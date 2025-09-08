Diga “sim” à IA estrategicamente

Invista e concentre-se onde a IA pode ter o maior impacto

A empresa média agora está usando 254 aplicativos habilitados para IA1, incluindo aplicativos não sancionados pela empresa. Os executivos estão reconhecendo a expansão e tentando controlá-la, pois 84% dos CIOs dizem que existem muitas ferramentas de IA2.

A IA e os agentes de IA são mais valiosos quando intencionalmente integrados de forma profunda em suas organizações, trabalhando com as ferramentas usadas todos os dias para concluir tarefas complexas. Concentre-se na criação de uma camada de orquestração aberta que se comunique e se conecte com seus dados de negócios, fluxos de trabalho e ferramentas. Isso quebrará efetivamente os silos e criará mais valor. Um ecossistema coordenado e unificado liberará um nível totalmente novo daquilo que é possível.

Temos que avaliar continuamente como a IA entra em um ambiente e o impacto potencial que ela terá

Matt Lyteson

CIO, Transformação de Plataformas de Tecnologia

IBM

Agentes e assistentes de IA

Quando dizer “sim” a agentes ou assistentes de IA

Embora os termos assistentes de IA e agentes de IA sejam frequentemente usados de forma intercambiável, os assistentes de IA geralmente lidam com tarefas repetitivas e bem definidas, enquanto os agentes de IA operam com maior autonomia, usando o raciocínio para buscar resultados com o mínimo de intervenção humana.

Aqui estão seis perguntas para ajudá-lo a decidir por onde começar a usar agentes de IA ou assistentes de IA.

Seis perguntas para ajudá-lo a começar Pergunta nº 01

Em quais tarefas repetitivas, bem definidas ou de baixo valor seus funcionários estão gastando tempo?

 Pergunta nº 02

Quais processos de tomada de decisão seguem regras ou padrões previsíveis e podem ser aprimorados ou agilizados com insights baseados em dados?

 Pergunta nº 03

Existem fluxos de trabalho que abrangem vários sistemas ou departamentos e sofrem com atrasos decorrentes da transferência ou coordenação manual?

 Pergunta nº 04

Quais metas de alto impacto podem ser aceleradas se um sistema puder agir de forma independente dentro de proteções definidas?

 Pergunta nº 05

Há áreas em que o atendimento ao cliente ou a satisfação dos funcionários está deficiente devido a tempos de resposta lentos ou inconsistências?

 Pergunta nº 06

Você tem acesso aos dados necessários para apoiar os agentes de IA nessa área — e eles são confiáveis?

Quer saber por onde começar?

Se você está se perguntando por onde começar, saiba que o suporte e o atendimento ao cliente, os recursos humanos, a aquisição digital e a modernização da TI têm um histórico de produção de ganhos de produtividade quantificáveis usando agentes e assistentes de IA.

Por exemplo, o AskHR da IBM automatizou 80 processos diferentes de RH e 94% de tarefas simples, como solicitações de férias e extratos de pagamentos. E, nesses vários casos de uso, a IBM obteve US$ 4,5 bilhões em economias de custos.

 

Continue lendo

