Construindo o futuro juntos: aproveite o poder da IA para gerar resultados estratégicos

A IBM sempre foi líder em inovação em IA, oferecendo ferramentas de edge e expertise para ajudar as empresas a aproveitar o poder da IA para avançar em seus objetivos estratégicos. Independentemente de as empresas estarem começando do zero ou buscando aprimorar os sistemas existentes, a IBM pode fornecer uma combinação de infraestrutura de nuvem, modelos de IA e serviços práticos de engenharia para impulsionar a eficiência.

As equipes da IBM Client Engineering e do Build Lab estão no centro desse esforço. Essas equipes trabalham em estreita colaboração com os clientes, usando recursos como o watsonx.ai portfólio de produtos de IA para criar ferramentas adaptadas às suas necessidades específicas. A abordagem da IBM enfatiza a colaboração com a cocriação de soluções dos parceiros do Build que podem gerar resultados de negócios mensuráveis.

Por exemplo, o IBM Build Lab desempenhou um papel fundamental no apoio à empresa holandesa Migrato no aprimoramento da sua solução de tecnologia existente e no acesso a um novo e valioso mercado. Especialista em processamento de dados não estruturados, a Migrato usa uma ferramenta personalizada para capacitar as organizações a transformar dados não estruturados em insights praticáveis.

Na Holanda, a nova legislação exige que as organizações do governo publiquem todas as informações de interesse público e, ao mesmo tempo, ajudem a garantir que todos os dados pessoais sejam redigidos. Ao fazer parceria com a IBM, a Migrato viu uma oportunidade de ajudar os clientes do governo a automatizar esse processo.

A Migrato colaborou com o IBM Build Lab para aprimorar seu conjunto de ferramentas existente, integrando o IBM Watson NLP Library for Embed, concluindo 70% do trabalho de desenvolvimento em horas e entrando em operação com uma solução de produção em apenas cinco dias. Hoje, a empresa está configurando a nova solução para permitir que municípios em todo o país aperfeiçoem suas tarefas de conformidade.