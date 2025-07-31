IA agêntica e o que devemos entender: entrevista com Phaedra Boinodiris

Inteligência artificial IA em Ação Trust and transparency
31 de julho de 2025

Autor

Teaganne Finn

Content Writer

IBM Consulting

Precisa planejar uma viagem? Reservar uma passagem de trem? Planejar refeições? A IA agêntica pode fazer isso e muito mais. O sistema intuitivo de IA é sofisticado e projetado para decidir de forma autônoma. No entanto, ele exige uma governança robusta devido à autonomia na tomada de decisão

A necessidade de estruturas de governança abrangentes torna-se primordial à medida que esses sistemas de IA agêntica ganham popularidade entre as organizações. A capacidade desses sistemas de decidir de forma independente ressalta a necessidade crítica de frameworks robustos que garantam conduta ética, transparência e responsabilidade. Nesta entrevista, Phaedra Boinodiris, Global Trustworthy AI Leader da IBM, discute a euforia em torno da IA agêntica e a necessidade de governança sólida da IA.

Teaganne Finn: Por favor, explique a IA agêntica. O entusiasmo em torno dessa tecnologia é justificado?  

Phaedra Boinodiris: Há um interesse enorme na IA agêntica. Se você parar para pensar, é como ter várias soluções ou modelos de IA diferentes interligados, em que a produção de um modelo de IA servirá como input para outro.

TF: Você poderia citar exemplos da IA agêntica em ação?

PB: Com certeza. Vamos começar com veículos autônomos: um exemplo clássico. Esses sistemas vão além do reconhecimento de imagens, incorporando recursos de processamento de linguagem natural, tomada de decisão e até planejamento. Eles não estão apenas vendo: estão raciocinando e agindo.

Um exemplo mais identificável é um robô inteligente de limpeza doméstica. Ele mapeia seu espaço, evita obstáculos, aprende as rotas de limpeza ideais e decide quando limpar com base na sua programação ou preferências. É um agente que atua com autonomia em um ambiente físico.

Ou imagine um agente de IA pessoal inteligente. Digamos que você esteja planejando uma viagem para Madri. Você informa a localização do hotel, seus interesses (música, comida, arte) e restrições, como um limite de gasto de 50 euros e até 16 quilômetros de caminhada. Em resposta, o agente de IA seleciona um roteiro, faz reservas e o otimiza com base no tempo, na proximidade e nas preferências. Não se trata só de responder às suas perguntas, mas fazer o trabalho por você.

Agora, gostaria de apresentar alguns casos de uso de nível empresarial em que a IBM trabalhou:

Serviços bancários: automação da resolução de reclamações

Em serviços financeiros, uma solução de IA agêntica classifica e faz a triagem das reclamações dos clientes. Usando processamento de linguagem natural, ela identifica palavras-chave e sentimentos, como “reembolso”, “dano” ou “segurança”, para priorizar e encaminhar as mensagens corretamente. O sistema pode até elaborar respostas personalizadas alinhadas ao tom e à política da empresa. 

Ao estruturar mensagens não estruturadas em categories e ações claras, a IA reduz os tempos de resolução e garante que os assuntos urgentes sejam encaminhados para revisão humana. A IBM implementou soluções semelhantes com os principais bancos para melhorar a experiência do cliente e a conformidade regulatória.

Produtos farmacêuticos: automação de conteúdo regulatório

Nas ciências biológicas, a IA agêntica é usada para agilizar a documentação regulatória. Uma solução da IBM gera automaticamente relatórios preliminares de alta qualidade com base em dados de ensaios clínicos, publicações de pesquisa e documentação técnica. Treinada com base nos envios regulatórios anteriores, a IA produz conteúdo em formatos estruturados compatíveis com as diretrizes dos órgãos.

Revisores humanos continuam envolvidos, garantindo precisão e rastreabilidade. Além de acelerar o lançamento de novos medicamentos no mercado, ela também reduz o esforço manual e os erros, o que é essencial em um setor tão regulamentado.

Produtos de consumo: atendimento a consultas específicas de clientes

Para fabricantes de eletrodomésticos, a IBM forneceu ferramentas de autoatendimento impulsionadas por IA para gerenciar consultas complexas e específicas de clientes, como encontrar peças de reposição, comparar produtos ou solucionar problemas. Essas consultas são diversas e infrequentes, e muitas vezes são muito específicas para chatbots tradicionais. A solução agêntica extrai informações de bases de conhecimento díspares para fornecer respostas precisas, reduzindo a carga sobre as centrais de atendimento e melhorando a satisfação do cliente em escala.

Crie, implante e monitore agentes de IA

TF: Com novas tecnologias surgem maiores riscos relacionados à ética e governança da IA. Você pode explicar algumas dessas preocupações? 

PB: A IA preditiva ou tradicional traz riscos que precisam de proteções seguras. Há muitas notícias que relatam como organizações com boas intenções implementaram modelos de IA imprecisos ou injustos. A IA generativa ampliou esses riscos e introduziu outros novos. Agora, com a maior autonomia dos agentes de IA, ainda existem riscos novos e ampliados. 

Para as organizações que talvez não tenham uma governança de IA básica em vigor e queiram dar um salto para a IA agêntica, o desafio é ainda maior. A curva de aprendizado é ainda maior para descobrir como garantir a confiabilidade dessas soluções de IA. 

Para realmente aproveitar o potencial da IA, as organizações devem não só “fazer a IA certa”, escolhendo os casos de uso de modelos de IA certos para investir e que estejam alinhados à estratégia da missão, mas também “fazer a IA da maneira certa”. Para “fazer a IA da maneira certa”, as organizações devem ir além do foco em infraestrutura, modelos e operações para enfrentar o desafio sociotécnico de ganhar confiança.

A confiança nos sistemas de IA não pode ser alcançada apenas por meio de soluções técnicas, ela requer uma abordagem holística que englobe pessoas, processos e ferramentas. A confiança deve ser construída intencionalmente por meio da transparência, educação e inclusão.

TF: Uma crítica à governança responsável da IA é que ela asfixiaria a inovação. Você poderia descrever esse equilíbrio entre ética e criatividade? 

PB: Quando as pessoas criticam a ética e a governança da IA ou o tema da regulação, é porque se preocupam com o risco de inibir a inovação e a criatividade. Porém, vale destacar uma estatística apontada por muitos analistas: 

a de que 75% dos investimentos em IA não dão certo. Eles não avançam. Ficam estagnados na fase de conceito. Não trazem o ROI que os investidores esperam.  E uma das causas principais desse insucesso está ligada à confiança na IA: ou ela não é conquistada, ou acaba sendo excessiva.  

O objetivo principal deve ser escolher a IA certa para resolver o problema e aumentar nossa inteligência. Depois disso, desenvolver essa IA corretamente, fazendo todo o trabalho necessário para ganhar a confiança das pessoas. Não existem atalhos aqui.

Os sistemas de IA precisam ser seguros contra adversários. Precisam refletir a intenção de forma adequada. Precisam apresentar resultados justos, ser transparentes e realmente explicáveis, além de manter a privacidade de dados. Os agentes precisam ser observáveis para podermos rastrear o que está realmente acontecendo. E, claro, com a demanda insaciável da IA por energia e água, precisamos que esses sistemas também sejam ambientalmente sustentáveis. 

Não dá para ter confiança sem ter responsabilidade. Já escrevi bastante sobre a questão da responsabilidade. Lançamos muitos artigos da IBV sobre esse tema. Este ano, a Gartner publicou um excelente artigo detalhando aos clientes como responsabilizar contratualmente os fornecedores pelos resultados da IA.  

E como mencionei antes, nada disso é fácil. Não existe solução mágica para desenvolver uma IA que realmente mereça nossa confiança, mas esse esforço é importantíssimo. E depois de fazer o esforço inicial, aí sim será possível acelerar, como bem explicado nesta analogia com uma pista de corrida. Especialmente com a evolução de novas tecnologias, como a IA agêntica, será necessário reforçar a governança.  

