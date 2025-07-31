Precisa planejar uma viagem? Reservar uma passagem de trem? Planejar refeições? A IA agêntica pode fazer isso e muito mais. O sistema intuitivo de IA é sofisticado e projetado para decidir de forma autônoma. No entanto, ele exige uma governança robusta devido à autonomia na tomada de decisão
A necessidade de estruturas de governança abrangentes torna-se primordial à medida que esses sistemas de IA agêntica ganham popularidade entre as organizações. A capacidade desses sistemas de decidir de forma independente ressalta a necessidade crítica de frameworks robustos que garantam conduta ética, transparência e responsabilidade. Nesta entrevista, Phaedra Boinodiris, Global Trustworthy AI Leader da IBM, discute a euforia em torno da IA agêntica e a necessidade de governança sólida da IA.
Teaganne Finn: Por favor, explique a IA agêntica. O entusiasmo em torno dessa tecnologia é justificado?
Phaedra Boinodiris: Há um interesse enorme na IA agêntica. Se você parar para pensar, é como ter várias soluções ou modelos de IA diferentes interligados, em que a produção de um modelo de IA servirá como input para outro.
TF: Você poderia citar exemplos da IA agêntica em ação?
PB: Com certeza. Vamos começar com veículos autônomos: um exemplo clássico. Esses sistemas vão além do reconhecimento de imagens, incorporando recursos de processamento de linguagem natural, tomada de decisão e até planejamento. Eles não estão apenas vendo: estão raciocinando e agindo.
Um exemplo mais identificável é um robô inteligente de limpeza doméstica. Ele mapeia seu espaço, evita obstáculos, aprende as rotas de limpeza ideais e decide quando limpar com base na sua programação ou preferências. É um agente que atua com autonomia em um ambiente físico.
Ou imagine um agente de IA pessoal inteligente. Digamos que você esteja planejando uma viagem para Madri. Você informa a localização do hotel, seus interesses (música, comida, arte) e restrições, como um limite de gasto de 50 euros e até 16 quilômetros de caminhada. Em resposta, o agente de IA seleciona um roteiro, faz reservas e o otimiza com base no tempo, na proximidade e nas preferências. Não se trata só de responder às suas perguntas, mas fazer o trabalho por você.
Agora, gostaria de apresentar alguns casos de uso de nível empresarial em que a IBM trabalhou:
Em serviços financeiros, uma solução de IA agêntica classifica e faz a triagem das reclamações dos clientes. Usando processamento de linguagem natural, ela identifica palavras-chave e sentimentos, como “reembolso”, “dano” ou “segurança”, para priorizar e encaminhar as mensagens corretamente. O sistema pode até elaborar respostas personalizadas alinhadas ao tom e à política da empresa.
Ao estruturar mensagens não estruturadas em categories e ações claras, a IA reduz os tempos de resolução e garante que os assuntos urgentes sejam encaminhados para revisão humana. A IBM implementou soluções semelhantes com os principais bancos para melhorar a experiência do cliente e a conformidade regulatória.
Nas ciências biológicas, a IA agêntica é usada para agilizar a documentação regulatória. Uma solução da IBM gera automaticamente relatórios preliminares de alta qualidade com base em dados de ensaios clínicos, publicações de pesquisa e documentação técnica. Treinada com base nos envios regulatórios anteriores, a IA produz conteúdo em formatos estruturados compatíveis com as diretrizes dos órgãos.
Revisores humanos continuam envolvidos, garantindo precisão e rastreabilidade. Além de acelerar o lançamento de novos medicamentos no mercado, ela também reduz o esforço manual e os erros, o que é essencial em um setor tão regulamentado.
Para fabricantes de eletrodomésticos, a IBM forneceu ferramentas de autoatendimento impulsionadas por IA para gerenciar consultas complexas e específicas de clientes, como encontrar peças de reposição, comparar produtos ou solucionar problemas. Essas consultas são diversas e infrequentes, e muitas vezes são muito específicas para chatbots tradicionais. A solução agêntica extrai informações de bases de conhecimento díspares para fornecer respostas precisas, reduzindo a carga sobre as centrais de atendimento e melhorando a satisfação do cliente em escala.
TF: Com novas tecnologias surgem maiores riscos relacionados à ética e governança da IA. Você pode explicar algumas dessas preocupações?
PB: A IA preditiva ou tradicional traz riscos que precisam de proteções seguras. Há muitas notícias que relatam como organizações com boas intenções implementaram modelos de IA imprecisos ou injustos. A IA generativa ampliou esses riscos e introduziu outros novos. Agora, com a maior autonomia dos agentes de IA, ainda existem riscos novos e ampliados.
Para as organizações que talvez não tenham uma governança de IA básica em vigor e queiram dar um salto para a IA agêntica, o desafio é ainda maior. A curva de aprendizado é ainda maior para descobrir como garantir a confiabilidade dessas soluções de IA.
Para realmente aproveitar o potencial da IA, as organizações devem não só “fazer a IA certa”, escolhendo os casos de uso de modelos de IA certos para investir e que estejam alinhados à estratégia da missão, mas também “fazer a IA da maneira certa”. Para “fazer a IA da maneira certa”, as organizações devem ir além do foco em infraestrutura, modelos e operações para enfrentar o desafio sociotécnico de ganhar confiança.
A confiança nos sistemas de IA não pode ser alcançada apenas por meio de soluções técnicas, ela requer uma abordagem holística que englobe pessoas, processos e ferramentas. A confiança deve ser construída intencionalmente por meio da transparência, educação e inclusão.
TF: Uma crítica à governança responsável da IA é que ela asfixiaria a inovação. Você poderia descrever esse equilíbrio entre ética e criatividade?
PB: Quando as pessoas criticam a ética e a governança da IA ou o tema da regulação, é porque se preocupam com o risco de inibir a inovação e a criatividade. Porém, vale destacar uma estatística apontada por muitos analistas:
a de que 75% dos investimentos em IA não dão certo. Eles não avançam. Ficam estagnados na fase de conceito. Não trazem o ROI que os investidores esperam. E uma das causas principais desse insucesso está ligada à confiança na IA: ou ela não é conquistada, ou acaba sendo excessiva.
O objetivo principal deve ser escolher a IA certa para resolver o problema e aumentar nossa inteligência. Depois disso, desenvolver essa IA corretamente, fazendo todo o trabalho necessário para ganhar a confiança das pessoas. Não existem atalhos aqui.
Os sistemas de IA precisam ser seguros contra adversários. Precisam refletir a intenção de forma adequada. Precisam apresentar resultados justos, ser transparentes e realmente explicáveis, além de manter a privacidade de dados. Os agentes precisam ser observáveis para podermos rastrear o que está realmente acontecendo. E, claro, com a demanda insaciável da IA por energia e água, precisamos que esses sistemas também sejam ambientalmente sustentáveis.
Não dá para ter confiança sem ter responsabilidade. Já escrevi bastante sobre a questão da responsabilidade. Lançamos muitos artigos da IBV sobre esse tema. Este ano, a Gartner publicou um excelente artigo detalhando aos clientes como responsabilizar contratualmente os fornecedores pelos resultados da IA.
E como mencionei antes, nada disso é fácil. Não existe solução mágica para desenvolver uma IA que realmente mereça nossa confiança, mas esse esforço é importantíssimo. E depois de fazer o esforço inicial, aí sim será possível acelerar, como bem explicado nesta analogia com uma pista de corrida. Especialmente com a evolução de novas tecnologias, como a IA agêntica, será necessário reforçar a governança.
