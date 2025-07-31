Teaganne Finn: Por favor, explique a IA agêntica. O entusiasmo em torno dessa tecnologia é justificado?

Phaedra Boinodiris: Há um interesse enorme na IA agêntica. Se você parar para pensar, é como ter várias soluções ou modelos de IA diferentes interligados, em que a produção de um modelo de IA servirá como input para outro.

TF: Você poderia citar exemplos da IA agêntica em ação?

PB: Com certeza. Vamos começar com veículos autônomos: um exemplo clássico. Esses sistemas vão além do reconhecimento de imagens, incorporando recursos de processamento de linguagem natural, tomada de decisão e até planejamento. Eles não estão apenas vendo: estão raciocinando e agindo.

Um exemplo mais identificável é um robô inteligente de limpeza doméstica. Ele mapeia seu espaço, evita obstáculos, aprende as rotas de limpeza ideais e decide quando limpar com base na sua programação ou preferências. É um agente que atua com autonomia em um ambiente físico.

Ou imagine um agente de IA pessoal inteligente. Digamos que você esteja planejando uma viagem para Madri. Você informa a localização do hotel, seus interesses (música, comida, arte) e restrições, como um limite de gasto de 50 euros e até 16 quilômetros de caminhada. Em resposta, o agente de IA seleciona um roteiro, faz reservas e o otimiza com base no tempo, na proximidade e nas preferências. Não se trata só de responder às suas perguntas, mas fazer o trabalho por você.

Agora, gostaria de apresentar alguns casos de uso de nível empresarial em que a IBM trabalhou: