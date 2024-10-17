Adapte-se ou fique para trás: o papel estratégico da IA para CFOs com visão de futuro

1. Tecnologia como núcleo: o papel do CFO não está mais confinado à administração financeira. Os CFOs desempenham cada vez mais um papel fundamental na integração de tecnologia e estratégias de negócios. Os principais CFOs dizem que os CTOs são seu relacionamento mais importante, com 72% os identificando como críticos.

2. Execução e estratégia são como yin e yang – opostos, mas interconectados: os CFOs são posicionados como agentes-chave de mudança, que precisam equilibrar precisão e agilidade em resposta aos fatores estratégicos em evolução. 36% mais CFOs líderes conseguem responder rapidamente às mudanças na estratégia em comparação com seus pares.

3. Os dados são a força vital da sua IA: A adoção da IA em finanças não se trata apenas de cortar custos; trata-se de liberar novas oportunidades de crescimento. Uma melhor análise de dados permite que uma organização tome decisões financeiras mais inteligentes. Apesar dos seus benefícios comprovados, o potencial da IA nas finanças é subutilizado, em que apenas 34% das operações financeiras utilizam ou otimizam a IA tradicional.

4. Assuma o risco com confiança: um dos principais desafios que os CFOs enfrentam é equilibrar o apetite ao risco e gerenciá-los de forma eficaz. Sem uma gestão de riscos adequada, a organização fica mais suscetível a eventos inesperados, perdas financeiras, tomadas de decisão ineficazes, danos à reputação, alocação incorreta de recursos e interrupções operacionais. A IA pode ajudar a identificar potenciais riscos mais cedo, permitindo um gerenciamento mais proativo e melhor alocação de recursos.