Soluções de cibersegurança com IA detectam ransomware em menos de 60 segundos

Preocupado com ransomware? Se for esse o caso, não é surpreendente. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, para grandes perdas cibernéticas (mais de um milhão de euros), o número de casos em que os dados são exfiltrados está aumentando, dobrando de 40% em 2019 para quase 80% em 2022. E a atividade mais recente está aumentando ainda mais.
Enquanto isso, outros perigos estão surgindo no horizonte. Por exemplo, o IBM X-Force Threat Intelligence Index de 2024 afirma que o investimento de grupos de ameaças está cada vez mais focado em ferramentas de ataque de IA generativa.
Os criminosos já usam a IA há algum tempo, por exemplo, para ajudar na criação de conteúdo de e-mail de phishing. Além disso, grupos têm usado LLMs para ajudar em tarefas básicas de script, incluindo manipulação de arquivos, seleção de dados, expressões regulares e multiprocessamento, para potencialmente automatizar ou otimizar operações técnicas.
Assim como uma partida de xadrez, as organizações devem antecipar vários movimentos à frente de seus adversários. Uma dessas medidas antecipadas pode incluir a cibersegurança com IA baseada em nuvem para ajudar a identificar anomalias que possam indicar o início de um ataque cibernético.
Recentemente, surgiram soluções de cibersegurança com IA que podem detectar anomalias como ransomware em menos de 60 segundos. Para ajudar os clientes a combater ameaças com uma detecção mais precoce e precisa, a IBM anunciou novas versões aprimoradas por IA da tecnologia IBM FlashCore Module, disponível nos produtos IBM Storage FlashSystem e uma nova versão do software IBM Storage Defender. Essas soluções ajudarão as equipes de segurança a detectar e responder melhor a ataques na era da inteligência artificial.
Cópias imutáveis de dados são usadas para proteger os dados contra corrupção, como ataques de ransomware, exclusão acidental, desastres naturais e interrupções. Esses backups também são úteis para ajudar as organizações a cumprir as regulamentações de dados.
A proteção do armazenamento baseada em cópias imutáveis de dados normalmente é separada dos ambientes de produção. Essas cópias protegidas não podem ser modificadas ou excluídas por ninguém e só podem ser acessadas por administradores autorizados. Esse tipo de solução oferece a resiliência cibernética necessária para garantir acesso imediato à recuperação de dados em resposta a ataques de ransomware.
No entanto, dada a crescente necessidade de segurança contra ransomware pronta para IA, há necessidade de novas soluções. Diferentemente dos arrays de armazenamento tradicionais, sistemas como IBM FlashSystem utilizam aprendizado de máquina para monitorar padrões de dados, procurando comportamentos anômalos indicativos de uma ameaça cibernética.
Essa nova tecnologia foi projetada para monitorar continuamente as estatísticas coletadas de cada I/O usando modelos de aprendizado de máquina para detectar anomalias como ransomware em menos de um minuto.
Sistemas avançados podem usar modelos de aprendizado de máquina para distinguir ransomware e malware de comportamento normal. Isso acelera drasticamente a detecção e a resposta de ameaças, permitindo que as organizações tomem medidas e continuem operando durante um ataque. Por exemplo, respostas autônomas podem acionar alertas ou a ativação de playbook de TI que minimizarão o impacto de um ataque contra os dados.
Os cibercriminosos estão continuamente desenvolvendo recursos de ataque aprimorados por IA. Os ataques cibernéticos orientados por IA estão evoluindo rapidamente e podem identificar vulnerabilidades, detectar padrões e explorar pontos fracos. Além disso, a eficiência da IA e a rápida análise de dados podem dar aos hackers uma vantagem tática sobre defesas cibernéticas mal equipadas. Os métodos tradicionais de cibersegurança não são mais suficientes para combater as ameaças à segurança de IA, pois novas ferramentas evoluem em tempo real. O resultado é uma intrusão rápida e a implementação não detectada de ransomware.
Além disso, também há previsões sobre como os LLMs e outras ferramentas de IA generativa serão oferecidos como um serviço pago, como o ransomware-as-a-Service, para ajudar os invasores a implementar seus ataques de forma mais eficiente com menos esforço envolvido. Isso significa que a ameaça se tornará ainda mais perigosa e proliferativa.
A única resposta é combater o fogo com fogo. As soluções de cibersegurança com IA, como as versões aprimoradas por IA da tecnologia IBM FlashCore Module, são projetadas para impedir os ataques mais perigosos agora, bem como aqueles que as equipes de segurança enfrentarão no futuro.
