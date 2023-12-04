Uma análise da framework de governança ética de IA da IBM

“As organizações são responsáveis por garantir que os projetos de IA que desenvolvem, implementam ou utilizam não tenham consequências éticas negativas”, conforme a Gartner. No entanto, enquanto 79% dos executivos dizem que a ética da IA é importante para a abordagem de IA em toda a empresa, menos de 25% operacionalizaram princípios de governança ética. Em um estudo de caso com a IBM, a Gartner fala sobre como estabelecer um framework de governança para otimizar o processo de detectar e gerenciar preocupações éticas em tecnologia em projetos de IA.
O estudo de caso observa que, "como a IA é mais amplamente adotada nas operações comerciais, as organizações devem garantir que essa tecnologia seja usada de forma ética". Conforme os casos de uso de IA se expandem, princípios amplos e abstratos se revelam insuficientes, ao não fornecer processos claros para avaliações legais e éticas.
A framework de governança da IBM é construída em torno de quatro funções principais dentro da empresa:
Além disso, o Escritório de Projetos de Ética em IA do CPO apoia todas essas iniciativas, servindo como uma ligação entre as funções de governança, apoiando a implementação de prioridades éticas em tecnologia, ajudando a estabelecer as agendas do conselho de ética em IA e garantindo que o conselho esteja atualizado sobre as tendências do setor e da empresa estratégia.
A IBM definiu publicamente sua abordagem multidisciplinar e multidimensional à ética da IA, baseada em princípios de confiança e transparência. Esses fundamentos fundamentam o trabalho do Conselho de Ética de IA da IBM, que faz avaliações dos casos de uso de IA para garantir o alinhamento com os princípios da IBM e com o cenário em evolução.
Usando o framework descrito acima, a IBM avança a governança ética da IA por meio de suas ofertas de produtos. O IBM watsonx.governance , um componente do portfólio watsonx que estará disponível em 5 de dezembro de 2023, ajuda as organizações a monitorar e controlar todo o ciclo de vida da IA. Ajuda a acelerar fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis. Seu toolkit automatiza o gerenciamento de riscos, monitora os modelos quanto a viés e desvios, captura metadados do modelo e facilita a conformidade colaborativa em toda a organização.
A IBM Consulting também oferece serviços abrangentes de consultoria em IA em conformidade com nossa abordagem de toda a empresa quanto à ética em IA. Nossos especialistas podem ajudar as organizações a implementar IA responsável e confiável em uma ampla gama de casos de uso, incluindo atendimento ao cliente, modernização de aplicação, transformação, marketing e operações financeiras.
