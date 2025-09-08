Capacitar uma organização inteira para se beneficiar da IA não é apenas sobre adotar a IA, mas aplicá-la cuidadosamente aos pontos problemáticos e às oportunidades de crescimento em toda a organização.



O aumento do uso da IA em toda a organização sem uma visão clara da comunicação e da orquestração em toda a empresa prepara o cenário para quedas de produtividade, não a promessa de IA que os líderes esperam.



Esse paradoxo enfatiza a importância de os líderes empresariais identificarem a IA certa para o processo certo e encontrarem os principais fluxos de trabalho de alto valor para aplicar a combinação certa de IA em uma transformação organizacional que prioriza a IA.