Tomada de decisão por IA: onde as empresas traçam a linha?

"Um computador nunca pode ser responsabilizado; portanto, um computador nunca deve tomar uma decisão de gerenciamento."
– Manual de Treinamento da IBM, 1979
A adoção da inteligência artificial (IA) está aumentando. De acordo com o IBM Global AI Adoption Index 2023, 42% das empresas já implementaram ativamente IA, e 40% estão experimentando a tecnologia. Daqueles que usam ou exploram IA, 59% aceleraram os investimentos e implementações nos últimos dois anos. O resultado é um aumento na tomada de decisão de IA que aproveita ferramentas inteligentes para chegar a respostas (supostamente) precisas.
A rápida adoção, no entanto, levanta uma pergunta: quem é responsável se a IA fizer uma escolha ruim? A falha é das equipes de TI? Executivos? Construtores de modelos de IA? Fabricantes de dispositivos?
Neste artigo, vamos explorar o mundo em evolução da IA e reexaminar a citação acima no contexto de casos de uso atuais: As empresas ainda precisam de um humano no processo ou a IA pode fazer isso?
Guy Pearce, consultor principal do DEGI e membro do grupo de tendências de trabalho da ISACA, está envolvido com a IA há mais de três décadas. "Primeiro, era simbólico", diz ele, "e agora é estatístico. São algoritmos e modelos que permitem o processamento de dados e melhoram o desempenho dos negócios ao longo do tempo.”
Dados do recente relatório AI in Action da IBM mostram o impacto dessa mudança. Dois terços dos líderes afirmam que a IA resultou em mais de 25% de melhoria nas taxas de crescimento da receita, e 72% afirmam que a diretoria executiva está totalmente alinhada com a liderança de TI em relação ao que vem a seguir no caminho para a maturidade da IA.
Com a confiança na IA, as empresas estão implementando ferramentas inteligentes para melhorar os resultados dos negócios. Por exemplo, a empresa de gestão patrimonial Consult Venture Partners implementou o AIda AI, um concierge de IA digital conversacional que usa a tecnologia do IBM® watsonx Assistant para responder às perguntas dos clientes em potencial sem a necessidade de agentes humanos.
Os resultados falam por si: o Alda AI respondeu corretamente a 92% das consultas, 47% das consultas levaram a webinar e 39% das consultas se transformaram em leads.
92% é uma conquista impressionante para o Alda AI. A ressalva? Ainda estava errado 8% das vezes. Então, o que acontece quando a IA comete erros?
Para Pearce, depende das apostas.
Ele usa o exemplo de uma empresa financeira que aproveita a IA para avaliar as pontuações de crédito e emitir empréstimos. Os resultados dessas decisões são de risco relativamente baixo. Na melhor das hipóteses, a IA aprova empréstimos que são pagos integralmente no prazo. Na pior das hipóteses, os mutuários ficam inadimplentes e as empresas precisam buscar ações legais. Embora inconveniente, os resultados negativos são muito superados pelos potenciais positivos.
"Quando se trata de riscos elevados", diz Pearce, "olhe para o setor médico. Digamos que usamos IA para lidar com o problema dos tempos de espera. Temos dados suficientes para garantir que os pacientes sejam atendidos na ordem correta? E se estivermos errados? O resultado poderia ser a morte."
Como resultado, a forma como a IA é usada na tomada de decisão depende em grande parte do que ela está tomando decisões e de como essas decisões afetam tanto a empresa que toma as decisões quanto aquelas que são afetadas pela decisão.
Em alguns casos, até mesmo o pior cenário é um pequeno inconveniente. Em outros, os resultados podem causar danos significativos.
Em abril de 2024, um Tesla operando no modo de "condução totalmente autônoma" atropelou e matou um motociclista. O motorista do veículo admitiu ter olhado para o celular antes do acidente, apesar da supervisão ativa do condutor ser obrigatória.
Então, quem leva a culpa? A motivação é a escolha óbvia e foi presa sob a acusações de assassinato veicular.
Mas esse não é o único caminho para a responsabilização. Há também um caso em que a Tesla tem alguma responsabilidade, já que o algoritmo de IA da empresa não conseguiu identificar a vítima. A culpa também poderia ser colocada em órgãos governamentais, como a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Talvez os testes não tenham sido rigorosos ou completos o suficiente.
Pode-se até argumentar que o(s) criador(es) da IA de Tesla poderiam ser responsabilizados por permitir que um código que pudesse matar alguém entrasse em operação.
Esse é o paradoxo da tomada de decisão de IA: alguém está errado ou todos estão errados? “Se você reunir todos os stakeholders que devem ser responsáveis, onde se encontra essa responsabilidade?” pergunta Pearce. "Com a diretoria executiva?" Com toda a equipe? Se você tiver responsabilidade espalhada por toda a organização, nem todos podem acabar na cadeia. No fim das contas, a responsabilidade compartilhada muitas vezes leva a não haver responsabilidade.”
Então, onde as organizações traçam a linha? Onde o insight de IA dá lugar à tomada de decisão humana?
Três considerações são fundamentais: ética, risco e confiança.
"Quando se trata de dilemas éticos", diz Pearce, "a IA não consegue fazer isso". Isso porque as ferramentas inteligentes naturalmente buscam o caminho mais eficiente, não o mais ético. Como resultado, qualquer decisão que envolva questões ou preocupações éticas deve incluir supervisão humana.
Enquanto isso, risco é uma especialidade da IA. “A IA é boa em riscos”, diz Pearce. “O que os modelos estatísticos fazem é fornecer algo chamado erro padrão, que permite saber se o que a IA está recomendando tem uma variabilidade de potencial alta ou baixa.” Isso torna a IA excelente para decisões baseadas em riscos, como finanças ou seguros.
Finalmente, as empresas precisam priorizar a confiança. "Há níveis decrescentes de confiança nas instituições", diz Pearce. "Muitos cidadãos não se sentem confiantes de que os dados que compartilham estão sendo usados de maneira confiável."
Por exemplo, de acordo com o GDPR, as empresas precisam ser transparentes sobre a coleta e o manuseio de dados e dar aos cidadãos a chance de não participar. Para aumentar a confiança no uso da IA, as organizações devem comunicar claramente como e por que estão usando a IA e (quando possível) permitir que os clientes e clientes optem por não participar de processos orientados por IA.
A IA deve ser usada para decisões de gerenciamento? Talvez. Ela será usada para tomar algumas dessas decisões? Quase certamente. A atratividade da IA (sua capacidade de capturar, correlacionar e analisar vários conjuntos de dados e fornecer novos insights) a torna uma ferramenta poderosa para as empresas otimizarem as operações e reduzirem os custos.
O que é menos claro é como a mudança para a tomada de decisão no nível da gerência afetará a prestação de contas. De acordo com Pearce, as condições atuais criam “linhas embaçadas” nessa área; a legislação não manteve o ritmo do aumento do uso de IA.
Para garantir o alinhamento com os princípios éticos, reduzir o risco de escolhas erradas e gerar a confiança dos stakeholders e dos clientes, as empresas ganham mais quando mantêm os humanos no circuito. Talvez isso signifique que seja necessária a aprovação direta da equipe para que a IA possa agir. Talvez isso signifique a revisão e avaliação ocasional dos resultados da tomada de decisão de IA.
No entanto, seja qual for a abordagem escolhida pelas empresas, a mensagem central permanece a mesma: quando se trata de decisões orientadas por IA, não há uma linha dura e rápida. É um alvo em movimento, definido por riscos possíveis, recompensas potenciais e resultados prováveis.
