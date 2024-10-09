Novo estudo da IBV: a IA impulsiona a inovação em mainframes

Para entender melhor como os líderes de TI estão aproveitando os mainframes hoje e vislumbrando seu futuro na era da IA e da nuvem híbrida, o Institute for Business Value (IBV) da IBM, em colaboração com a Oxford Economics, entrevistou 2.551 executivos globais de TI. As descobertas mostram que o mainframe já está desempenhando um papel fundamental no apoio à inovação em IA, estratégias de nuvem híbrida e aceleração da transformação digital. Com recursos de segurança e processamento incomparáveis, o mainframe alimenta 70% das transações globais, com base no valor.
Os mainframes provaram sua vitalidade por meio de sua capacidade de processar grandes quantidades de dados de forma rápida, confiável e segura, e serão fundamentais para liberar todo o potencial da inovação baseada em dados.
O estudo mostra que 78% dos executivos de TI entrevistados disseram que suas organizações estão testando projetos ou operacionalizando iniciativas que incorporam recursos de IA em aplicações e transações de mainframe. O estudo descobriu que as organizações veem o mainframe como uma plataforma inestimável para a implementação de IA empresarial para uma ampla gama de funções, incluindo impulsionar a inovação, reforçar a cibersegurança, simplificar as operações e modernizar aplicações. Por exemplo:
Os mainframes também desempenham um papel vital nas estratégias bem-sucedidas de nuvem híbrida, permitindo que as organizações implementem cargas de trabalho de aplicações nos ambientes de computação mais adequados. Cargas de trabalho críticas, como transações financeiras, registros de saúde e serviços governamentais, exigem segurança avançada, confiabilidade e escalabilidade. Ao utilizar o mainframe para essas cargas de trabalho, as organizações podem aproveitar sua arquitetura otimizada para obter desempenho e eficiência incomparáveis, minimizando custos e riscos em todo o seu ecossistema de TI.
Esta abordagem comprovadamente proporciona retornos significativos sobre o investimento, com empresas híbridas por design alcançando retornos mais de 3 vezes maiores de seus esforços de transformação digital. No entanto, para obter todos esses benefícios, as organizações precisam manter os sistemas de mainframe para garantir a atualização, modernizar as aplicações de mainframe e integrá-las a dados, aplicações, nuvens e práticas de desenvolvimento modernas distribuídas.
À medida que as organizações avançam em suas jornadas de transformação digital, elas devem aproveitar seus investimentos existentes em mainframes para liberar todo o potencial de seus dados com tecnologias de nuvem híbrida e IA.
Os líderes de TI que desejam revitalizar suas estratégias de mainframe devem considerar algumas ações críticas agora:
Para estabelecer uma base sólida de TI, as organizações devem se comprometer com uma estratégia híbrida por design, modernizar as aplicações de mainframe e desenvolver uma estratégia clara de integração e compartilhamento de dados. Isso envolve otimizar o valor do negócio em todo o patrimônio de tecnologia, criar uma estratégia de modernização alinhada aos objetivos de negócios e priorizar a integração entre o mainframe e outras Tecnologias para uma troca de dados perfeita e conectividade de APIs. Ao fazer isso, as organizações podem melhorar a competitividade geral, reduzir custos e aprimorar sua capacidade de responder às mudanças nos requisitos de negócios.
As organizações devem aproveitar a IA para capacitar equipes de DevOps, aprimorar as operações do mainframe e integrar a IA às transações comerciais. Isso pode ser alcançado equipando os desenvolvedores com ferramentas assistidas por IA generativa que aceleram a application discovery, análise e modernização; melhorando as funções operacionais com ajudas inteligentes e assistentes de chatbot de última geração; e aproveitando a IA para insights em transações para aprimorar casos de uso. Ao adotar a inovação de IA, as organizações podem simplificar a modernização, melhorar a eficiência operacional e impulsionar o sucesso dos negócios em um mundo orientado por IA e nuvem híbrida.
As organizações devem aproveitar os recursos atuais de mainframe, cultivar uma força de trabalho diversificada e qualificada em mainframe e qualificar os profissionais de mainframe com ferramentas de IA e iniciativas de colaboração. Isso envolve o aproveitamento de novos recursos de mainframe, como criptografia e autenticação avançadas, chips de processador avançados e aceleradores de IA especializados; lidar com lacunas de habilidades por meio de iniciativas de qualificação direcionadas e programas de orientação; e a capacitação de profissionais de mainframe com ferramentas de IA, assistentes e iniciativas colaborativas como o Mainframe Skills Council.
Com o avanço da era da nuvem híbrida e da IA, a capacidade de permanência do mainframe está mais evidente do que nunca. Sua função como ativo estratégico para ajudar a garantir a segurança, a privacidade de dados e a eficiência operacional o torna indispensável para as organizações que lutam para permanecer competitivas. Ao adotar estratégias de modernização que aproveitam os pontos fortes do mainframe, as organizações podem acelerar suas jornadas de transformação digital e liberar novas oportunidades de crescimento e inovação.
