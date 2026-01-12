Os varejistas operam em um ambiente onde as expectativas dos clientes aumentam mais rápido do que as margens de lucro, deixando pouco espaço para hesitação em relação à transformação. A inteligência artificial tornou-se rapidamente uma das forças mais poderosas que estão remodelando a forma como o setor interage com os compradores, projeta produtos e conduz suas operações.
O mais recente estudo Varejo e Produtos de Consumo na Era da IA do IBM Institute for Business Value, revela que os próximos dois anos serão especialmente cruciais.
As decisões que os líderes de varejo tomarem sobre IA em 2026 e 2027 influenciarão não apenas a diferenciação competitiva. Elas também influenciarão a eficácia com que as marcas acompanham os clientes que estão integrando a IA em suas vidas diárias, usando-a para embasar decisões, orientar escolhas e definir como e onde compram.
As expectativas dos clientes estão mudando, e o setor agora precisa de uma agenda clara e prática para o futuro. Os insights do estudo destacam as áreas onde a IA já está gerando impactos mensuráveis e onde os varejistas devem concentrar sua atenção para liberar valor.
Uma descoberta notável do estudo do IBV é a mudança na origem dos investimentos em IA. Até 2027, 35% das despesas totais de IA ficarão fora do orçamento de TI, contra 28% em 2025. Enquanto isso, as despesas com IA dentro dos orçamentos de TI também estão aumentando, passando de pouco menos de 10% dos orçamentos anuais de TI hoje para 13% em 2027.
Isso sinaliza uma importante mudança no setor: a IA tornou-se uma decisão de negócios, e não apenas uma decisão tecnológica.
As equipes de merchandising estão investindo cada vez mais em IA para aprimorar a descoberta de produtos. As equipes de marketing estão implementando a IA para personalizar conteúdos e ofertas. Os líderes da cadeia de suprimentos estão aplicando a IA para antecipar a demanda e gerenciar as exceções. Quando o investimento sai dos silos tradicionais, ele reflete uma mudança organizacional mais ampla em direção à operacionalização da IA em toda a empresa.
O estudo mostra que 80% das empresas de varejo e produtos de consumo agora possuem uma estratégia de inovação de longo prazo para a IA. Essa mudança reforça a ideia de que a IA não é mais vista como um experimento secundário, mas sim como um motor fundamental para o crescimento.
Olhando para 2026 e 2027, esses investimentos representam um ponto de virada. Os investimentos em IA estão deixando de ser apenas experimentação com ferramentas e entrando em uma fase focada no desenvolvimento dos recursos necessários para competir em um mercado moldado por decisões em tempo real, expectativas sofisticadas dos clientes e novas formas de comércio digital.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Os varejistas sempre dependeram de dados para entender os clientes, mas muitos desses dados permanecem subutilizados. De acordo com o estudo do IBV, 64% das empresas afirmam que seus dados proprietários são acessíveis à IA, mas apenas 49% desses dados são utilizáveis. Além disso, apenas 26% estão sendo usados atualmente para treinar modelos de IA.
Essa lacuna destaca uma oportunidade significativa. Liberar dados proprietários é um dos componentes mais críticos da agenda de IA 2026–2027, pois o desempenho dos recursos de IA de alto valor (sejam em personalização, otimização de inventário ou previsão) depende da qualidade dos dados e da acessibilidade.
O varejo tem uma vantagem: historicamente, o setor coleta dados ricos e de alto volume de clientes e transações. À medida que os dados se tornam mais limpos, melhor governados e mais conectados, o valor posterior da IA aumenta drasticamente em todas as experiências e operações.
Os clientes já estão sentindo o impacto. 58% dos executivos afirmam que a IA melhora a retenção e a satisfação dos clientes e, no último ano, a IA contribuiu para uma melhoria média de 31% nessas áreas. Para um setor baseado na fidelidade, esses ganhos são significativos.
O papel da IA no varejo está mudando de um papel consultivo para orientado à ação. O estudo do IBV mostra que 84% dos executivos esperam que a IA melhore significativamente sua capacidade de responder rapidamente às disrupções do mercado e às necessidades em constante evolução dos clientes. Mas a mudança mais transformadora não é apenas a velocidade, é a capacidade da IA de executar tarefas complexas.
Os sistemas de IA agêntica e autônoma já estão executando fluxos de trabalho em várias etapas: coordenando o inventário, personalizando ofertas e orientando os clientes em decisões de compra complexas. Segundo o estudo, 76% dos executivos estão transformando seus modelos de negócios para aproveitar a IA não apenas em busca de eficiência, mas também para novas fontes de receita.
Espera-se que essa mudança em direção à IA orientada à ação se torne uma das características definidoras da transformação do varejo nos próximos dois anos. As organizações que construírem a base para a IA agêntica em 2026 estarão mais bem posicionadas para aprimorar as experiências e capturar novos valores até 2027.
Um exemplo convincente vem do Al Futtaim Group, cujo aplicativo Blue impulsionado por IA integra programas de fidelidade, pagamentos e compras em uma jornada unificada. Os clientes ganham e resgatam pontos em diversas categorias instantaneamente, navegam sem dificuldades e concluem transações em um único fluxo, demonstrando o impacto da orquestração liderada por IA combinada com a supervisão humana.
O estudo deixa claro que a IA complementa, em vez de substituir, as funções humanas. Os agentes de IA assumem cada vez mais processos repetitivos e de várias etapas em toda a cadeia de valor (interligando inventário, pagamentos, logística e dados do cliente) enquanto os funcionários entram em cena onde o discernimento, a empatia e a confiança na marca são essenciais.
Esse modelo permite que os colaboradores e as equipes de atendimento se concentrem em interações de maior valor e nas necessidades complexas dos clientes. Os executivos relatam que a IA está entregando o maior valor em marketing, atendimento ao cliente, operações da cadeia de suprimentos e comércio digital, áreas onde a precisão operacional e a conexão humana se cruzam.
O resultado é um modelo operacional híbrido, onde a IA gerencia a complexidade e as pessoas amplificam o que torna o varejo distintivamente humano.
O estudo também destaca a crescente importância dos ecossistemas. A IA só pode ter um impacto transformador quando ferramentas, parceiros, plataformas e agentes trabalham juntos de forma segura e sem dificuldades. A IA autônoma não consegue atingir seu potencial em sistemas fragmentados.
Para se prepararem para essa mudança, os varejistas precisarão modernizar as plataformas de comércio, redesenhar os processos para jornadas do cliente não lineares e fortalecer a gestão de dados. Quando os sistemas de IA conseguem entender e atuar em todo o negócio, os varejistas podem orquestrar as experiências de maneira holística, em vez de em pontos de contato isolados.
É por isso que a integração do ecossistema está no centro da agenda de IA para 2026–2027. O futuro pertence aos varejistas que conseguirem coordenar a inteligência em toda a cadeia de valor, e não apenas em funções individuais.
Os insights do estudo do IBV apontam para três áreas nas quais os líderes de varejo podem se concentrar para acelerar o progresso:
Personalize as jornadas por meio de dados seguros de clientes, implemente a IA em processos de alto impacto, como o processo do pedido ao pagamento e na orquestração da cadeia de suprimentos, e certifique-se de que as ferramentas de IA reflitam a verdade da sua marca, mesmo quando os clientes interagem por meio de assistentes de IA externos.
Torne as informações do seu produto fáceis de encontrar e compatíveis com IA. Comece automatizando tarefas operacionais repetitivas e, em seguida, expanda o papel da IA à medida que conquista a confiança, tanto de seus clientes quanto de suas equipes.
Elimine os silos. Conecte sistemas de negócios. Permita que os agentes de IA coordenem o trabalho entre as funções. Certifique-se de que as recomendações e transações orientadas por IA permaneçam seguras, precisas e alinhadas aos valores da sua marca.
No varejo, cada clique, carrinho e conversa tem peso, e a IA está amplificando o melhor do que torna o setor humano. Nos próximos dois anos, a diferença entre os varejistas que usam IA para repensar fundamentalmente a forma como operam e aqueles que a veem apenas como mais uma camada de tecnologia aumentará.
A diferença crucial dependerá de decisões claras sobre as bases de dados, os modelos operacionais e onde se confia que a IA atue. O fortalecimento dessas bases agora moldará a próxima era do desempenho do varejo.
A oportunidade que se apresenta é significativa e muito real. Os varejistas que agirem com propósito hoje ajudarão a definir o que será "bom" amanhã. Os varejistas que esperarem poderão descobrir que o ritmo já foi definido para eles.
Leia mais sobre o estudo "Varejo e Produtos de Consumo na Era da IA" do IBV
Saiba como esse estudo de clientes de 2024 revela a importância de integrar IA, assistentes virtuais e AR/VR para melhorar as experiências de compra.
Saiba quais ações seus clientes do varejo e produtos de consumo podem tomar para impulsionar o crescimento e aumentar a fidelidade do cliente na era da IA.
Aprenda a aproveitar a força de trabalho impulsionada por IA para focar em tarefas de maior valor e melhorar a produtividade dos funcionários.
Otimize as operações de varejo e melhore as experiências dos clientes usando as soluções da IBM para o varejo.
Serviços de consultoria para o varejo e produtos de consumo ajudam a criar relações valiosas com os clientes e melhoram a sustentabilidade e a rentabilidade.
Ofereça suporte omnichannel em escala com chatbots para o varejo impulsionados pelo IBM watsonx Assistant.
Aprimore as operações de varejo, promova a sustentabilidade e ofereça experiências impecáveis ao cliente com as soluções tecnológicas da IBM para o varejo.