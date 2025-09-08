A empresa média agora está usando 254 aplicativos habilitados para IA1, incluindo aplicativos não sancionados pela empresa. Os executivos estão reconhecendo a expansão e tentando controlá-la, pois 84% dos CIOs dizem que existem muitas ferramentas de IA2.



A IA e os agentes de IA são mais valiosos quando intencionalmente integrados de forma profunda em suas organizações, trabalhando com as ferramentas usadas todos os dias para concluir tarefas complexas. Concentre-se na criação de uma camada de orquestração aberta que se comunique e se conecte com seus dados de negócios, fluxos de trabalho e ferramentas. Isso quebrará efetivamente os silos e criará mais valor. Um ecossistema coordenado e unificado liberará um nível totalmente novo daquilo que é possível.