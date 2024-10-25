De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM de 2024, as violações de dados custam às organizações industriais 13% a mais do que a média global de USD 4,88 milhões. Além disso, o setor teve o maior aumento de custo de todos os setores, com um aumento médio de US$ 830.000 por violação em relação ao ano passado. Esse aumento de custo pode refletir a realidade de que os fabricantes são altamente sensíveis ao downtime operacional. Por exemplo, o fabricante de automóveis médio perde US$ 22.000 por minuto quando a linha de produção é interrompida.

Infelizmente, o problema não termina por aí. O tempo para identificar e conter uma violação de dados em organizações industriais estava acima da mediana do setor, com 199 dias para identificar e 73 dias para conter. Essas tendências alarmantes evidenciam a vulnerabilidade do setor e os ataques cibernéticos financeiros podem prejudicar os fabricantes.

Uma das formas mais frequentes de ataques cibernéticos no setor de fabricação é o ransomware. Os ataques de ransomware a sistemas de controle industrial dobraram apenas em 2022. Quando as operações de fabricação são interrompidas, os danos financeiros e à reputação podem ser graves. As cadeias de suprimentos podem chegar ao caos, levando a atrasos na produção e perda de receita.

Outra grande preocupação é o roubo de propriedade intelectual. Os criminosos cibernéticos, incluindo os agentes da ameaça dos estados-nação, geralmente visam projetos proprietários e segredos comerciais para obter vantagens econômicas ou estratégicas. Esse tipo de espionagem cibernética pode ser difícil de detectar, pois os invasores podem infiltrar nas redes e exfiltrar dados por longos períodos sem serem percebidos.

Os ataques à cadeia de suprimentos também são uma grande preocupação. Nesses ataques, os cibercriminosos têm como alvo fornecedores ou parceiros terceirizados vulneráveis para obter acesso aos sistemas de um fabricante. Como os fabricantes muitas vezes dependem de uma rede complexa de fornecedores, uma violação em um fornecedor pode ter um efeito cascata em toda a linha de produção. Essa interconectividade torna o setor particularmente suscetível a ataques em grande escala.

A crescente interconectividade dos sistemas de fabricação devido à digitalização expandiu muito a superfície de ataque. Os dispositivos de IoT e os sistemas conectados permitem o monitoramento e o controle em tempo real, mas também introduzem vulnerabilidades se não forem devidamente protegidos. Essa confusão dos limites entre TI e TO facilita a infiltração dos sistemas nos sistemas e a causa de interrupções generalizadas.