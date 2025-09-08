Capacitar uma organização inteira para se beneficiar da IA não é apenas sobre adotar a IA, mas aplicá-la cuidadosamente aos pontos problemáticos e às oportunidades de crescimento em toda a organização.
O aumento do uso da IA em toda a organização sem uma visão clara da comunicação e da orquestração em toda a empresa prepara o cenário para quedas de produtividade, não a promessa de IA que os líderes esperam.
Esse paradoxo enfatiza a importância de os líderes empresariais identificarem a IA certa para o processo certo e encontrarem os principais fluxos de trabalho de alto valor para aplicar a combinação certa de IA em uma transformação organizacional que prioriza a IA.
Ann Funai
CIO e VP de Transformação de Plataformas de Negócios
IBM
Nesse momento, cabe ao CIO determinar como a IA ajudará a empresa e transformar os casos de ganhos rápidos em transformação organizacional. Aqui estão algumas perguntas a serem feitas ao determinar como direcionar o uso da IA (agentes, assistentes e automação de IA) para atingir suas metas de negócios:
Aplique a IA a casos de uso vinculados ao crescimento, à eficiência ou à redução de riscos, não apenas ao que é tecnicamente possível.
Avalie a qualidade, acessibilidade, governança e linhagem de seus dados para garantir que os agentes de IA operem com entradas confiáveis.
Invista em gestão de mudanças, aprimoramento dos funcionários e recriação de fluxos de trabalho para impulsionar a adoção e o impacto de longo prazo.
Avalie a arquitetura, as APIs e a prontidão da automação para ajudar a garantir que os agentes de IA possam ser incorporados sem interrupções.
Por exemplo, a Avid Solutions, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de produção de alimentos, usou IA e automação para otimizar o processo de integração de novos clientes em 25% e reduziu o número de erros no processo de gerenciamento de projetos em 10%.
Ao se concentrar nos processos de negócios críticos que eram demorados e propensos a erros, ela identificou uma oportunidade ideal para otimização. A equipe agora passa menos tempo em tarefas manuais, concentrando-se mais no trabalho estratégico.
Dr. Malcolm Adams
Diretor executivo
Avid Solutions