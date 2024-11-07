Construindo o futuro juntos: aproveite o poder da IA para gerar resultados estratégicos

Não é exagero dizer que a IA está transformando o mundo. As mais recentes soluções de IA generativa e aprendizado de máquina (ML) podem executar tarefas com velocidade e precisão surpreendentes em comparação com os trabalhadores humanos. Como resultado, as empresas podem acelerar a programação de dias para minutos, personalizar a experiência do cliente com uma precisão sem precedentes e liberar os funcionários de tarefas administrativas repetitivas.
Desde 2022, o retorno sobre o investimento (ROI) das soluções de IA saltou de 13% para 31%, e as próximas pesquisas do IBM Institute for Business Value (IBV) mostrarão que o embedding de IA generativa em fluxos de trabalho de software empresarial existentes promete gerar retornos duradouros. Para prosperar nesta nova revolução industrial, os líderes empresariais estão buscando soluções de IA e ML para manter e aprimorar a vantagem competitiva e mais da metade dos CEOs agora veem essas tecnologias mais como uma oportunidade do que como um risco.
Para fornecedores independentes de software (ISVs) e provedores de serviços gerenciados (MSPs), a oportunidade é clara. Desenvolver novas soluções integradas de IA ou embedding de IA em soluções existentes tem potencial para abrir uma ampla gama de novos fluxos de receita. Usar o stack de tecnologia e o alcance global da IBM pode ajudar nossos parceiros Build a alcançar sucesso com a IA.
A IBM sempre foi líder em inovação em IA, oferecendo ferramentas de edge e expertise para ajudar as empresas a aproveitar o poder da IA para avançar em seus objetivos estratégicos. Independentemente de as empresas estarem começando do zero ou buscando aprimorar os sistemas existentes, a IBM pode fornecer uma combinação de infraestrutura de nuvem, modelos de IA e serviços práticos de engenharia para impulsionar a eficiência.
As equipes da IBM Client Engineering e do Build Lab estão no centro desse esforço. Essas equipes trabalham em estreita colaboração com os clientes, usando recursos como o watsonx.ai portfólio de produtos de IA para criar ferramentas adaptadas às suas necessidades específicas. A abordagem da IBM enfatiza a colaboração com a cocriação de soluções dos parceiros do Build que podem gerar resultados de negócios mensuráveis.
Por exemplo, o IBM Build Lab desempenhou um papel fundamental no apoio à empresa holandesa Migrato no aprimoramento da sua solução de tecnologia existente e no acesso a um novo e valioso mercado. Especialista em processamento de dados não estruturados, a Migrato usa uma ferramenta personalizada para capacitar as organizações a transformar dados não estruturados em insights praticáveis.
Na Holanda, a nova legislação exige que as organizações do governo publiquem todas as informações de interesse público e, ao mesmo tempo, ajudem a garantir que todos os dados pessoais sejam redigidos. Ao fazer parceria com a IBM, a Migrato viu uma oportunidade de ajudar os clientes do governo a automatizar esse processo.
A Migrato colaborou com o IBM Build Lab para aprimorar seu conjunto de ferramentas existente, integrando o IBM Watson NLP Library for Embed, concluindo 70% do trabalho de desenvolvimento em horas e entrando em operação com uma solução de produção em apenas cinco dias. Hoje, a empresa está configurando a nova solução para permitir que municípios em todo o país aperfeiçoem suas tarefas de conformidade.
A combinação de ferramentas de IA e serviços liderados por agentes representa uma grande oportunidade para as empresas aumentarem o valor de seus serviços de atendimento ao cliente. De acordo com o IBV, 63% dos executivos relataram que investiram em casos de uso de IA generativa para ajudar diretamente seus agentes de serviço. O atendimento ao cliente é a função organizacional mais citada pelos CEOs como uma área de foco principal para inovação em IA generativa.
Um motivação para essa tendência é que os centrais de atendimento são cruciais para manter a satisfação do cliente, mas gerenciar operações eficazes de centrais de atendimento em escala é um desafio significativo. A ExpertSource, uma empresa com mais de 300 agentes que fazem cerca de 250 chamadas por dia, visava obter um controle mais rígido sobre seus esforços de monitoramento e conformidade, mantendo o número de funcionários estável.
A CXReview, provedora da tecnologia de avaliações automatizadas da empresa, cocriou uma solução para a ExpertSource usando os serviços de IA do Watson. Desenvolvido em apenas 16 semanas por uma equipe conjunta da CXReview e da IBM Client Engineering, a nova solução de avaliações de chamadas oferece suporte à ExpertSource na realização de 280.000 verificações de conformidade individuais por dia. Ele monitora tudo, desde as saudações de abertura até a documentação pós-chamada de 100% das chamadas.
A automação de IA não só ajuda a ExpertSource a garantir padrões mais altos de conformidade e qualidade, mas também contribui para os resultados: reduzir a carga das equipes de gerenciamento, melhorar a qualidade do serviço e mitigar os riscos de conformidade.
Outra organização que se beneficia da automação por IA é a Digital Office Company (DOC), uma fornecedora finlandesa de soluções e serviços de gestão de informações. Para aprimorar a precisão da classificação de documentos, a DOC colaborou com o ecossistema IBM Engineering Build Lab, IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs para desenvolver um piloto que combina ML e IA generativa. O piloto foi altamente bem-sucedido em termos de aumento da velocidade e qualidade da classificação de documentos: o que costumava levar alguns minutos para um indivíduo agora pode levar apenas 2 segundos.
Em uma pesquisa global do IBV, 62% dos executivos entrevistados relataram que a IA generativa está mudando a forma como as organizações projetam experiências. Existem poucos setores em que a experiência do cliente é mais importante do que no setor de hotelaria, e os parceiros do IBM Build estão usando nossas ferramentas e tecnologia para apoiá-los na geração de resultados.
A HTOP Hotels gerencia milhares de reservas por dia em 16 hotéis em toda a região da Catalunha, na Espanha, recebendo mais de 500.000 hóspedes todos os anos. No passado, a empresa contava com processos manuais baseados em planilhas para gerenciar as agendas dos funcionários e ajudar a garantir que houvesse cobertura de pessoal suficiente para proporcionar uma experiência excepcional a cada hóspede. No entanto, o processo era ineficiente e propenso a erros, aumentando o risco de falta de pessoal.
A Integra, IBM Business Partner, desenvolveu uma solução para a HTOP baseada no IBM Planning Analytics, que a rede de hotéis está usando para prever a demanda dos clientes e otimizar seus planos de pessoal em tempo real. A nova solução integrada com IA contribuiu para uma redução de 30% no tempo de planejamento e para uma compreensão mais profunda da disponibilidade dos funcionários, reduzindo a diferença entre demanda e pessoal em 75%, melhorando a eficiência operacional de custos e proporcionando experiências brilhantes para os hóspedes.
Outro IBM Business Partner que está experimentando a eficiência das tecnologias IBM watsonx é a GigaSpaces, pioneira global de computação in-memory. A GigaSpaces está construindo um dos primeiros hubs de Integração Digital (DIHs) do mercado com o objetivo de simplificar a transformação digital e permitir que outras empresas desenvolvam e lancem serviços digitais de forma mais rápida.
Usando o watsonx.ai e watsonx Assistant e trabalhando com o IBM Build Lab, a GigaSpaces permitirá que seus clientes consultem dados corporativos em linguagem natural, para que possam tomar decisões de negócios mais confiáveis. Atualmente, engenheiros que usam IA para trabalhar com informações estruturadas têm até 55% de precisão. A meta da GigaSpaces é ajudar seus clientes a alcançar quase 95% de precisão. E ao integrar o watsonx Assistant, a GigaSpaces conseguiu reduzir o tempo de criação do protótipo de sua solução de meses para dias.
Como vimos, os parceiros do IBM Build estão trabalhando conosco para liberar recursos inovadores para seus clientes. Seja qual for o objetivo da sua empresa, criar novos produtos de IA do zero ou adicionar recursos de IA a ofertas existentes, a IBM oferece as ferramentas, a experiência e a abordagem colaborativa necessárias para o seu sucesso.
Como um ISV ou MSP, a parceria com a IBM permite que você alcance ótimos resultados de forma rápida. Com recursos de nível empresarial, incluindo watsonx, APIs, bibliotecas e aplicações, empresas podem integrar IA confiável às suas aplicações com rapidez.
