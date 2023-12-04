Uma análise da framework de governança ética de IA da IBM

O estudo de caso observa que, "como a IA é mais amplamente adotada nas operações comerciais, as organizações devem garantir que essa tecnologia seja usada de forma ética". Conforme os casos de uso de IA se expandem, princípios amplos e abstratos se revelam insuficientes, ao não fornecer processos claros para avaliações legais e éticas.

A framework de governança da IBM é construída em torno de quatro funções principais dentro da empresa:

O Comitê Consultivo de Política: líderes globais seniores que supervisionam o Conselho de Ética de IA e ajudam a estabelecer a estratégia e a tolerância ao risco da empresa.

O Conselho de Ética de IA: um órgão central e interdisciplinar que apoia um processo centralizado de governança, avaliações e tomada de decisão para políticas éticas, práticas, comunicações, pesquisa, produtos e serviços da IBM. O Conselho publicou recentemente seu ponto de vista sobre modelos de base que lida com os riscos que a IA generativa apresenta.

Pontos focais de ética em IA: representantes de unidades de negócios treinados em ética em IA, que atuam como pontos de primeiro contato para identificar preocupações, mitigar riscos relacionados para cada caso de uso e encaminhar questões ao Conselho de Ética de IA, quando necessário.

Uma rede de defesa: uma rede de base de funcionários em os muitos fluxos de trabalho do conselho que compartilham e promovem os princípios éticos de tecnologia da IBM dentro de suas equipes e escalam iniciativas de ética de IA em toda a organização.

Além disso, o Escritório de Projetos de Ética em IA do CPO apoia todas essas iniciativas, servindo como uma ligação entre as funções de governança, apoiando a implementação de prioridades éticas em tecnologia, ajudando a estabelecer as agendas do conselho de ética em IA e garantindo que o conselho esteja atualizado sobre as tendências do setor e da empresa estratégia.