Na era do imediatismo, as expectativas dos cidadãos em relação aos serviços governamentais são maiores do que nunca. De acordo com BCG 2024 Digital Government Citizen Survey, 77% dos entrevistados nos EUA disseram que esperam que os serviços do governo digital se igualem ou superem os serviços digitais do setor privado. A mesma pesquisa descobriu que 74% dos usuários entrevistados enfrentaram problemas para acessar os serviços on-line do governo dos EUA nos últimos dois anos.
As instituições sentem-se pressionadas a modernizar, mas muitas vezes enfrentam dificuldades para oferecer as experiências perfeitas que os cidadãos esperam. O principal obstáculo? Sistemas legados. Como a maioria deles têm décadas de idade, pode ser difícil adicionar novas ferramentas ou corrigir problemas de forma rápida. Esses sistemas desatualizados impedem a inovação e impedem que as instituições acompanhem a evolução das necessidades dos cidadãos.
Para atender às crescentes expectativas e superar as limitações dos sistemas legados, as instituições precisam de mais do que correções; elas precisam de uma abordagem estratégica. Aqui, a inteligência artificial (IA) e a modernização de aplicações orientada por IA desempenham um papel fundamental. Ao repensar a forma como os sistemas são criados, mantidos e dimensionados, as instituições podem abrir caminho para a nuvem – liberando a flexibilidade, a velocidade e a inovação que os serviços digitais de hoje exigem.
A modernização começa com uma compreensão clara do ambiente de TI atual. Com o tempo, muitas instituições acumularam dívidas técnicas por correções de curto prazo. Para seguir em frente, é necessário parar e perguntar: o que está impulsionando a necessidade de se modernizar? Quais desafios precisam ser resolvidos? O que está atrapalhando?
Veja a seguir os desafios comuns que estão levando as instituições a se modernizarem:
Quando as agências enfrentam vários desafios, pode ser difícil decidir por onde começar. Um primeiro passo inteligente é concentrar-se em cargas de trabalho impactantes, mas relativamente independentes de outros sistemas. Identificar as oportunidades de sucesso iniciais começa com uma compreensão profunda do cenário tecnológico atual, razão pela qual a fase de descoberta é crítica.
Durante a fase de descoberta, utilizamos ferramentas como o CAST Highlight para ajudar as instituições a avaliar a integridade e a complexidade da suas aplicações dentro do sistema em geral. Essa ação ajuda a identificar lacunas, riscos e oportunidades. A partir daí, utilizamos IA generativa para avaliar a adequação da carga de trabalho e a prontidão da nuvem e recomendar o caminho de modernização mais eficiente para cada aplicação. Geralmente, essa abordagem orientada por IA aumenta a eficiência da migração em até 70%.1.
Leia o white paper: coloque a IA em ação para modernizar aplicações de instituições públicas com a IBM e a AWS
Mas o sucesso não é apenas chegar à nuvem, é prosperar uma vez que você esteja lá. Por esse motivo, também nos concentramos no planejamento do dia 2: como executar e manter o sistema modernizado após o lançamento. Uma pergunta crítica que as instituições devem fazer é: minha equipe tem as habilidades necessárias para gerenciar isso?
Nessa etapa, a IBM Consulting entra em cena novamente. Ajudamos a automatizar tarefas rotineiras e a simplificar as operações, reduzindo a carga de trabalho da sua equipe. Essas ações permitem que as agências avancem com confiança, mesmo com equipes enxutas ou com pouca experiência.
Modernizar sistemas governamentais não é pouca coisa, mas a parceria entre a IBM e a AWS torna isso possível. Com profunda experiência em migração de dados e tecnologia de mainframe, a IBM é uma das poucas parceiras confiáveis para lidar com a complexidade dos sistemas legados. Também operamos um ambiente de nuvem dedicado e seguro com o AWS GovCloud que pode garantir privacidade e proteção em todos os níveis.
Juntos, trazemos inovações como Continuous Authority to Operate (cATO) e uma abordagem de conformidade de DevSecOps. Essas inovações simplificam o processo de desenvolvimento e mantêm os mais altos padrões de segurança, o que significa um progresso mais rápido sem comprometer a confiança.
A modernização não é um projeto pontual; é uma jornada contínua. A colaboração entre a IBM e a AWS oferece suporte às instituições em todas as etapas, desde a tradução do código do mainframe até o projeto de ambientes de nuvem personalizados para cada missão. O resultado? Mais automação, mais personalização e sistemas construídos para escalar com segurança no futuro.
