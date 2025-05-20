Na era do imediatismo, as expectativas dos cidadãos em relação aos serviços governamentais são maiores do que nunca. De acordo com BCG 2024 Digital Government Citizen Survey, 77% dos entrevistados nos EUA disseram que esperam que os serviços do governo digital se igualem ou superem os serviços digitais do setor privado. A mesma pesquisa descobriu que 74% dos usuários entrevistados enfrentaram problemas para acessar os serviços on-line do governo dos EUA nos últimos dois anos.

As instituições sentem-se pressionadas a modernizar, mas muitas vezes enfrentam dificuldades para oferecer as experiências perfeitas que os cidadãos esperam. O principal obstáculo? Sistemas legados. Como a maioria deles têm décadas de idade, pode ser difícil adicionar novas ferramentas ou corrigir problemas de forma rápida. Esses sistemas desatualizados impedem a inovação e impedem que as instituições acompanhem a evolução das necessidades dos cidadãos.

Para atender às crescentes expectativas e superar as limitações dos sistemas legados, as instituições precisam de mais do que correções; elas precisam de uma abordagem estratégica. Aqui, a inteligência artificial (IA) e a modernização de aplicações orientada por IA desempenham um papel fundamental. Ao repensar a forma como os sistemas são criados, mantidos e dimensionados, as instituições podem abrir caminho para a nuvem – liberando a flexibilidade, a velocidade e a inovação que os serviços digitais de hoje exigem.

