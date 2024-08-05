Os planejadores urbanos estão cientes das ilhas de calor, áreas urbanas que têm experiência de temperaturas mais altas do que áreas discrepantes há décadas. No entanto, caracterizar e fazer forecasting de ilhas de calor com exatidão, em escala e em alta resolução continua sendo um problema não resolvido ou, na melhor das hipóteses, muito caro. Alguns satélites que orbitam a Terra podem medir a radiação térmica, que servem como observações da verdade fundamental a partir das quais podem ser identificados pontos quentes e frios dentro de uma cidade, mas devido a longos espaços de tempo entre as passagens de satélites, essas observações são bastante esparsas.

Agora, pesquisadores como Vos, parte do Heat and Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center), estão aproveitando os modelos de base de observação da terra da IBM para desenvolver um sistema que pode caracterizar ilhas de calor urbanas de superfície e emitir alertas sobre quando e onde pontos críticos de calor extremo aparecem dentro de uma cidade. Os parceiros acadêmicas e setores do HE2AT Center estão combinando essas informações com dados de resultados de saúde, informações de vulnerabilidade socioeconômica, geolocalizações e outros fatores que contribuem para o risco de exposição ao calor. Usando um aplicativo, as pessoas receberão informações e alertas sobre a exposição ao calor com base em seu perfil de risco individualizado.