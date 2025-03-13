Alfabetização de dados: A IA pode processar grandes quantidades de dados e gerar previsões, mas nem sempre acerta as coisas. Um CFO deve entender como os modelos de IA funcionam, identificar possíveis falhas e saber quando o julgamento humano é necessário.



Por exemplo, um modelo financeiro orientado por IA prevê um aumento de 30% na receita no próximo trimestre com base em tendências históricas. No entanto, o CFO sabe que haverá uma grande mudança regulatória que afetará as vendas. Se o CFO confiar cegamente na IA, a empresa poderá comprometer recursos demais e sofrer perdas financeiras. Em vez disso, ajustam o forecasting com base no conhecimento externo do mercado, garantindo uma estratégia mais realista.



IA só pode trabalhar com os dados que possui — ela não pode contabilizar mudanças inesperadas no mercado, mudanças legais ou migrar a empresa. Os CFOs precisam interpretar os insights orientados por IA com um olhar crítico.



Narração de histórias e comunicação: a IA pode gerar projeções e relatórios financeiros complexos, mas os números por si só não impulsionam as decisões, as pessoas sim. Um CFO deve pegar insights orientados por IA e traduzi-los em narrativas de negócios convincentes que executivos, investidores e equipes possam entender e colocar em prática.



Por exemplo, uma ferramenta de IA detecta uma margem de lucro decrescente em uma linha de produtos chave. Em vez de apresentar os dados como um problema, o CFO é estratégico. Eles enquadrariam o problema como uma oportunidade, aconselhando que poderiam recuperar a margem perdida ajustando preços e renegociando contratos de fornecedores. Em seguida, elas usavam a análise de cenários gerado por IA para mostrar o impacto dos diferentes modelos de preço. Por fim, eles criariam uma história convincente para a liderança que explica por que a estratégia recomendada é o melhor caminho a seguir.



Os CFOs não são apenas processadores de números, são contadores de histórias de negócios que usam insights orientados por IA para persuadir, influenciar e impulsionar a ação.



Pensamento crítico: os modelos de IA são tão bons quanto os dados com os quais são treinados. Se forem com viés, não houver dados ou as suposições forem falhas, a IA pode produzir resultados enganosos. Um CFO deve ser capaz de questionar as saídas da IA e garantir que façam sentido em um contexto comercial do mundo real.



Por exemplo, um sistema de IA recomenda cortes maciços de custos no departamento de P&D (pesquisa e desenvolvimento) para melhorar a lucratividade a curto prazo. À primeira vista, esse plano parece lógico, mas o CFO reconhece que cortar P&D prejudicaria a inovação de longo prazo e colocaria a empresa em risco. Em vez de seguir cegamente as recomendações da IA, o CFO equilibra a eficiência de curto prazo com a estratégia de longo prazo, garantindo o crescimento sustentável.



A IA não “pensa”, segue padrões. Os CFOs devem atuar como um filtro, separando insights úteis de recomendações falhas que podem prejudicar a empresa no final.



Inteligência emocional: a IA pode analisar dados, mas não pode criar confiança, negociar negócios ou liderar equipes. A capacidade do CFO de gerenciar relacionamentos, entender emoções e influenciar stakeholders é insubstituível.



Por exemplo, uma empresa está passando por uma grande reestruturação e a IA sugere demissões para cortar custos. O CFO não apenas aceita a recomendação da IA. Ele se envolve com os chefes de departamento para entender o impacto no moral e nas operações e, em seguida, explora medidas alternativas de economia de custos (por exemplo, melhorias de eficiência ou realocação de funcionários para áreas de crescimento). Ele se comunica de forma transparente com os funcionários, garantindo confiança e alinhamento com a liderança.

