Coautor do relatório "IA agêntica em Serviços Financeiros: Oportunidades, Riscos e Implementação Responsável" (PDF)
A IA agêntica está inaugurando uma nova era para os serviços financeiros. Ao contrário da IA tradicional ou IA generativa, os agentes de IA possuem a capacidade de tomar decisões complexas de forma autônoma, planejar e interagir dinamicamente entre sistemas. Desde a gestão de portfólio e detecção de fraudes até a automatização da conformidade e a transformação do engajamento do cliente, a IA agêntica não está apenas aprimorando as operações financeiras — está redefinindo-as. Esses sistemas podem literalmente mudar o mundo.
Estamos no ponto de inflexão: um momento em que podemos delegar tarefas simples e complexas aos sistemas de IA. Esses recursos liberam nova eficiência e têm o potencial de transformar fluxos de trabalho legados em experiências adaptáveis e orientadas por pessoas que reduzem o atrito e elevam a qualidade. Os executivos afirmam estar prontos. Contudo, com o aumento da adoção da IA, as maiores recompensas irão para os executivos que reconhecerem a oportunidade e estiverem prontos para lidar com os riscos.
No setor de serviços financeiros da Austrália, a evolução da IA, especialmente a IA agêntica, oferece tanto oportunidade quanto risco. Esses sistemas autônomos prometem simplificar os processos legados e permitir serviços mais adaptáveis e personalizados.
Mas sua crescente autonomia também introduz desafios únicos: desalinhamento de metas, violações de privacidade de dados, vulnerabilidades de segurança e falhas em cascata. Por exemplo, um agente de gestão de patrimônio pode mudar gradualmente as alocações para investimentos de maior risco para maximizar os retornos, contrariando a tolerância ao risco e as intenções do cliente. À medida que a supervisão humana em tempo real se torna mais difícil, surgem questões críticas em torno do controle, da responsabilidade e das barreiras de segurança necessárias para garantir uma implementação segura e responsável.
Além de gerenciar os riscos emergentes, as instituições financeiras também precisam navegar por um cenário regulatório complexo e em evolução. Na Austrália, vimos recentemente a introdução de padrões voluntários de IA a serem seguidos por diretrizes obrigatórias, abordadas no Documento de propostas. O documento de propostas discute a natureza autônoma dos sistemas de IA agêntica como um risco amplificado e a possibilidade de 'perder o controle' desses sistemas quando eles se desviam das restrições estabelecidas pelos humanos.
Para os bancos, isso não é teórico. A capacidade dos agentes de IA de acessar e agir de forma independente com relação a dados confidenciais dos clientes desafia os princípios fundamentais de privacidade, explicabilidade e transparência. De acordo com a Lei de IA da UE, sistemas de alto risco, como aqueles envolvidos em decisões de crédito ou de combate à lavagem de dinheiro, podem em breve ser obrigados a atender a novos padrões que são particularmente exigentes para os sistemas dos agentes. Ao mesmo tempo, as leis existentes já se aplicam. Isso inclui regulamentações e estruturas específicas do setor, bem como leis de proteção ao consumidor e a lei de privacidade.
O Gabinete do Comissário de Informação da Austrália (OAIC) publicou recentemente orientações para IA generativa, que se estendem a agentes, uma vez que estes utilizam grandes modelos de linguagem. Esta orientação demonstrou como os princípios da lei de privacidade se aplicam aos sistemas de IA que aproveitam informações privadas e enfatizou que as informações pessoais são usadas apenas para sua finalidade original. Sistemas agênticos podem correr o risco de usar dados para outros fins, a menos que controles rigorosos estejam em vigor. Por exemplo, um chatbot para um agente bancário que passa a oferecer recomendações financeiras em tempo real sem um registro de auditoria claro ou limitação de finalidade pode violar as normas de conformidade.
Nas áreas em que a regulamentação não é clara, os bancos devem confiar em fortes fundamentos éticos e na gestão proativa de riscos desde o início. Isso exige uma abordagem de "conformidade por design": alinhando a governança de IA com os valores organizacionais, vinculando a estratégia de IA à estratégia de negócios e priorizando os casos de uso não apenas por impacto e viabilidade, mas por risco. Isso significa estabelecer um registro centralizado de casos de uso de IA, padronizado em todos os departamentos, para monitorar risco e desempenho. Incorporar a avaliação de riscos desde o início valida ideias e garante o alinhamento com a tolerância ao risco da organização.
À medida que os riscos evoluem, os controles também devem evoluir, como proteções modulares e monitoramento em tempo real, para escalar com segurança agentes autônomos. Uma implementação faseada, começando com projetos-piloto, definindo metas financeiras e de conformidade, avaliando os riscos específicos dos serviços financeiros e refinando continuamente os controles, ajudará a garantir uma adoção segura e escalável em todo o setor.
O sucesso a longo prazo exigirá mais do que tecnologia. Isso exige uma mudança cultural: elevar os frameworks de risco existentes, incorporar alfabetização em IA em toda a organização e promover a colaboração multifuncional entre equipes de risco, dados, segurança e negócios. É assim que as instituições financeiras podem garantir que estão usando a IA certa E usando a IA da maneira certa.
1. Defina uma estratégia clara
• Alinhar a IA com as pessoas, ferramentas e processos existentes.
• Priorize casos de uso de alto valor e bem definidos.
• Construir e testar caso de uso com métricas como KPI FinOps.
2. Construir confiança e garantir a segurança
• Definir ética e padrões operacionais.
• Atualize os controles de risco e crie uma biblioteca compartilhada de casos de uso.
• Promova a alfabetização de IA entre as equipes.
• Automatizar a avaliação de risco em estágio inicial.
• Incentive a inovação responsável com uma responsabilização clara.
• Monitorar casos de uso continuamente.
3. Planeje para escala
• Utilize o framework para escalar de forma eficiente e sem complexidade.
• Torne as ferramentas acessíveis entre as equipes.
• Comece pequeno, valide rapidamente e itere.
