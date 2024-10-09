Novo estudo da IBV: a IA impulsiona a inovação em mainframes

Para entender melhor como os líderes de TI estão aproveitando os mainframes hoje e vislumbrando seu futuro na era da IA e da nuvem híbrida, o Institute for Business Value (IBV) da IBM, em colaboração com a Oxford Economics, entrevistou 2.551 executivos globais de TI. As descobertas mostram que o mainframe já está desempenhando um papel fundamental no apoio à inovação em IA, estratégias de nuvem híbrida e aceleração da transformação digital. Com recursos de segurança e processamento incomparáveis, o mainframe alimenta 70% das transações globais, com base no valor.

Os mainframes provaram sua vitalidade por meio de sua capacidade de processar grandes quantidades de dados de forma rápida, confiável e segura, e serão fundamentais para liberar todo o potencial da inovação baseada em dados.