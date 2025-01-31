Tomada de decisão por IA: onde as empresas traçam a linha?

"Um computador nunca pode ser responsabilizado; portanto, um computador nunca deve tomar uma decisão de gerenciamento."

– Manual de Treinamento da IBM, 1979

A adoção da inteligência artificial (IA) está aumentando. De acordo com o IBM Global AI Adoption Index 2023, 42% das empresas já implementaram ativamente IA, e 40% estão experimentando a tecnologia. Daqueles que usam ou exploram IA, 59% aceleraram os investimentos e implementações nos últimos dois anos. O resultado é um aumento na tomada de decisão de IA que aproveita ferramentas inteligentes para chegar a respostas (supostamente) precisas.

A rápida adoção, no entanto, levanta uma pergunta: quem é responsável se a IA fizer uma escolha ruim? A falha é das equipes de TI? Executivos? Construtores de modelos de IA? Fabricantes de dispositivos?

Neste artigo, vamos explorar o mundo em evolução da IA e reexaminar a citação acima no contexto de casos de uso atuais: As empresas ainda precisam de um humano no processo ou a IA pode fazer isso?