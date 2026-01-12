Os varejistas operam em um ambiente onde as expectativas dos clientes aumentam mais rápido do que as margens de lucro, deixando pouco espaço para hesitação em relação à transformação. A inteligência artificial tornou-se rapidamente uma das forças mais poderosas que estão remodelando a forma como o setor interage com os compradores, projeta produtos e conduz suas operações.

O mais recente estudo Varejo e Produtos de Consumo na Era da IA do IBM Institute for Business Value, revela que os próximos dois anos serão especialmente cruciais.

As decisões que os líderes de varejo tomarem sobre IA em 2026 e 2027 influenciarão não apenas a diferenciação competitiva. Elas também influenciarão a eficácia com que as marcas acompanham os clientes que estão integrando a IA em suas vidas diárias, usando-a para embasar decisões, orientar escolhas e definir como e onde compram.

As expectativas dos clientes estão mudando, e o setor agora precisa de uma agenda clara e prática para o futuro. Os insights do estudo destacam as áreas onde a IA já está gerando impactos mensuráveis e onde os varejistas devem concentrar sua atenção para liberar valor.