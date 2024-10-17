Adapte-se ou fique para trás: o papel estratégico da IA para CFOs com visão de futuro

Os diretores financeiros (CFOs) não são mais apenas analistas de números; eles são líderes estratégicos responsáveis por impulsionar a inovação e o crescimento. Com os avanços em novas tecnologias, como a IA generativa, os líderes financeiros têm ferramentas notáveis para reformular a maneira como operam, inovam e agregam valor em suas organizações.
À medida que a volatilidade econômica continua a subir, os CFOs enfrentam uma pressão cada vez maior para garantir a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, liderar a transformação digital. O desafio está em adotar novas tecnologias para ficar à frente da concorrência e, ao mesmo tempo, gerenciar as complexidades do cenário financeiro atual. A resposta para esse desafio pode estar no aproveitamento do poder da inteligência artificial (IA).
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A IA já começou a transformar a forma como os CFOs gerenciam suas equipes, processos e estratégia geral. Entre todos os rápidos avanços em IA nos últimos anos está a IA generativa, uma tecnologia que não apenas analisa dados, mas também gera conteúdo, ideias e soluções com base nesses dados. Com a IA generativa, os líderes financeiros podem automatizar tarefas repetitivas, melhorar a tomada de decisões e promover eficiências que antes eram inimagináveis.
Imagine um mundo onde seu assistente de IA gera relatórios financeiros complexos em minutos, prevê tendências de mercado com alta precisão ou até mesmo sugere estratégias de redução de custos com base em dados em tempo real. Com a IA generativa, isso não é mais um futuro distante; está acontecendo agora.
Mas como os CFOs usam efetivamente essas ferramentas para maximizar os resultados de negócios? Um novo estudo do Institute of Business Value (IBV) da IBM destaca as principais ações que os CFOs precisam tomar, desde o gerenciamento da tolerância ao risco e o aprimoramento de parcerias de tecnologia até a adoção da IA generativa para usar a tecnologia e impulsionar o progresso de suas organizações.
1. Tecnologia como núcleo: o papel do CFO não está mais confinado à administração financeira. Os CFOs desempenham cada vez mais um papel fundamental na integração de tecnologia e estratégias de negócios. Os principais CFOs dizem que os CTOs são seu relacionamento mais importante, com 72% os identificando como críticos.
2. Execução e estratégia são como yin e yang – opostos, mas interconectados: os CFOs são posicionados como agentes-chave de mudança, que precisam equilibrar precisão e agilidade em resposta aos fatores estratégicos em evolução. 36% mais CFOs líderes conseguem responder rapidamente às mudanças na estratégia em comparação com seus pares.
3. Os dados são a força vital da sua IA: A adoção da IA em finanças não se trata apenas de cortar custos; trata-se de liberar novas oportunidades de crescimento. Uma melhor análise de dados permite que uma organização tome decisões financeiras mais inteligentes. Apesar dos seus benefícios comprovados, o potencial da IA nas finanças é subutilizado, em que apenas 34% das operações financeiras utilizam ou otimizam a IA tradicional.
4. Assuma o risco com confiança: um dos principais desafios que os CFOs enfrentam é equilibrar o apetite ao risco e gerenciá-los de forma eficaz. Sem uma gestão de riscos adequada, a organização fica mais suscetível a eventos inesperados, perdas financeiras, tomadas de decisão ineficazes, danos à reputação, alocação incorreta de recursos e interrupções operacionais. A IA pode ajudar a identificar potenciais riscos mais cedo, permitindo um gerenciamento mais proativo e melhor alocação de recursos.
Para CFOs que buscam permanecer competitivos em um ambiente de negócios em constante evolução, entender e aplicar IA generativa é essencial. Coisas a considerar em sua jornada de aprendizado de IA generativa:
Os CFOs estão em uma posição única para impulsionar mudanças significativas em suas organizações. Ao adotar o poder transformador da IA generativa, os líderes financeiros podem mover além da gestão financeira tradicional e se tornar verdadeiros inovadores.
Se você deseja simplificar operações, otimizar a tomada de decisão baseada em dados ou liderar sua organização por meio da transformação digital, a IA oferece um conjunto poderoso de ferramentas para ajudar você a atingir esses objetivos.
Não perca a oportunidade de explorar o futuro das finanças e da inovação. Para mais insights, convidamos você a baixar o estudo IBV CFO completo e ouvir este webinar sob demanda para saber mais sobre a evolução do papel dos CFOs na era da IA.
Leia sobre o que os CEOs pensam sobre a sustentabilidade em suas próprias palavras e como eles estão incorporando-a em seus negócios.
Sete tendências de negócios que esperamos que transformem o mundo nos próximos três anos, e sete apostas que vale relevantes para aproveitar.
Entenda o processo de integração de dados climáticos nas decisões financeiras da Climate Service com a tecnologia IBM.
Reinvente a forma como o trabalho é realizado cruzando a transformação de negócios e a tecnologia para liberar a agilidade empresarial.
Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.
Libere o desempenho financeiro e agregue mais valor comercial com serviços completos que integram análise de dados, IA e automação em todos os processos principais.
Faça sua empresa crescer e se transformar remodelando sua estratégia corporativa e sua maneira de trabalhar