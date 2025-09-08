A IA agêntica não é um objetivo

É um mecanismo para atingir metas

Capacitar uma organização inteira para se beneficiar da IA não é apenas sobre adotar a IA, mas aplicá-la cuidadosamente aos pontos problemáticos e às oportunidades de crescimento em toda a organização.

O aumento do uso da IA em toda a organização sem uma visão clara da comunicação e da orquestração em toda a empresa prepara o cenário para quedas de produtividade, não a promessa de IA que os líderes esperam. 

Esse paradoxo enfatiza a importância de os líderes empresariais identificarem a IA certa para o processo certo e encontrarem os principais fluxos de trabalho de alto valor para aplicar a combinação certa de IA em uma transformação organizacional que prioriza a IA.

Luva de couro gerada por IA com sete dedos
O futuro do trabalho não se trata de seres humanos versus máquinas; trata-se de seres humanos e máquinas trabalhando juntos. A IA geralmente mostra o que não está funcionando em uma organização

Ann Funai

CIO e VP de Transformação de Plataformas de Negócios

IBM

Conheça seu problema para encontrar a ferramenta certa

Nesse momento, cabe ao CIO determinar como a IA ajudará a empresa e transformar os casos de ganhos rápidos em transformação organizacional. Aqui estão algumas perguntas a serem feitas ao determinar como direcionar o uso da IA (agentes, assistentes e automação de IA) para atingir suas metas de negócios:
#1 Onde a IA proporcionará o maior valor de negócios?

Aplique a IA a casos de uso vinculados ao crescimento, à eficiência ou à redução de riscos, não apenas ao que é tecnicamente possível.

 #2 Nosso ecossistema de dados está pronto para ser compatível com a IA escalável?

Avalie a qualidade, acessibilidade, governança e linhagem de seus dados para garantir que os agentes de IA operem com entradas confiáveis.

 #3 Nossos funcionários e processos podem absorver essa mudança?

Invista em gestão de mudanças, aprimoramento dos funcionários e recriação de fluxos de trabalho para impulsionar a adoção e o impacto de longo prazo.

 #4 Nossas plataformas são compatíveis cm a integração de IA segura e escalável?

Avalie a arquitetura, as APIs e a prontidão da automação para ajudar a garantir que os agentes de IA possam ser incorporados sem interrupções.

IA real

A IA é tão boa quanto seu processo

Por exemplo, a Avid Solutions, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de produção de alimentos, usou IA e automação para otimizar o processo de integração de novos clientes em 25% e reduziu o número de erros no processo de gerenciamento de projetos em 10%. 

Ao se concentrar nos processos de negócios críticos que eram demorados e propensos a erros, ela identificou uma oportunidade ideal para otimização. A equipe agora passa menos tempo em tarefas manuais, concentrando-se mais no trabalho estratégico.

Nossos funcionários estão mais satisfeitos com seus trabalhos porque não ficam mais sobrecarregados com tarefas repetitivas.

Dr. Malcolm Adams

Diretor executivo

Avid Solutions

Continue lendo

Desafio 02: IA com uma visão clara Desafio 03: Não isole sua IA CIOs: Três ações para ampliar o impacto de sua IA agêntica Explore o watsonx Orchestrate