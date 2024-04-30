Soluções de cibersegurança com IA detectam ransomware em menos de 60 segundos

Preocupado com ransomware? Se for esse o caso, não é surpreendente. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, para grandes perdas cibernéticas (mais de um milhão de euros), o número de casos em que os dados são exfiltrados está aumentando, dobrando de 40% em 2019 para quase 80% em 2022. E a atividade mais recente está aumentando ainda mais.

Enquanto isso, outros perigos estão surgindo no horizonte. Por exemplo, o IBM X-Force Threat Intelligence Index de 2024 afirma que o investimento de grupos de ameaças está cada vez mais focado em ferramentas de ataque de IA generativa.

Os criminosos já usam a IA há algum tempo, por exemplo, para ajudar na criação de conteúdo de e-mail de phishing. Além disso, grupos têm usado LLMs para ajudar em tarefas básicas de script, incluindo manipulação de arquivos, seleção de dados, expressões regulares e multiprocessamento, para potencialmente automatizar ou otimizar operações técnicas.

Assim como uma partida de xadrez, as organizações devem antecipar vários movimentos à frente de seus adversários. Uma dessas medidas antecipadas pode incluir a cibersegurança com IA baseada em nuvem para ajudar a identificar anomalias que possam indicar o início de um ataque cibernético.

Recentemente, surgiram soluções de cibersegurança com IA que podem detectar anomalias como ransomware em menos de 60 segundos. Para ajudar os clientes a combater ameaças com uma detecção mais precoce e precisa, a IBM anunciou novas versões aprimoradas por IA da tecnologia IBM FlashCore Module, disponível nos produtos IBM Storage FlashSystem e uma nova versão do software IBM Storage Defender. Essas soluções ajudarão as equipes de segurança a detectar e responder melhor a ataques na era da inteligência artificial.