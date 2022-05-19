Muita coisa pode acontecer em 10 segundos

Quando 10 segundos se tornariam importantes? Quando se trata de desempenho da aplicação.

Para aplicações de microsserviços nativas da nuvem, 10 segundos é um tempo realmente longo.

As coisas que podem acontecer com suas aplicações em 10 segundos são inesgotáveis e a maioria não é boa.

Mas, antes de nos aprofundarmos nos detalhes sobre o que pode acontecer com suas aplicações, vamos analisar alguns eventos do mundo real que mostram o que pode acontecer em 10 segundos:

Usain Bolt pode ganhar a medalha de ouro dos 100 metros nas Olímpiadas em 9,58 segundos, para ser mais exato.

Um semáforo pode mudar de verde para amarelo e vermelho.

Os usuários decidem em 10 segundos se desejam permanecer no seu site.

Resolva seus soluços.

Desembace o espelho após o chuva.

Dobre uma camiseta em dois movimentos.

Faça todos os tipos de cálculos mentais.

Resolva um cubo de Rubik em 2 movimentos.

Abra uma fechadura com um clipe de papel.

Gostamos particularmente do exemplo do Usain Bolt porque essa distância é um longo caminho para ser executado em menos de 10 segundos.

Para desempenho e disponibilidade de aplicação nativa da nuvem, 10 segundos é uma infinidade. As transações estão percorrendo a internet, mantendo o comércio bem lubrificado.

O que pode acontecer em 10 segundos se algo der errado? Bem, milhares de transações podem sofrer atrasos ou falhas e não serem concluídas.

Com esse tipo de problema, a receita pode cair devido à perda de vendas. Os clientes abandonarão os carrinhos de compras e seu site e encontrarão outro lugar para comprar o que desejam. E a imagem da sua marca pode sofrer.

Por que, então, seria aceitável que as ferramentas de observabilidade capturem métricas lentamente ou, pior ainda, que extraiam e agreguem métricas e rastreios? Como uma plataforma como essa pode ser vista como equivalente a uma plataforma de observabilidade, como a plataforma IBM Instana, que reúne e contextualiza informações na velocidade dos microsserviços modernos. Eles permitem que os problemas descritos acima permaneçam por um longo período de tempo até que as informações necessárias para remediar o problema estejam disponíveis.