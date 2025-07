Mas com o rápido crescimento da IA, alguns líderes empresariais estão enfrentando dificuldades para se adaptar. Por exemplo, uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value revelou que a maioria dos executivos espera que a IA mude os principais aspectos dos seus negócios. Mas metade afirmou que suas organizações desconectaram as tecnologias devido ao ritmo dos investimentos recentes, impedindo-as de liberar o verdadeiro valor das ferramentas de IA. E a cultura do ambiente de trabalho afeta consideravelmente a adoção: mais da metade dos CEOs acredita que a mudança cultural é mais importante do que a superação dos desafios técnicos durante uma transformação de dados.

Independentemente de os líderes empresariais estarem preparados para a IA, espera-se que essas tecnologias reformulem o mercado de trabalho global. De acordo com a consultoria de gestão McKinsey, até 30% das horas trabalhadas na economia dos EUA poderão ser automáticas até 2030 com 12 milhões de transições ocupacionais necessárias até o mesmo ano. E como estima o Fórum Econômico Mundial, embora nos próximos anos possa haver 85 milhões de perdas de empregos em todo o mundo, as novas tecnologias podem criar até 97 milhões de novos empregos. Resumindo, as habilidades que o trabalhador médio possui mudarão drasticamente nos próximos dez anos.

Para preparar para essas mudanças, empresas proativas adotam uma abordagem sistêmica para adotar a IA. De acordo com outro relatório recente do IBM Institute for Business Value, organizações que implementaram IA em um nível operacional, em vez de baseado em habilidades, superaram seus pares em 44% em métricas críticas, como retenção de funcionários e crescimento de receita. E cada vez mais, os líderes empresariais estão se concentrando na criação de novos paradigmas de gerenciamento de talentos e treinamento para promover funcionários ágeis e prontos para IA.

Em meio a uma mudança tão fundamental, os stakeholders devem lidar com o momento atual como uma oportunidade para aprimorar o potencial humano e criar sistemas resilientes. A preparação para o futuro da IA exige planejamento estratégico cuidadoso e a promoção de uma cultura organizacional de mudança.