da IA exige grandes quantidades de energia e de dados. Com a IA sendo cada vez mais aproveitada, as organizações devem considerar como projetar e gerenciar os sistemas de IA de forma sustentável, o que pode incluir a execução de sistemas de processamento em regiões alimentadas por fontes de energia mais renováveis e garantir que as cargas de trabalho de computação utilizem essa energia de forma eficiente. A IBM tomou muitas medidas para mitigar o impacto ambiental de seus sistemas de IA, de acordo com nosso conselho de ética de IA. Por exemplo, em 2023, 70,6% do consumo total de eletricidade da IBM veio de fontes renováveis, incluindo 74% da eletricidade consumida nos data centers da IBM. Além disso, em nosso data center Hursley da IBM, estamos aproveitando nossa tecnologia para economizar energia em 4.500 sistemas físicos de computação.

Gerenciamento inteligente de ativos, instalações e infraestrutura

Aproveitar a IA para criar operações físicas eficientes, gerenciar custos e reduzir a pegada de carbono ambiental

A chave para alcançar a meta das Nações Unidas até 2030 está na melhoria do desempenho de ativos, instalações e infraestrutura. Isso ajudará a avançar no progresso otimizando os recursos utilizados.

A cidade de Atlanta, nos EUA, por exemplo, usa o IBM Maximo para manter 51 de suas instalações, incluindo Incêndio, Polícia, Parques, Obras Públicas e todos os edifícios de propriedade da cidade. Essa solução oferece uma plataforma única e integrada com acesso a aplicações abrangentes de monitoramento, manutenção e confiabilidade em todos os departamentos da cidade, que podem usar essa plataforma para planejar e agendar manutenção, rastrear ordens de serviço, gerenciar a manutenção, etc., tudo em uma única plataforma. Em última análise, essa tecnologia contribui para as iniciativas de sustentabilidade da cidade, ajudando a manter e preservar seus ativos e ajudar as instalações a funcionar com mais eficiência, economizando tempo e dinheiro para a cidade. Atlanta planeja Continuar expandindo os recursos do Maximo, especialmente na área de IA.

Já estamos desenvolvendo tecnologia inovadora que pode melhorar esses recursos e enfrentar os desafios futuros, mantendo-se atualizadas com as regulamentações emergentes e o setor em constante mudança. Estamos vendo uma mudança no setor da gestão de ativos empresariais (EAM) para a gestão do ciclo de vida dos ativos (ALM) devido ao avanço da IA e novas regulamentações de sustentabilidade. A ALM nos permite estender a vida útil geral de um ativo, aumentando sua eficiência de maneiras que não poderíamos antes. Downer explorou isso trabalhando com a IBM Consulting e usando nossa tecnologia para aproveitar dados em tempo real de mais de 200 trens em toda a Austrália. A análise de dados dá suporte à manutenção preditiva, reduz falhas, e aumenta a confiabilidade do trem em 51%.

Olhando para o futuro da IA

Acelere o progresso com a ajuda da IA generativa

Ao pensar no futuro da sustentabilidade, a IA generativa vem em mente, pois ela tem o potencial de desempenhar um papel importante. IA generativa refere-se a modelos de deep learning que podem pegar dados brutos e “aprender” a gerar resultados estatisticamente prováveis quando solicitado. Usar a IA generativa para avançar nas metas de sustentabilidade pode ajudar as empresas a atingir tanto as metas de sustentabilidade quanto as metas financeiras rapidamente. Pesquisas da IBM mostram que organizações que operacionalizam a sustentabilidade (ou seja, incorporam práticas de sustentabilidade nos negócios) têm 52% mais chances de superar seus concorrentes em termos de lucratividade e desfrutam de uma taxa de crescimento de receita 16% maior. Uma pesquisa adicional da IBM mostra que 61% dos executivos entrevistados afirmam que a IA generativa será importante para sua agenda de sustentabilidade e que planejam aumentar seu investimento em IA generativa para sustentabilidade. Como sempre, a forma como essas tecnologias são implementadas precisa ser cuidadosamente considerada para garantir a entrega de benefícios comerciais e de sustentabilidade. 

Na IBM, estamos explorando diferentes maneiras de aproveitar os dados e a IA para ajudar as organizações a alcançar o progresso de seus negócios e incorporar a sustentabilidade nas operações diárias de negócios principais. As questões ambientais não serão resolvidas sem a colaboração de empresas, governos e sociedade, e o Dia da Terra é um lembrete de que todos nós precisamos agir para alcançar um progresso real. Todos têm um papel a desempenhar na abordagem dos desafios atuais, e a IBM tem o compromisso de ajudar a orientar as organizações na direção de práticas sustentáveis, bem como implementar tecnologias baseadas em dados para proporcionar um impacto ambiental positivo.

 
