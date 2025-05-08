A inteligência artificial (IA) pode replicar processos de tomada de decisão humanos. Essa tecnologia pode facilitar uma mudança transformadora nas operações de cibersegurança, especialmente nas operações de segurança rotineiras.

A detecção de ameaças já utiliza recursos de IA, como aprendizado de máquina (ML). Várias tecnologias SOC usam ML para tarefas que vão desde a identificação de ameaças até a categorização de alertas, graças à integração pelos principais fornecedores de software. No entanto, a automatização das operações de segurança está sujeita a certas restrições.

A maioria das equipes de operações de segurança tem regras de engajamento, exigindo um grau de certeza antes da execução. Essa certeza explica por que a automação é comum em sistemas fechados, como sistemas de detecção e resposta de endpoint (EDR). Tanto o software do endpoint quanto o console estão familiarizados com todas as variáveis relevantes e podem automatizar as respostas de forma eficaz.

Um especialista em segurança de um grande hiperescalador fornece um exemplo prático. Sua empresa exige envolvimento mínimo de SOC devido ao profundo entendimento de cada tecnologia e ativo em seu stack. Sua configuração funciona essencialmente como um sistema fechado, permitindo uma ampla automação.

Para organizações que não possuem esses sistemas fechados, especialmente aquelas que lidam com sistemas de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM), o cenário é diferente. Aqui, um playbook de aplicações de orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR) gerencia a automação.

Por exemplo, um playbook de resposta automática pode ser programado para colocar um host em quarentena se ele não for um servidor e estiver executando atividades maliciosas reconhecidas. No entanto, essa automação não pode ser ativada a menos que a identidade do ativo seja conhecida, por exemplo, se é um servidor crítico ou uma estação de trabalho.

O contexto é fundamental na automatização das funções de segurança e é aqui que os analistas SOC humanos entram em ação. Por meio da coleta manual de dados com "cadeira giratória", julgamento e análise, eles fornecem o contexto necessário para que a automação opere de forma eficaz em sistemas abertos. As operações de cadeira giratória precisam abrir caminho para o novo paradigma das operações autônomas multiagênticas.